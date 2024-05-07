百年漢式糕餅店，

創立於台中豐原的「雪花齋」

每天限量販售的蛋糕捲，

是晚來就買不到的甜點；

【雪花齋】

地址：台北市松山區八德路四段187號

電話：02-2579-0439

營業時間：星期一~星期五10:00~20:00、星期六10:00~17:00

公休日：星期日

【雪花齋】網站

※台北捷運懶人包｜松山新店線推薦餐廳

「雪花齋」創於1900年，

是老字號的糕餅店，

除了雪花月餅(招牌綠豆椪)外，

古早味蛋糕捲和鹹蛋糕也是人氣商品；



【抵達"雪花齋"】



【店家外觀滿低調的】

"古早味蛋糕捲"每天11點出爐，

特地在平日中午殺到現場，

果然有許多客人是衝著它來；



【蛋糕捲出爐時間】

店內呈列商品不多，

也有單售的"芙蓉餅"、"白豆沙"，

更多是網路出貨商品，

如果想吃零賣糕點，

要碰運氣看有無零售；



【店內閒置?空間多XD】



【今天單售有"芙蓉餅"】

"古早味蛋糕捲"和"鹹蛋糕"，

就放在櫃檯前展示，

每天出爐時間固定，

想吃的朋友要提早來卡位，

晚來真的只能明天請早；



【店內兩大主力】

一盒有6個蛋糕捲，

每條份量都滿大的；

捲外灑了滿滿砂糖，

蛋糕體吃起來鬆軟中帶點彈性，

還有淡淡的雞蛋香，

不管配咖啡還是茶都很適合，

沒有多餘人工化學，

所以效期只有3天，

沒吃完要放冰箱冷藏；



【"古早味蛋糕捲"】



【就是我小時候吃的味道XD】

※後記：【雪花齋】位在八德路上，

鄰近南京三民捷運站；

蛋糕捲數量每天限定，

想吃真的要早點來買

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