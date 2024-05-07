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赤峰街排隊拉麵店，海味十足超濃郁牡蠣湯底可無限加麵~

2024-05-07 14:52:00 Nancy 將的生活筆計本 人氣：113
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窩客好文

Nancy 將的生活筆計本

發表篇數：536篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：二屋 牡蠣拉麵專門店
place台北市大同區赤峰街35巷11號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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許久的時間來沒有中山商圈、赤峰街這附近逛逛了!近期前來發現了許多家拉麵店的存在

目前我只有吃過隱家拉麵赤峰店、京都柚子豚骨拉麵研究中心 中山本店，介紹文如下

(雙連捷運站)超威必點豪華叉燒肉拼盤-台北三家分店家家排隊人潮滿滿的-隱家拉麵（赤峰店）

(中山捷運站)中山區新開幕拉麵店-京都柚子豚骨拉麵研究中心,來自日本京都的拉麵店進軍台灣

二屋牡蠣拉麵、池音 鶏白湯ラーメ、麒麟創作拉麵坊皆已收到我的口袋名單中

上一次看到朋友推薦了二屋牡蠣拉麵專門店主打牡蠣湯頭的日式拉麵，內用可以免費續麵!

那就先從二屋牡蠣拉麵吃起吧，二屋牡蠣拉麵就位於捷運中山站附近，從捷運4號出口走過來大約是2分鐘的距離!

二屋牡蠣拉麵門面，木質門面帶點文青風的質感

店家相關資料

二屋牡蠣拉麵專門店

地址： 103台北市大同區赤峰街35巷11號

營業時間:11:30~21:00

僅提供現場候位不提供預約

排隊準則:

👉️人數到齊才進入隊伍排隊

👉️排隊中勿喧嘩吵鬧與吸菸

👉️無開放預約、訂位、外帶

在假日下午二點多的時段，店門口排隊的人潮還是不少，當天我們至少也排了三十~四十分鐘

二屋牡蠣拉麵菜單/DM

二屋牡蠣拉麵菜單如上提供給各位參考

菜單上有四種拉麵包含每日限量的特濃生牡蠣拉麵，另外有單點的配菜，可惜沒有炸物一同搭配

點餐方式:以點餐機點餐，每人低消一碗麵

席上白開水、餐具、七味粉自取

店內大約提供十來個的位子

👉️可以無限續麵(可加半球)

👉湯頭太鹹或是太濃皆可索取清湯調整湯頭

來看看我們吃了些甚麼?

雞白湯醬油豚骨拉麵

送上餐點的速度也滿快的，不過以單碗拉麵的份量來說我覺得有點少

不過二屋牡蠣拉麵可以現場無限續加拉麵，所以拉麵份量不多這件事也沒甚麼影響了

二屋牡蠣拉麵的湯頭相當濃郁，直接單喝鹹度對我們來說還滿高的

搭配上舒肥雞肉吃起來滿嫩口的，我有加購一顆糖心蛋,但店員忘了加，其實吃到麵快被我吃光時我才想起來，我有一顆糖心蛋沒送上來!

後來店員有幫我補上糖心蛋但我就沒拍照了

特濃牡蠣拉麵

內有三顆肥美的牡蠣，外加數片叉燒肉

一樣相當濃郁的湯頭，一入口就可以感受到濃郁的海味!嗯?!鹹度也一樣滿高的

濃郁的湯底均勻的裹在麵體上，一度讓我誤以為是在吃沾麵(不過!沾麵的湯頭會更加濃稠)

叉燒肉是薄片偏瘦的叉燒肉片，吃起來不會過於乾柴

但因為太過薄片了，所以吃在口中存在感有點略低!我個人偏愛厚厚的叉燒肉阿

這樣吃起來爽度才高~

牡蠣吃起來滿滿濃縮的海味精華，入口鮮美

二款麵的湯底對我們來說鹹度都略高的點，後續跟店員索取清湯加入後，湯頭變得比較適合入口的鹹度，我們更加喜歡了!

內用可以無限續麵，照片中的麵量為一球的份量

二屋牡蠣拉麵屋，主打牡蠣湯頭的日式拉麵，加入牡蠣的湯頭倒是滿少見的，與一般常見的豚骨湯頭滿不一樣的

難怪就連假日非用餐高峰時間，來用餐都至少要排隊半小時

 

 

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：二屋牡蠣拉麵專門店
  • 所在地址：臺灣台北市大同區赤峰街35巷11號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:00
  • 店家電話：
  • 備註資訊：
    無開放預約、訂位、外帶
 
 

 

 

 

交通資訊

 
 

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