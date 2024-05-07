很多朋友敲碗的花燒肉來北高雄了，就在大樂購物中心旁

四季台安婦產科後方的燒肉店，一個人吃燒肉也不孤單

唯一擁有後花園陽台吸菸區的 花燒肉 三民店

週四、週五、週六都會有駐唱表演(18:00~20:00)

採個人式燒肉套餐，提供免費自助吧有沙拉、特製開胃小菜、醬料、雞湯、飲料

很讚的是還有無限暢飲的特製蔥鹽，配燒肉有夠正點好吃

一個人吃燒肉、三五好友吃燒肉都沒問題

甚至來大樂購物中心採買，也多了花燒肉美食可選

甚至很多來四季台安等候看診的朋友，都可以輕鬆享用花燒肉個人燒肉美食

從平價燒肉到和牛燒肉都有，二樓還有寬敞的包廂可包場

二樓包廂可給店家預算來配置客製化燒肉餐點唷!

。五月份開幕慶，打卡送蔬菜盤

。當月壽星 贈 特級干貝乙顆

。當日壽星 本日精選肉盤

花燒肉 やきにく 三民店

位置：高雄市三民區聯興路145巷24號

電話號碼： 07 392 5939

營業時間：11:00~14:30、17:30~22:00

粉絲團：Facebook

花燒肉是從台南開創的，高雄現在就可以吃到花燒肉個人燒肉

不定期都優惠活動，可以追蹤花燒肉 やきにく 三民店粉絲團：Facebook

讓高雄燒肉又多了一間新選擇，很棒的是還有駐唱可以炒熱氣氛

慶生、聚餐、一個人用餐都很OK~

個人用餐、少人用餐都是不錯的選擇，採用燒肉套餐組

環境很舒適，相當日系，百萬裝潢的個人燒肉店

主廚沙拉、花家小菜、每日例湯、經典飲品都是無限放題

花燒肉還提供自助式吃到飽，都是店家特製小菜、蔥鹽、獨門燒肉醬汁

很讚的是開胃小菜、包肉生菜、蔥鹽都是無限量供應

還有多樣調味品、新鮮檸檬汁，讓饕客自行DIY

還有雞湯自取，免費暢飲

多款飲料，必喝厚厚厚!奶茶~

週四、週五、週六都會有駐唱表演(18:00~20:00)

高雄有駐唱的燒肉店，就是花燒肉

等待餐點的時候就可以先吃開胃菜，都是自家釀製、爽口開胃

還有暖胃的雞湯都可自取

米飯也是很重要，搭配美味燒肉

採用西螺米，帶有香甜滋味

安心究好豬 (升級酸菜魚)

套餐內有究好豬五花、究好豬梅花，搭配櫛瓜、杏鮑菇

肉片都帶有厚度，上面都會刷上自家特製燒烤醬

可以依據個人的口味，搭配醬汁、蔥鹽、洋蔥、花家小菜來自創口味

美國肋眼牛排

肉肉控會很開心，超大塊的 美國肋眼牛排

牛排還搭配去骨雞腿肉，吃完絕對超飽

第一次吃到有提供超大塊厚切的美國肋眼牛排，牛肉控、肉肉控必追

個人燒肉也可以吃到優質肉品的牛排，熟度自己決定、自己烤

帶骨牛小排

究好豬梅花、醬燒五花牛、帶骨牛小排

帶骨牛小排最好吃，烤到焦香滋味，享受啃食的暢快感

櫻桃鴨胸菲力(單點)

多人聚餐也可以點不同肉肉套餐，一起分享吃

可以升級多壽喜燒，自家熬煮的壽喜燒醬

把整個鋁箔放置於烤爐上面火烤，真的很特別

吃燒肉也可以吃到壽喜燒、酸菜魚(新品)

醬作豚肉飯(點套餐可加29元升級)

主廚秘製的麻辣豚肉飯，搭配柴魚帶出海味

豚肉帶有香甜與軟Q油花，尾韻帶出麻辣香氣，讓米飯更加美味~非常開胃唰嘴

切片日本山藥(限量)

切片櫛瓜

切片杏鮑菇

北海道生食級干貝(單點)

好吃的干貝，推薦必點

北高雄燒肉推薦，個人燒肉就來吃花燒肉，隱藏在明誠路附近的優質燒肉店

3~4人聚餐也可以選花燒肉，個人燒肉套餐可以滿足每個人的喜好

有點壽喜燒，就可直接放在烤爐上，搭配的都是豬肉

壽喜燒帶有甘甜滋味，吃燒肉配個壽喜燒也不錯

究好豬好吃無豬腥味，100%台灣認證牧場飼養，從飼糧到餐桌全程嚴謹控管，低溫專業分切

豬五花油脂很多，建議可以逼出油脂帶焦香更好吃

火力都可以控制，需要更換烤盤也可以告知服務人員

很大塊的美國肋眼牛排，會附上剪刀

剪成自己喜歡的大小來品味

帶有油脂香氣，有厚度口感更豐富、帶有肉汁

可以先吃原味，再搭配蔥鹽、椒鹽提味就很好吃

都是原塊肉現點現切，能吃到肉本身的鮮味

再依據個人的口味搭配調味、沾醬

帶骨牛小排就是要逼出油脂，帶骨頭的焦香，啃食起來夠香更美味

豬五花如果覺得太油，可以搭配生菜一起享用

最喜歡搭配蔥鹽，有夠開胃好吃

雞腿肉有釀製過，表面焦香肉質軟嫩，引出香甜

自助吧有特製醬料，很推薦這款為味噌辣醬

可以讓燒肉有厚實味噌香氣，尾韻帶辣度，不嗆辣很夠味

烤網都可以請服務人員更換唷!

油花豐富的油五花，建議可以7~8分熟度，讓口感更加軟嫩好咀嚼

搭配蔥油就是邪惡好吃，味蕾整個被喚醒

平常日一個人、少人都可以輕鬆來吃個人燒肉，真的不錯

想要解膩還有柚子檸檬醬汁，帶出果香與檸檬酸甜解膩也提味

生食級干貝不用太熟，可以7～8分熟度

帶出表面的焦鄉，每一口都是飽滿香甜滋味

櫻桃鴨胸意外的好吃，口感軟嫩不柴

帶出鴨油香氣滋潤鴨肉

近期新推出的酸菜魚

主廚使用辣椒、藤椒油直接淋上逼出香氣

藤椒風味很獨特，別於一般花椒香氣

有香有麻有層次，讓烏鱧魚滑嫩帶鮮味

裡面還有酸菜可以搭配一起享用，來燒肉店還能吃到美味的酸菜魚！

二樓包廂可以容納18人多人聚餐、公司行號包場、開會宴客都不錯

還可以給店家預算來客製化燒肉餐點唷！有興趣都可以直接聯繫洽詢

高雄花燒肉，單人燒肉、個人燒肉套餐，想吃燒肉就來

不用揪朋友、不用多人，一個人也能爽爽享受

花燒肉 やきにく 三民店 菜單

花燒肉 やきにく 三民店 菜單