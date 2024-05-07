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台灣果乾禮盒推薦 | T86悅察苑-午茶蒔光禮盒 | 華航購物網、機上伴手禮 |辦公室下午茶首選 | 自然栽種農法，品嘗每一口都感受到來自大自然的恩惠；不含防腐劑

2024-05-07 17:26:00 新竹林依晨 人氣：101
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窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：107篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：悅察苑
phone02-27995678
place台北市內湖區內湖路一段91巷23弄4號5樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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下午茶時間，和家人們一起品嘗「T86悅察苑」 ；這款果乾禮盒，通過ESG、SGS、HACCP、ISO22000、清真認證，以及農藥殘留檢測、有機認證；嚴格挑選臺灣在地好滋味，最高品質篩選入口美味。道道繁工與獨家專利技術，品質保證更能守護健康；讓每一口都可以品嘗的安心、良心農夫的自然栽種農讓台灣特有的鳳梨、芒果、番薯製作心更美味好吃；絕無添加過多化學添加物，製作過程安全安心衛生。今年五月也可以在華航購物網及機上都可以採購。讓喜歡台灣果乾點心的國內外朋友，均可以帶回自己的國家與分享給朋友們。

台灣果乾禮盒推薦 | T86悅察苑-午茶蒔光禮盒 | 華航購

T86悅察苑品牌從60年代傳承至今，透過對產品的堅持與熱忱，採用自然農法裁種的蔬果，良心保存天然滋味，從食材、製成包裝，將最好的美味天然呈現，也因為其安心健康的產品品質，從5月開始也可在華航購物網跟機上購買到T86悅察苑產品。
這幾款《台灣紅番薯燒》、《雪花酥》、《巧克滾邊鳳梨》、《凍頂烏龍茶》、《古早芒果乾》，有來過台灣的朋友，我相信一定不陌生。年節送禮，一定會分享給鄰座同事、隔壁鄰居享用；台灣好客的個性，知道你是遠道而來。均會分享在地好吃的食物給你。

台灣果乾禮盒推薦 | T86悅察苑-午茶蒔光禮盒 | 華航購

台灣茶香氣濃郁好喝。凍頂烏龍茶溫厚的茶香餘韻繚繞，搭配台灣果乾最適合了。手採一心二葉、淡淡甘蔗蜜香；特有的台灣產地凍頂烏龍茶。

台灣果乾禮盒推薦 | T86悅察苑-午茶蒔光禮盒 | 華航購

我蠻喜歡這款點心《台灣紅番薯燒》，軟軟糯糯、濃郁的台灣紅番薯內餡；外層類似蛋糕的餅皮包裹！香甜美味。台灣傳統點心，飄香各地。

台灣果乾禮盒推薦 | T86悅察苑-午茶蒔光禮盒 | 華航購

軟軟糯糯紅番薯香氣十足、甜蜜度適中；大人小孩都很喜歡的點心。

台灣果乾禮盒推薦 | T86悅察苑-午茶蒔光禮盒 | 華航購

當季的新鮮鳳梨，乾燥更濃縮鳳梨果香、一口咬下台灣特有的鳳梨酸甜香搭配巧克力；新奇絕妙的口感，意外的相當好吃。

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芒果乾，我也超喜歡；乾燥當季芒果、且尺寸很大氣；享用起來分外爽快。

台灣果乾禮盒推薦 | T86悅察苑-午茶蒔光禮盒 | 華航購

台灣特有在地餅乾、外層是巧克力牛奶口味的棉花糖拌奶粉糖餡；你一定曾經品嘗過的點心。一口咬下，巧克力牛奶餅乾的香氣飄散。 餅香糖香濃膩口中，意猶未盡。

台灣果乾禮盒推薦 | T86悅察苑-午茶蒔光禮盒 | 華航購

自然栽種農法培育台灣特有的水果，讓你品嘗的每一口都安心、且美味。

台灣果乾禮盒推薦 | T86悅察苑-午茶蒔光禮盒 | 華航購

送禮真的很繽紛好看；宴請朋友野餐午茶也很方便。

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悅食樂，品嘗的每一口餅乾、果乾。都喜悅、喜樂。

台灣果乾禮盒推薦 | T86悅察苑-午茶蒔光禮盒 | 華航購

提袋設計繽紛好看、很清爽宜人

台灣果乾禮盒推薦 | T86悅察苑-午茶蒔光禮盒 | 華航購

包裝紙盒設計、略有環保、精緻巧思藏身其中

 

 

 

 

 

悅察苑
訂購電話：022799 5678
官網：https://reurl.cc/aLm1gl
粉絲團：https://www.facebook.com/t86house
Instagram：https://www.instagram.com/t86_house
地址：11442台北市內湖區內湖路一段91巷23弄4號5樓

文章標籤
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