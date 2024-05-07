此食記為花見團子造訪「舞之椒麻辣鴛鴦鍋 林口店」 (造訪日期 : 2023/04)



「舞之椒麻辣鴛鴦鍋 林口店」林口長庚麻辣火鍋推薦

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舞之椒麻辣鴛鴦鍋 林口店



地址 : 桃園市龜山區文化三路368號

電話 : 03 327 0255

時間 : 11:30-13:30（六日到14:00）、17:30-21:30/ 週一二17:30-21:30



又到了吃鍋聚餐的日子！本次團子相約友人來到「舞之椒麻辣鴛鴦鍋 林口店」，店家位於林口文化三路大馬路上，離林口長庚醫院也不遠，交通很便利，是當地和網路有口皆碑的名店。店家對於食材很講究，進口多款大陸好物，很多都是台灣很難嚐得到口味。除能單點外，也有2人、4人等多人套餐，湯底也能打包外帶。店家還特別推出活動，「來吃火鍋，老闆送獎金」，滿千即贈200元，限下次單點折抵；現在也有挑戰龍蝦最低價活動，機會難得，我們當然要來嚐嚐。

「舞之椒麻辣鴛鴦鍋 林口店」是採單點和套餐形式的麻辣火鍋店，不同於坊間火鍋店，多使用調理包或中央廚房調製，這裡的湯頭都是店家親手現熬，以雞骨、豬骨以及多種新鮮食材、並加入中藥燉煮多時而成。2013年開幕至今，深受不少好評，很多人都是一吃成主顧，還會「呷好道相報」。

店家寬敞明亮、動線分明。裝潢古色古香，採用中西合併的設計氛圍，簍空花雕光柱，搭配復古紅燈籠，時尚摩登。一踏入店裡，就能聞得到麻辣清香，別有一番韻味。

店內設有多張4人、6人、8人座位，用餐環境寬敞舒適，多人聚餐也沒問題。使用QR code線上點餐，店內也有免費wifi，一邊享用美食，一邊上網也沒問題。

店家提供無糖苿香綠茶及厚奶茶，可以自行拿取。



團子和友人點了「招牌麻辣鍋湯底」和「螺螄粉湯底」組成鴛鴦鍋，前菜酸辣粉、烏梅汁都會招待，餐後還有水果及甜點，加上特色肉品、海鮮、單品組成滿滿的一大桌，接下來就一一品嚐吧！

酸辣粉

在選菜前，店家會招待一人一碗「酸辣粉」作為前菜，「酸辣粉」滑順口感豐富，加入香菜、花生、香麻有勁好開胃。

烏梅汁

店家自己熬製的「烏梅汁」沉香馥郁、喝起來酸甜可口，店家還有附上一顆小烏梅，喝起來更過癮，喝完想要續杯都可跟可店家告知。

招牌麻辣鍋湯底 \ 螺螄粉湯底

「舞之椒麻辣鴛鴦鍋」有多種湯底可供選擇，團子和友人點了「招牌麻辣鍋湯底」和「螺螄粉湯底」組成鴛鴦鍋！值得一提的是，店家很佛心，湯底的鴨血豆腐無限供應，鴨血及豆腐燉煮得軟嫩可口，鴨血柔軟細緻、豆腐Q彈有嚼勁，吸飽店家秘方的湯汁，讓我們一吃就喜歡。另外，火鍋湯底吃不完也可打包，回到家還能繼續享用。

「招牌麻辣鍋湯底」選用多種中藥食材精心調製熬煮，可看到青蔥、還有放入蘋果提味，湯底有多塊鴨血和豆腐，辣度是可喝的微辣口味，如想要更辣，也可和店家說，入口後麻而不燥，辣而不火，讓辣辣控的友人讚不絕口。

「螺螄粉湯底」以石螺為原料，加上柳州酸筍、四川泡椒、酸豆角、油潑辣子等多種香料熬製而成，湯底呈現耀眼橘紅色。酸辣中帶有清香，立馬提振食慾。

覺得好吃的朋友店家也有販售螺螄粉外帶包，2包299元，內有真空湯底包，還有乾糙過的米粉和配料，在家也能享用到店家「螺螄粉」的好風味。

麻辣串串

「麻辣串串」是正統四川火鍋吃法！店家將肉品與蔬菜結合，豬肉先炸過，再串入青蔥、洋蔥、黃椒等鮮蔬。 可將串串放進火鍋熬煮，由肉品已烹調料理過，不用煮太久。煮好的串串可先單吃，吃豬肉肉質Q彈緊緻的原味，或沾上店家花椒粉調味，麻香更濃郁。

現烤四川酥肉

「現烤四川酥肉」是店家招牌，豬肉經油炸後，外酥內軟，皮酥肉嫩。可先單吃酥肉，口感麻酥扎實，再加上店家特製四川「乾碟」調味，味道更搶眼，又是另種美味。

綜合養生鮮蔬

「綜合養生鮮蔬」豐盛澎湃！包含高麗菜、青花菜、蓮藕、絲瓜、玉米、南瓜、番茄、銀耳等，吃得到滿滿營養及健康，不論是搭配哪個鍋底都能讓時蔬的風味更加提升。

雙人幸福海鮮總匯

「雙人幸福海鮮總匯」澎湃吸睛！鱸魚、鯛魚、多利魚、白蝦、小花枝、生食干貝、魷魚花、蛤蠣等。入鍋川燙不久就可撈起，魚片肉質細膩、白蝦Q彈有勁，生食干貝鮮甜無比，魷魚花Q彈有嚼勁，蛤蠣讓湯頭更鮮美，是海鮮愛好者們不能錯過的頂級享受，讓我們都意猶未盡。

活龍蝦 (挑戰龍蝦最低價)

店家現在有挑戰龍蝦最低價，東北角活龍蝦需2天前預約，如果是5-6兩的活龍蝦市價698元，現在只要398元，如果是7-8兩市價898元，現在只要498元，但需視當時漁船捕撈的情況，用這麽優惠的價格吃得到新鮮直送(活龍蝦)，一桌最多可加購2隻！老闆在龍蝦進廚房前還先讓我們拍攝一下，龍蝦活跳跳，重量約5-6兩，新鮮100%，活龍蝦不用煮太久，蝦肉Q彈滑嫩，細細咀嚼釋放出大海特有的鮮甜，喜歡吃龍蝦的朋友，一定不可以錯過，CP值超高。

梅花豬

「梅花豬」肥瘦適中，入口肉質香甜柔軟，充滿嚼勁並帶有濃郁的肉汁，鮮美嫩口，吃過就會立刻愛上口，不用沾醬就十分夠味。

雪花牛

「雪花牛」均勻遍佈著雪白細緻的油花，只要涮幾下就可吃，入口後後脂香濃郁、口感鮮甜且香氣十足，口口過癮萬分，吃的好滿足。

菇菇聯合國

「菇菇聯合國」這也有滿滿鮮菇，超大顆鮮香菇、鴻喜菇、雪白菇、金針菇等。菇類營養價值高，搭配火鍋再適合也不過了。

油條

團子吃麻辣鍋一定必點「油條」，加入麻辣湯最一拍即合，吸飽湯汁的油條軟嫩JUICY，很是夠味。

桂林米粉

團子將「桂林米粉」放入螺螄粉湯底熬煮，加入青蔥、蒜苗、辣椒拌一拌，入口後柔潤彈滑、Q彈有勁，風味絕佳。

人氣芋頭丸 (大顆)

「人氣芋頭丸」用料完全真材實料，口感實在、香氣濃，還吃得到口感綿密的新鮮芋頭顆粒，保證一試成主顧。

水果

「水果」採季節限定，團子本日品嚐的是蘋果，酸香甜蜜、爽口開胃，還能補充滿滿維他命C。

甜點

店家甜點選項多元，有「提拉米蘇」、「手工奶酪」、「冰棒」可供選擇。「提拉米蘇」層層分明、入口即化，讓唇齒間滿滿的感動。「手工奶酪」綿密濃郁，吃得到濃濃奶香，加入玉米片，香脆更美味。

整體而言，團子覺得「舞之椒麻辣鴛鴦鍋」是高水準，CP值很高的麻辣火鍋店。湯頭每天精心熬煮，加入許多原味食材，新鮮健康吃得到。肉品種類多元又大盤，海鮮新鮮直送。喜歡吃鍋的朋友一定不要錯過，團子推薦給喜歡喝火鍋湯頭，尤其是麻辣湯頭的愛好者，是吃完會立刻會回味再三的好味道，店家也不定時舉辦多項優惠活動，很多老饕都是一訪再訪喔！



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