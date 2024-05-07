超開心！回訪成真咖啡的台南正興店！這次狡兔和小叮噹舊地重遊，衝著新上市的早午餐盤系列，讓我對它的好感度再次提升！

成真咖啡該品牌自創業以來，秉持著「讓咖啡循環世界美好」的核心理念，將獲利50%捐助於非洲潔淨水計畫，在非洲當地興建水井並進行衛生宣導工作，協助居民取得乾淨的飲用水，立意良善！所以說店裡的每一杯咖啡、每一份餐點，都是對非洲潔淨水計畫的支持，咱們享用美食之餘還能做好事，實在沒理由不來捧場！

不論騎車或開車，到海安路覓食的好處就是停車便利！附帶一提，隔壁的火鍋店「開鍋」也是一間優質餐廳。

設置外帶取餐窗口，該店亦跟Uber Eats、foodpanda外送平台相互配合。

狡兔於2018年初訪成真咖啡台南正興店，當時品嚐了創意咖啡、創意薄餅、舒芙蕾厚鬆餅，憶及過往恍如昨日，是一段充滿粉紅泡泡的美好回憶！激活了我的少女心啊！

他們家的義大利麵、彩虹飯也熱銷！拍攝店景的時候，我偶然間聽到一對夫妻在討論什麼吃過、什麼還沒吃過，看來是忠實顧客呢！

這個「美味成真 雙人套餐」看起來很可以！包含主餐兩份、舒芙蕾一份、飲品兩杯。

內用規定禁菸、禁帶外食或寵物，營業時間10:00至21:00，無中場休息，固定每週一公休。

我們抵達的時候其實還不到10:00，狡兔心想趁早過來能夠偽包場一段時間，豈料居然已經有人坐在裡面看菜單了！隨後顧客接連上門，讓我見證這間店的超高人氣！

採光良好，加以挑高的清新風設計，令人很難不愛上這裡！

店家開放顧客自由選擇座位，不過有些已預留給訂位者！

入座後採線上點餐模式，手機選定品項得到QR碼，接著到櫃台掃碼結帳並領取呼叫器，基本上自行取餐，但店員會視情況幫忙送餐，例如創意咖啡，無另收取10%服務費。

自助區在櫃台旁，提供檸檬水、紙杯、紙巾，刀叉等餐具則是會隨餐附上。

注重衛生，委託政府認證的第三方專業機構定期到店檢驗，為食安把關。

內用規則要乖乖遵守喔！餐後請務必將餐盤與垃圾放置回收區。

回收區規劃在樓梯下方，旁邊有洗手台，廁所也在那一隅。

樓梯轉角處陳列著咖啡豆、掛耳咖啡包等相關商品。

成真咖啡與六月初一8結蛋捲有聯名合作，喝咖啡配蛋捲，真是相當理想的伴手禮盒！

凡購買三包掛耳咖啡，即贈送指定飲品一杯，感覺頗划算！

我對他們家的樓梯印象極為深刻！是絕佳的網美照、文青照的取景地點。

循著這些非洲大草原動物的腳步，登上二樓參觀。

因為來客數眾多，剛開門營業沒多久就啟用二樓空間。

店家並不會為了省電把顧客先集中在某一區，大方讓顧客去挑喜歡的位子！我發現年輕族群特別嚮往二樓！

店裡有裝設菜梯協助運送餐點，二樓取餐不成問題！

靠窗的座位不少，得以居高臨下一覽海安路的景致。

角落這個隱密的區塊還有熊娃娃坐檯陪侍，哈！

二樓也有專屬的回收區、洗手台，並備妥兒童椅。

架上展示著店家勤勤懇懇開業以來，獲得各界給予的肯定。

狡兔返回一樓，驚見現場越來越熱鬧，趕緊進入點餐流程囉！

除了線上菜單，也貼心準備紙本菜單供大家拿取，每人低消是一個品項。

Line加入成真咖啡會員，可免費獲得黑咖啡一杯！還有飲品買一送一券！優惠享不停！

線上菜單有圖片可參考，而且還有食材用料說明！「手工香草麵包早午餐盤」的供應時間是10:00至14:00，目前推出四款。

◎ 成真咖啡(台南正興店)之線上菜單：

https://reurl.cc/mL9R2V

現點現做，話說這餐盤的整體份量超乎我所預期！狡兔拍照要抓取角度時，挪動它們略顯吃力，真的好大一盤呀！

<辣起司炙燒舒肥雞 早午餐>

本來我一度掙扎著想要點「溫泉蛋日式牛肉」，考量到小叮噹不吃牛，於是點了「辣起司炙燒舒肥雞」，但也沒有讓我後悔！實品既美觀又美味！

擺盤繽紛用心，香檸酪梨沙拉保留了碎塊狀口感，酸甜夾帶微弱的芥末辣味，附搭兩片誘人的南洋風黃金脆餅。

烤過的番茄撒上義式辛香料，爽口多汁；那一球洋芋泥當中混入培根丁，甚至擠上松露起司醬，香濃而綿密！

中間的生菜並非索然無味，竟然已預先拌過檸檬油醋醬！酸甜討喜，讓平常不怎麼碰生菜的狡兔也臣服於這特調醬汁！吃起來非常開胃！

手工香草麵包軟彈可口，邊緣帶有韌性，疊上經由舒肥處理的香草雞胸肉，簡單炙燒後呈現鮮嫩質地，輔以甜美的蘋果片，再視個人喜好酌量添加香辣起司醬，層次感鮮明，清爽不油膩。

<椒麻香酥炸雞 早午餐>

雖然「黃金軟殼蟹」也是迷人的炸物，我倆更偏好「椒麻香酥炸雞」！況且分食來得方便些。

配菜一樣，這邊我就跳過不重複贅述囉！

手工香草麵包兩片，單吃之外，我覺得可以抹上香檸酪梨沙拉，任意做混搭！

主角香酥炸雞的數量夠誠意！上面已撒了一些七味粉。

我感到意外，這裡所謂的椒麻醬不是泰式，而是川味！花椒的氣韻突出，辣度不容小覷，所以我沾得含蓄。

採用雞腿肉，麵衣酥脆不會太厚，肉質新鮮。

<甜蘋果舒肥嫩雞 沙拉>

沙拉一大盆是正餐份量！炎炎夏日很適合靠它取代一餐！另一款為「紅蘋果煙燻鮭魚」。

以大量拌過檸檬油醋醬的生菜打底，搭配一整顆片下來的富士蘋果花圈，並擺上香草舒肥雞胸肉。

當中還置入核桃呢！如上述所言，我很激賞檸檬油醋醬的那股酸甜味兒，醬汁足夠有餘，這種越吃越涮嘴的輕食料理，一定要推薦給女性朋友們！

好神奇！富士蘋果被削得薄可透光，清脆且香甜。

<黑糖珍珠奶茶 舒芙蕾>

甜點舒芙蕾當然要來一個！最新口味是「黑糖珍珠奶茶」，由於舒芙蕾的製作費時，至少需要二十分鐘，請耐心等候。

疊了兩層樓的舒芙蕾，厚實而綿密，所以不會上桌隔幾秒就垮下來！

自製的奶茶卡士達醬，佐以Q彈的黑糖珍珠，濃醇奔放，甜蜜幸福感瞬間湧上心頭！

創意咖啡也非點不可！品項眾多，率先鎖定得獎作品就對了！欣賞漂亮的漸層後，請記得先攪勻再喝。

<杜鵑>

這杯「杜鵑」是榮獲ABC亞洲創意咖啡比賽的冠軍之作！以台灣特有的洛神花茶為基底，加上白桃汁與咖啡，入喉酸中帶甜，花果香、咖啡香接續襲來，令人唇齒留香，很有記憶點。

<鳳梨冰美式>

再來這杯是南部限定的「鳳梨冰美式」，以100%鳳梨原汁融入義式濃縮咖啡，鳳梨清新舒爽的酸甜味，平抑了咖啡的悶沉感，一切豁然開朗，沁涼消暑。

最後這杯是仙氣逼人的「茶染金栗」！店員小心翼翼打開罩子⋯⋯

點這個真的會成為全場注目的焦點！狡兔整理照片時，赫然發現背景人物的回頭率極高！>///<

附上精美的彩色圖卡，它算是精品咖啡無誤啊！

一併印上風味介紹， 在我咀嚼這些細膩文字說明的同時，讓我想要更加全神貫注去品嚐這杯蘊含巧思的飲品。

<茶染金栗>

店員溫馨提醒說下方是乾冰不能喝，透過冷燻法帶出烏龍茶香。

使用罕見的圓錐形玻璃杯，待白色煙霧消散後，飲品的唯美分層乍現於眼前。

表層點綴著貴氣的金箔！黃金栗子泥結合濃郁奶香、咖啡，其中咖啡的存在低調不明顯，喝起來較像奶茶，交織出圓潤細緻的舒服口感，香甜宜人。

成真咖啡台南正興店於2018年開幕至今已滿六年，期間沒被疫情打倒，在海安路商圈仍佔有一席之地，真的很不簡單！成真咖啡身為連鎖餐飲品牌，各地分店越開越多，持續發光發熱，其關鍵在於該品牌的餐點不僅合乎大眾口味，而且還不斷推陳出新，研發出獨家的咖啡飲品、料理，滿足了求新求變的消費者，多來幾次也吃不膩！

§ 個人體驗文，僅供參考 §

↓ Come True Coffee成真咖啡(台南正興店) ↓

臉書：https://www.facebook.com/ComeTrueCoffee.202

地址：台南市中西區海安路二段78號

電話：06-222-8285

營業時間：10:00~21:00 (週一公休)

備註：採自由入座制，無收服務費，低消為一個品項

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