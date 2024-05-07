通常大家想到火鍋的湯底通常是麻辣鍋、牛奶鍋、昆布鍋等湯底，

這間潮派，有個很特別的鍋物-招牌汕頭湯底還搭配海鮮蒸籠，

能在火鍋店吃到這獨特的美味就非常的值得來品嘗看看，

還是宜蘭僅一家專賣汕頭湯底的火鍋店。

店裡的位子就在宜蘭站前–金東購物廣場，也有停車場，

離宜蘭火車站的距離也不遠，附近還有幾米公園和

丟丟噹森林公園等知名景點，交通相對來說滿方便的。

停好車子之後，還沒進入店內就聞到香味了，因為Ruby也是第一次去用餐，

店員詳細介紹了他們家獨特的汕頭湯底和新口味的秘製酸辣魚湯底，

菜單Ruby也放上來給大家參考一下。

用餐環境自助吧，除了基本的自助吧、飲料之外

還有自己動手做專區:有棉花糖機和自己包花生捲冰淇淋。

自助吧的環境也是非常豐富，

醬料區除了基本的沙茶醬、蒜泥、辣椒，

還有自製的【手炒沙茶醬】，香氣就與一般的沙茶醬的口感與滋味就是更不一樣，

沾肉片和海鮮都非常適合，有來潮派用餐絕對要嘗試。

飲料吧的部分基本的雪碧、可樂、熱咖啡、果汁，可爾必思冰沙，

還有Hershey's-巧克力冰沙，Ruby喝了一杯味道真的跟星x克的味道，

百分之95%以上相似，只差沒有可可碎片的口感而已。

蔬食自助吧的部分有40種以上的蔬菜、火鍋料夾心年糕、青蔥包、韓國魚板、

現打魚漿，都滿值得吃看看的，

蔬菜類的除了高麗菜、青江菜等，也有山茼蒿、水蓮，

假日用餐人潮多的時候，再補的速度也是滿快的。

也有提供餐後的水果，當天的餐後水果是小番茄。

湯底我們點了四種不同口味的，這樣可以互相品嘗不同風味的湯頭，

他們家的高湯都是使用新鮮豬骨、雞骨和蔬菜熬製而成的，

讓客人吃的放心安心是店家的初衷，湯底選擇豐富，

從傳統的麻辣和牛奶到創新的招牌汕頭湯底和秘製酸辣魚湯底，都讓人垂涎欲滴。

北海道牛奶起司 $60

北海道牛奶起司鍋物，濃郁奶香味道，湯底散發出柔和的乳酪香氣，

滑順而溫潤，肉片放到牛奶湯裡煮，肉片的口味還帶一點微微的甜味，

越煮越濃郁，喜歡奶香味的湯頭，一定會喜歡的。

香麻奶湯底 $80

如果是愛吃辣的牛奶湯頭，這肯定是必點的，融合了香麻的辛辣與奶香的溫潤，

帶來一種獨特的口感體驗。香麻的辣味和奶香的甜味，

Ruby把附餐的烏龍麵丟下去煮，吸滿了微辣的牛奶湯頭，

相輔相成的口味，吃了令人回味無窮。

招牌汕頭魚翅$169

店裡的招牌絕對必點還是宜蘭僅此一家，招牌汕頭魚翅所搭配的湯頭更是獨具特色，

用了扁魚、蝦米、大骨、蔬菜熬製而成，

極鮮海鮮總匯鍋 $658

加上新鮮的海鮮塔，讓湯頭的味道更鮮甜，襯托出食材的新鮮。

海鮮塔有新鮮的蝦子、魚片、小卷和蛤蜊，

送上桌會先在湯頭上面做清蒸，

也會有倒數計時，店員都會幫計算正確的清蒸時間，

不用擔心會把海鮮用過熟或是過老。

四種海鮮的鮮甜味也都滴到了湯頭，湯頭喝起來有扁魚的香味，

清爽還有整片的魚翅，每一口都是新鮮海鮮的海味，不愧是必點的湯頭。

秘製酸辣魚 $198，當日溫體豬肉 $428

酸辣魚是最近新的口味，湯底的味道有酸辣的風味，

喝一口讓你的味蕾在酸甜辛辣中得到挑戰與滿足，

屬於較重口味的湯底，酸酸的湯頭非常的開胃，

當日溫體豬肉煮在酸辣魚的湯頭非常適合，就類似酸菜白肉鍋的概念，

酸酸辣辣的加上因為是溫體豬肉，吃起來沒有腥味臭味，

煮在湯頭吃的肉帶有一些甜味的尾韻。

附餐 - 台梗九號白飯$15、麻滷飯$50、滷肉飯 、讚岐烏龍麵$35

他們家的白飯吃起來非常香Q，

配上他們的滷肉湯汁，能增添一份樸實的美味。

麻辣的香氣和滷肉的鮮美，每一口都充滿了濃濃的麻辣風味，

米飯吸收了滷汁湯汁的精華，絕對是辣味愛好者的最愛。

蔬菜盤，Ruby覺得我朋友好適合去火鍋店上班，

幫我的菜盤夾得好豐盛又都是我愛吃的食物，

最喜歡這種可以自己夾取的蔬食自助吧，

因為可以只拿自己愛吃的菜和火鍋料。

肉品的部分我們點了

美國頂級熟成板腱牛肉鍋 $480

牛肉軟嫩度與風味，肥瘦比例恰恰好，不會過肥或是過瘦。

超派牛肉三重奏(菲力、霜降和牛胸腹) $788

想要品嚐更多不同部位的牛肉，那麼超派牛肉三重奏絕對是你不二選擇，將菲力、

霜降和牛胸腹三種不同口感的牛肉組合，

每一種肉質都帶有獨特的風味，一次滿足多重口感的享受。

當月壽星還有贈送果醋，喝起來酸甜開胃，讓我們又吃了更多。

吃飽喝足當然就是要來品嘗這特別的甜點動手自助區，第一區有【霜淇淋】，

當天的口味是【黑糖奶茶】，還有巧克力、脆笛酥、巧克力碎片可撒在冰淇淋上，

讓冰淇淋的口感和變化又更豐富。

第二區是動手自己做【棉花糖】，這裡很貼心的是每一個步驟都會詳細告知，

所以操作起來就會比較簡單，

棉花糖把糖放下去，可愛的棉花糖就會慢慢跑出來，

Ruby用了兩支棉花糖，第一支有點失敗，不過第二支就熟能生巧了。

第三區是動手自己做【花生捲冰淇淋】，花生粉也是店家自己每天現刨的，

有八種口味的冰淇淋，Ruby覺得他們家的冰淇淋單吃就很好吃了，

做成花生捲冰淇淋，花生粉的香和香菜，用潤餅皮包起來，

為當天的晚餐，畫下甜蜜又完美的句點。

整體用餐的感覺，除了貼心的即時服務，口味上無論是喜歡牛肉還是海鮮，

偏愛清淡還是辣味，潮派都能滿足大家的挑剔味蕾，

自助吧豐富又多樣化的選擇，絕對值得你來品嘗這美味的饗宴。

【店家資訊】

👉潮派平價頂級魚翅汕頭鍋物專門-宜蘭站前爾本店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠宜蘭縣宜蘭市宜興路一段159號

☎️03 935 8508

⏰AM11:00~PM22:00

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。