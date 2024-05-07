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【台北松山】雪花齋｜古早味蛋糕捲，每天只出爐一次的限量伴手禮｜柴貓趴趴走

2024-05-07 08:53:00 柴貓趴趴走 人氣：108
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窩客好文

柴貓趴趴走

發表篇數：394篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：雪花齋(台北店)
place台北市松山區八德路四段187號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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百年漢式糕餅店，
創立於台中豐原的「雪花齋」
每天限量販售的蛋糕捲，
是晚來就買不到的甜點；

【台北松山】雪花齋｜古早味蛋糕捲，每天只出爐一次的限量伴手禮

【雪花齋】
地址：台北市松山區八德路四段187號
電話：02-2579-0439
營業時間：星期一~星期五10:00~20:00、星期六10:00~17:00
公休日：星期日
【雪花齋】網站

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「雪花齋」創於1900年，
是老字號的糕餅店，
除了雪花月餅(招牌綠豆椪)外，
古早味蛋糕捲和鹹蛋糕也是人氣商品；

【台北松山】雪花齋｜古早味蛋糕捲，每天只出爐一次的限量伴手禮
【抵達"雪花齋"】

【台北松山】雪花齋｜古早味蛋糕捲，每天只出爐一次的限量伴手禮
【店家外觀滿低調的】

"古早味蛋糕捲"每天11點出爐，
特地在平日中午殺到現場，
果然有許多客人是衝著它來；

【台北松山】雪花齋｜古早味蛋糕捲，每天只出爐一次的限量伴手禮
【蛋糕捲出爐時間】

店內呈列商品不多，
也有單售的"芙蓉餅"、"白豆沙"，
更多是網路出貨商品，
如果想吃零賣糕點，
要碰運氣看有無零售；

【台北松山】雪花齋｜古早味蛋糕捲，每天只出爐一次的限量伴手禮
【店內閒置?空間多XD】

【台北松山】雪花齋｜古早味蛋糕捲，每天只出爐一次的限量伴手禮
【今天單售有"芙蓉餅"】

"古早味蛋糕捲"和"鹹蛋糕"，
就放在櫃檯前展示，
每天出爐時間固定，
想吃的朋友要提早來卡位，
晚來真的只能明天請早；

【台北松山】雪花齋｜古早味蛋糕捲，每天只出爐一次的限量伴手禮
【店內兩大主力】

一盒有6個蛋糕捲，
每條份量都滿大的；
捲外灑了滿滿砂糖，
蛋糕體吃起來鬆軟中帶點彈性，
還有淡淡的雞蛋香，
不管配咖啡還是茶都很適合，
沒有多餘人工化學，
所以效期只有3天，
沒吃完要放冰箱冷藏；

【台北松山】雪花齋｜古早味蛋糕捲，每天只出爐一次的限量伴手禮
【"古早味蛋糕捲"】

【台北松山】雪花齋｜古早味蛋糕捲，每天只出爐一次的限量伴手禮
【就是我小時候吃的味道XD】

※後記：【雪花齋】位在八德路上，
鄰近南京三民捷運站；
蛋糕捲數量每天限定，
想吃真的要早點來買

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