魚池新語Yuchi Tea Shop｜無糖茶愛好者必收藏這家手搖，嚴選在地好茶打造回甘滋味！

各位無糖茶愛好者別錯過這家，從嘉義起家的【魚池新語Yuchi Tea Shop 】，是近期喝到最喜歡的手搖飲，主打以在地茶葉打造的原萃茶飲，再搭配知名小農鮮乳坊特調，可以喝到茶最天然的香氣和回甘味，配料部分品項更是豐富有創意，從珍珠、燕麥、粉條到紅龜粿通通，最低加料只要五元就能升級，不管是口味或價位都很可以!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼從嘉義起家的【魚池新語Yuchi Tea Shop 】，在北中南各地都有分店，這次來到新開幕的虎尾林森店，質感系的日式氛圍相當可愛，位置就在虎尾科技大學的附近，開車來的話可以暫時停在店門口。

▼【魚池新語Yuchi Tea Shop 】店面設計以木質調搭配水泥灰，還有整面擺滿茶罐的展示牆，充滿表現出對於台灣好茶的重視!

▼【魚池新語Yuchi Tea Shop 】的飲品都是現點現做，配料也是每日新鮮熬煮而成，讓大家可以放心享受喝起來~

菜單

中南部門市菜單

北部門市菜單

飲品介紹

芋泥黑糖珍珠鮮奶(M)💰65元

▼料好滿滿的芋泥黑糖珍珠鮮奶，使用鮮乳坊鮮奶整個香濃加倍，搭配充滿顆粒感的台灣大甲芋泥，還有口感Q軟的黑糖珍珠，涮嘴到不知不覺就吸光光!

粉條紅茶拿鐵(L)💰65元

▼咀嚼控最愛的粉條紅茶拿鐵，以蜜香紅茶融合不添加一滴水的鮮奶，打造出迷人的漸層高顏值，喝起來更不會水水的，配料霸氣給了超多咕溜粉條，細長滑順很好咀嚼入口~

燕麥奶茶(L)💰50元

▼想要飽足感的推薦燕麥奶茶，營養的燕麥口感微甜微Q，伴隨茶奶比例剛剛好的奶茶，甜而不膩喝起來無負擔~

養樂多綠茶(L)💰50元

▼適合夏天的解膩養樂多綠茶，重本加入整罐的養樂多進去，凸顯出茶本身的迷人茶香，酸酸甜甜的滋味好爽口~

松柏嶺冬片仔(L)💰30元

▼招牌人氣純茶松柏嶺冬片仔，以輕發酵、輕焙火烘製，入口甘醇淡雅，有著淡淡的梔子花香氣，最後尾韻還會回甘，完全不苦澀點無糖也很順口耶!

飲用心得

▼無論是純茶控或是咀嚼控，在【魚池新語Yuchi Tea Shop 】都能找到命定款，其中最讓我驚豔的就是它們家純茶，喝起來完全不澀非常順口，再搭配鮮奶或是珍珠等配料口感更豐富，幾乎隨便點哪杯都不會踩雷!

店家資訊

魚池新語Yuchi Tea Shop 虎尾鎮林森店

粉絲團 : 魚池新語Yuchi Tea ShopFB

官網 : http://www.yuchitea.com.tw/product.php

電話 : 05-632-9979

地址：雲林縣虎尾鎮林森路二段146號

營業時間：9:30-21:00

更多門市資訊 : http://www.yuchitea.com.tw/store.php

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food