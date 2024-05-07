許久的時間來沒有中山商圈、赤峰街這附近逛逛了!近期前來發現了許多家拉麵店的存在

目前我只有吃過隱家拉麵赤峰店、京都柚子豚骨拉麵研究中心 中山本店，介紹文如下

(雙連捷運站)超威必點豪華叉燒肉拼盤-台北三家分店家家排隊人潮滿滿的-隱家拉麵（赤峰店）

(中山捷運站)中山區新開幕拉麵店-京都柚子豚骨拉麵研究中心,來自日本京都的拉麵店進軍台灣

而二屋牡蠣拉麵、池音 鶏白湯ラーメ、麒麟創作拉麵坊皆已收到我的口袋名單中

上一次看到朋友推薦了二屋牡蠣拉麵專門店，主打牡蠣湯頭的日式拉麵，內用可以免費續麵!

那就先從二屋牡蠣拉麵吃起吧，二屋牡蠣拉麵就位於捷運中山站附近，從捷運4號出口走過來大約是2分鐘的距離!

二屋牡蠣拉麵門面，木質門面帶點文青風的質感

店家相關資料

二屋牡蠣拉麵專門店

地址： 103台北市大同區赤峰街35巷11號

營業時間:11:30~21:00

僅提供現場候位不提供預約

排隊準則:

👉️人數到齊才進入隊伍排隊

👉️排隊中勿喧嘩吵鬧與吸菸

👉️無開放預約、訂位、外帶

在假日下午二點多的時段，店門口排隊的人潮還是不少，當天我們至少也排了三十~四十分鐘

二屋牡蠣拉麵菜單如上提供給各位參考

菜單上有四種拉麵包含每日限量的特濃生牡蠣拉麵，另外有單點的配菜，可惜沒有炸物一同搭配

點餐方式:以點餐機點餐，每人低消一碗麵

席上白開水、餐具、七味粉自取

店內大約提供十來個的位子

👉️可以無限續麵(可加半球)

👉湯頭太鹹或是太濃皆可索取清湯調整湯頭

來看看我們吃了些甚麼?

雞白湯醬油豚骨拉麵

送上餐點的速度也滿快的，不過以單碗拉麵的份量來說我覺得有點少

不過二屋牡蠣拉麵可以現場無限續加拉麵，所以拉麵份量不多這件事也沒甚麼影響了

二屋牡蠣拉麵的湯頭相當濃郁，直接單喝鹹度對我們來說還滿高的

搭配上舒肥雞肉吃起來滿嫩口的，我有加購一顆糖心蛋,但店員忘了加，其實吃到麵快被我吃光時我才想起來，我有一顆糖心蛋沒送上來!

後來店員有幫我補上糖心蛋但我就沒拍照了

特濃牡蠣拉麵

內有三顆肥美的牡蠣，外加數片叉燒肉

一樣相當濃郁的湯頭，一入口就可以感受到濃郁的海味!嗯?!鹹度也一樣滿高的

濃郁的湯底均勻的裹在麵體上，一度讓我誤以為是在吃沾麵(不過!沾麵的湯頭會更加濃稠)

叉燒肉是薄片偏瘦的叉燒肉片，吃起來不會過於乾柴

但因為太過薄片了，所以吃在口中存在感有點略低!我個人偏愛厚厚的叉燒肉阿

這樣吃起來爽度才高~

牡蠣吃起來滿滿濃縮的海味精華，入口鮮美

二款麵的湯底對我們來說鹹度都略高的點，後續跟店員索取清湯加入後，湯頭變得比較適合入口的鹹度，我們更加喜歡了!

內用可以無限續麵，照片中的麵量為一球的份量

二屋牡蠣拉麵屋，主打牡蠣湯頭的日式拉麵，加入牡蠣的湯頭倒是滿少見的，與一般常見的豚骨湯頭滿不一樣的

難怪就連假日非用餐高峰時間，來用餐都至少要排隊半小時

其他中山區美食衍生閱讀

其他拉麵衍生閱讀

店家/景點資訊

店家名稱：二屋牡蠣拉麵專門店

所在地址：臺灣台北市大同區赤峰街35巷11號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:00

店家電話：

備註資訊：

無開放預約、訂位、外帶 Google即時導航

交通資訊

延伸閱讀