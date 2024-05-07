桃園美食/中壢免費加麵加湯牛肉麵推薦/內用豆花/紅茶自助免費吃喝【鍾小勤麵食館】中原大學旁湖畔景觀餐廳/麻辣乾拌牛肉麵肉厚入味又大塊。小菜開胃涮嘴選擇多元(鍾小勤菜單)

中原生態埤塘公園湖畔旁景觀餐廳! 吃飽還可環繞公園散步一圈賞花、賞鴨鵝與埤塘內悠游烏龜群

蛤蜊湯麵(蛤仔多多) 牛肉麵系列(牛三寶)一次可吃到滷牛肚、牛肉、牛筋！

鍾小勤麵食館

電話:03-435-3839

營業時間:11:00~14:00;17:00~20:00

地址:桃園市中壢區新中北路536-1號

粉絲頁: 鍾小勤麵食館

中原生態公園步道旁鍾小勤麵食館附設免費停車場(8格)

騎機車可停餐廳門口。開車享食若店門口停車格滿停(免擔心嘿)路口有(付費)中原大學第一停車場可停車(文末小紫有停車路線指引)

鍾小勤主賣(紅燒/清燉/蒜香)牛肉麵。

除了牛肉麵食也有湯泡飯、燴飯、烙飯可點食! 不愛吃湯麵~乾拌麵系列(推)麻辣牛肉乾拌麵。『吃素』朋友有當歸養生菌菇麵與(蛋素)沙茶鮮菇燴麵可吃喲!

湯品:胡椒豬肚雞湯~湯頭濃郁白胡椒辣感+九層塔香很好喝。

闆娘在餐廳外(湖畔旁)種了很多植栽與花草。還有我最愛的多肉植物

唐印好大棵(冬天若控水與曬太陽)葉片會轉紅!更漂亮

用餐之餘~別忘了到戶外賞賞花與療癒多肉

除此之外麵食館也在花圃內種青蔥! 可以採收時便是來店饕客們用餐之辛香佐料啦!

蠻多客人會在(下圖)候位區拍照打卡

習慣拍美照傳給閨蜜好友看的堂妹也是！so這裡與門口的鍾小勤公仔均是最佳打卡區域

之前常看朋友打卡分享鍾小勤麵食

從沒仔細查看店址在哪裡？直到上個月(3月)某天晚上來中壢辦事回程騎車經過(新中北路)隱約看到生態公園內(湖畔旁)亮亮扛棒(招牌)才知道!原來朋友打卡內用有免費豆花可吃牛肉麵店就在中原大學旁呀!

坐在店內透過落地門即可邊用餐邊欣賞戶外埤塘公園步道景色

今天是三訪(朋友們都知道!與大仁哥外食~若想手機先食)需視其當天心情! 否則會一直碎碎唸(不愛小紫吃個飯還一直拍照拍不停)所以上次只快拍幾張就作罷!

最近載妹妹來中壢( 逸小鍋 )吃火鍋路上有跟妹妹推薦!

這裡內用有『豆花飲料』無限暢飲

妹妹曾在網路看到桃園有很多家『牛肉麵店~內用都有豆花可吃』一直很想嚐鮮趣! 所以趁她放假來桃園找我立馬載她回訪啦！

近年超夯的機器人送餐！來鍾小勤就有唷!

勤小妹(送餐機器人)出餐時伴隨著音樂聲! 候餐客人~無論大人或小孩(都會)被其給吸引

內用有兒童餐椅

鍾小勤麵食館點餐消費方式:

只 收現金

進店後先到 (櫃檯)拿MENU ，再自己 找座位 坐

小菜區 小菜(自取) 再於點餐單上以(正字)畫上您拿取的 小菜份數

點餐單寫上 桌號 ! 勾選好想吃的餐食及拿取的 小菜 或 瓶裝飲料 數量後~再到櫃檯(點餐結帳)

集點送小菜活動(等等詳分享 ) 活動(等等詳分享

鍾小勤麵食館MENU

2024-3月拍攝 避免未來菜單內容或單價調整更新(僅供參考)請以您用餐當日現場菜單為準!

若您用餐過程中又追加拿了小菜或瓶裝飲料(記得)先到櫃檯買單嘿! 若沒付費就吃被店家發現那就尷尬啦! 除了補付費用也會被一旁客人指指點點(真的很不好)要誠實付費嘿!

3月二訪時店家新推出『消費集點送小菜』常態活動!

無論內用或外帶只要消費滿200元(集點卡)即可蓋1點。集滿10點可兌換(任選小菜2盤)

剛剛結帳時拿出上次蓋的3點+今天點的餐可集4點(下次)再來吃一回~我就可以免費兌換2盤小菜囉

鍾小勤小菜區 採自助取餐

菜單劃單或續點時到櫃檯(報數量)結帳!

每天推出的菜色不太一樣! 會依季節時令與當日採買之食材烹煮做料理之變換! 想吃到最齊全小菜之選擇! 每個餐期(午、晚餐)剛開店營業時間就來~就對啦!

若離該餐期打烊時間來用餐！

架子上的當日現做小菜(選擇)會少很多唷！

因為很多當日限定小菜~可能早早就完售

內用有『免費』限量豆花與飲料可吃喝!

冬天豆花提供薑汁糖水、夏天提供冰糖水

有時候冬天氣候寒冷會有薑汁地瓜甜湯可以吃

桶裝免費飲料口味(經常做變換) 冬天有(熱)茉莉綠茶、紅茶。夏天有冰紅茶或冰檸檬紅茶

今日免費飲品~冰紅茶 好喝順口!

若覺得太甜~小菜區旁有(冰/溫/熱)飲水機可自己稀釋甜度

瓶裝飲料~不是免費的嘿!

飲料不分品牌或口味! 一瓶30元，自取之後到櫃檯買單!

還沒來吃鍾小勤前! 我一直覺得豆花只是許多牛肉麵店裡的附餐(滋味應該soso)

但...吃過後(我愛上這兒的豆花啦)

因為這是我喜歡的綿密豆花口感! 有些市售豆花店賣的豆花口感滑嫩中略帶脆口~那種冷凍豆花味蕾我不愛!

這家的豆花均是前一晚泡豆子、營業當天新鮮製作! 免費~限量供應

初訪太晚來吃晚餐! 豆花已空!

今天假日專程載妹妹來吃午餐!

避免等等用餐尖峰時間(限量豆花)被客人挖空!

點完餐~我們立馬先各盛一碗

挖豆花的時候豆花還略帶溫熱感!

真的是今天新鮮現做的! 不是提前做很多桶冰起來放的豆花！

挖豆花有眉角!有撇步!

妹妹第一次自己DIY挖豆花!不太懂如何自挖!

差一點點就像在挖冰淇淋那樣豪邁的往深處挖一坨!

小叮嚀: 自挖豆花方式是(平挖)不是挖厚厚一大塊!平挖豆花才能讓豆花快速吸附糖水、吃的時候除了帶著綿密豆香還會有甜甜手熬糖水香氣

炎熱夏季~ 提供冰糖水

自製豆花入口帶著一股類似柴燒炭香

(可能會有客人)將這味道形容成臭灰答

NO~這不是煮焦掉嘿! 其實很多傳統豆花店就是刻意讓豆花帶著微微(柴燒香氣)吃起來才有古早味豆花fu。總之鍾小勤豆花~嘟嘟好是我們姊妹倆喜歡吃的口感與味道!

一人各吃了2碗~超滿足!

點完餐沒多久就出餐囉! 出餐速度挺快der

這兒不是人工送餐!出餐是派出鍾小妹(送餐機器人) 將餐點送到客人桌前，所以點完餐(千萬不要)隨便亂更換座位! 否則機器人若送錯桌就是您自己的缺失!不能要求店家再補餐給您嘿!因為是您自己任意變換座位、導致(機器人送達時)讓該桌客人誤食的

將送餐機器人(架上餐食)端出來後、鍾小妹(我幫它取的小名)立馬轉身~往廚房方向移動，繼續送下一單餐食(真有趣)

這裡的手作小菜都很誘人；一不小心就會拿太多

牛肉麵免費加麵與加湯

對食量大的朋友而言! 完全是牛肉(湯、麵)吃到飽概念! 開在中原大學(學區旁)學生可以一餐抵兩餐

牛肉麵系列湯頭有:清燉/紅燒/麻辣3種!

第一次吃鍾小勤堂妹點了紅燒牛三寶麵 $220元

餐具(湯匙/筷子/醬料碟)均放在飲品自助吧下方抽屜內~自取

寛麵牛肉麵麵條現吃略帶嚼勁! 久泡不易軟爛!

假如您不愛吃寛麵口感(記得)點餐時主動告知! 請店家幫您換成乾拌麵使用的麵條

我在店家粉專有看到(紅燒湯頭)製程之介紹

這是使用牛大骨/洋蔥/高麗菜/紅白蘿蔔/中藥材等...長時間熬煮而成的紅燒湯頭。『不是 』使用湯粉泡煮的牛肉湯喔! 我們外食吃過的牛肉麵店(湯頭)大都有使用辣豆瓣醬炒牛肉燉煮或熬湯!

鍾小勤紅燒湯頭口感風味~偏向大骨+蔬菜熬製的爽口味蕾(中藥味)不明顯，不像加了辣豆瓣熬煮得的偏紅色紅燒湯頭韻味!

色澤偏棕色! 溫順~喝完沒有口乾舌燥！

牛三寶牛肚與牛肉入味好咬食! 滷牛筋帶嚼勁若能再滷軟一點點口感會更棒! 我特愛滷牛肚香氣與口感

自助吧有炒酸菜可加!

炒酸菜微微酸! 味蕾屬極少油脂煸炒(純酸菜)韻味

麵條給量不算少~吃不夠還可以免費續麵、續湯so食量大的大仁哥最愛吃這種能讓他吃飽飽店家!

別的地方吃不到的客家烙飯 $180元

很有特色也很有創意! 烙飯四周以醬油膏繞出美美花邊! 看似平凡的一道飯食~入口很讓人驚艷

因為炒料下方舖的(不是)平凡白飯

烙飯的飯食是大火煸炒到細碎的蛋炒飯! 有將鍋氣給炒出來! 蛋炒飯單聞就覺得香氣十足!

以蝦米、乾香菇絲爆香再放入刀工棒棒~幾乎與韭菜花同寛度豬五花肉絲一起煸炒再加醬油、糖調味! 每一條豬肉絲都吸飽飽醬香(軟嫩不乾柴)也不會有肥膩感！最後再加切細韭菜花一同拌炒調味(舖蓋在蛋炒飯)上方的客家烙飯! 灰熊古早味!

您可以直接拿湯匙挖配料與蛋炒飯一起往嘴裡塞

也可以將蛋炒飯稍微移動到盤內有淋醬油膏的地方，再將蛋炒飯+配料+醬油膏(一起攪拌著吃)烙飯拌飯口感更香更涮嘴！

我點的麻辣牛肉乾拌麵 $170元

這碗乾拌麵也讓我驚艷到! 我以為是炒牛肉片做的乾拌麵

沒想到出餐時(哇賽) 有5大塊厚實滷牛肉(肉塊)捏!

特調麻辣醬~很香！

記得趁熱將淋在麵條上方麻辣醬汁與麵條充分拌勻

Q彈麻辣乾拌麵~帶著青花椒(香氣)微辣~小辣麻辣口感很涮嘴! 夏天炎熱天氣、若沒胃口時點這道拌紅K絲、小黃瓜絲! 還有半顆紹子肉滷蛋可佐食~保證立馬開胃!

每一塊乾拌麵滷牛肉都很大塊又厚實! 而且仔細端倪~其實店家很有創意! 出餐時在每一塊滷牛肉上方淋了看起來像紹子醬的『滷肉燥』

不僅拉提牛肉香氣也提升了乾拌麵食感! 肉燥很入味、拌麵多了肉香非常+加分

隨機挑了一塊滷牛肉~拍咬食後的剖面圖給大家瞧瞧! 乾拌麵~滷牛肉真的厚吧! 軟嫩中又略帶嚼勁!

喜歡吃麵食配小菜又想有多一點(小菜品項)可挑選

記得午、晚餐時段(剛營業時)就來內用

(下圖)是之前午餐時段1點多來內用時小菜區菜色(品項較少)

對比我們今天剛營業就來! 小菜選擇明顯多很多!

但~我今天仍無緣(沒看到)綜合滷味拼盤!

因為好像一出餐就會馬上被客人拿走!

我們不可能一直站在那兒等呀

總之這裡的『小菜』廚房會陸陸續續一直隨機補餐! 架上的小菜口味則是依您到店時『現場菜色為主』今日拍吃的(+之前點吃的菜色)僅供參考

小菜區(自取)取餐方式：售價是2024-4月價格(僅供參考)

每盤50元

剛進店點餐時 總共拿了幾盤 ？記得寫在點餐單上方連同勾選好的麵、飯、湯品品項(拿到)櫃檯點餐結帳

若是 用餐過程中 (想再拿小菜吃)記得拿完小菜後 (馬上到)櫃檯結帳

每盤小菜在架上都會蓋一個 保護蓋 (防飛沫、防蠅)

決定好要拿的小菜後，記得先將『蓋子』放在架子上『小菜區蓋子』收集處，再將小菜端回餐桌

柚香漬蘿蔔 很開胃又解膩!

滷豆干、炒龍鬚菜、炒豆子、涼拌海帶筍片素肉

一訪朋友點的豬皮凍 很夯~很多饕客拿~滿滿膠質! 但我不敢吃豬皮凍(沒嚐)

小菜區有蒜茸醬與自製辣椒油 (自取)

對了~每桌餐桌上也有放店家自炒『辣椒油』所以您若有拿滷味只需拿蒜茸油膏就好

涼拌麻油豬肝 好好吃!

豬肝處理的相當好! 口感軟嫩無腥味! 入口滿是麻油香，搭著薑絲與枸杞吃有在坐月子的錯覺

沾點辣椒醬~ 好下飯

涼拌青木瓜

看起來很平凡! 卻是榮登我們今天內用拿的5道小菜中(第2名好吃)

入口有著泰式涼拌木瓜酸酸甜甜滋味(無辣~不會辣)! 夾帶著香菜與聖女番茄果香~酸V開胃!

妹妹開玩笑的說: 少了一味(花生米)否則肯定更好吃!

我: 嘿! 挖麻栽影呀!(我也知道呀) 但一盤才賣50元；若加花生店家成本會變高!我們也不想小菜漲價吧! 安捏~已經很開胃解膩(可以啦)

涼拌海蜇皮

非常入味~QQ脆脆 配麵、配飯很下飯

皇帝菜(涼拌貢菜)

菜心曬乾製成的小菜! 就是大家出遊住飯店(早餐Buffet)常出現的貢菜!

鹹甜鹹甜帶著香油+黑芝麻香氣

煙燻豬豆皮

我之前看朋友來吃打卡有煙燻豬耳朵!

小紫熱愛帶著脆脆耳骨口感(煙燻豬耳朵) 今天的煙燻豬豆皮僅只有一點點的豬耳骨!

妹妹想吃so我們才拿! 加辣椒油更涮嘴更夠味! 吃多也比較不會有肥膩感!

胡椒豬肚雞湯 $150元

這道湯很好喝! 很有鄉下辦桌菜的古早味fu！

湯頭帶著濃郁白胡椒香及薑絲與九層塔香氣

(入口有著白胡椒粉特有辣感) 辣度順口、不卡喉! 是大仁哥超喜歡吃的一道湯品

湯碗內的雞肉份量與豬肚量給的不少喔!

吃的到剁大大塊雞腿肉與雞胸肉和燉煮到軟嫩好咬食吸飽飽白胡椒香豬肚片

(下圖) 隔壁桌客人點的蛤蜊雞湯麵 $160元

我看到伯伯桌上這碗麵『蛤仔量』爆多!

凍未條的厚著臉皮詢問: 能否借我秒拍一下？

目測至少超過20顆以上且每顆蛤蜊熟度嘟嘟好，不會煮到縮到看不到蛤仔肉! 湯頭看起來很鮮!

豆花雖然是鍾小勤麵食館(免費)自助式~每日限量附餐甜品

但~無論口感或風味! 都不輸豆花專賣店唷！

外食早已習慣吃(加配料)豆花味蕾

之前原本覺得(無配料豆花)怎會多好吃？ 但~吃過之後! 說真的我會為了吃豆花再回訪來吃麵食 帶著焦糖(炭香)豆花!若有來用餐至少必吃兩碗! (羞~)

鍾小勤麵食館內用座位 大約有90席(近百個？)

(自由入座) 自己找空位，桌與桌之間保有桌距，不擁擠

多人用餐~後方也有併桌座位

假日好多三代同堂(親子家庭)來吃牛肉麵與飯

洗手間(男女分開)

女廁是無障礙廁所(很大間)僅此一間so女生如廁需稍稍排隊等候一下下

吃飽~可以大手牽小手到麵食館外面

(中原生態埤塘公園)散散步、消化消化吃飽飽肚肚!

中原生態埤塘公園內還有一間湖畔咖啡館(感覺不錯) 已和妹妹相約5月等她放假再來喝下午茶!

咖啡館旁有裝置造景與美美花草可拍照 喔!

鍾小勤麵食館店址與停車場指引:

店址緊鄰(中壢)環中東路與新中北路(靠近)中原大學的中原生態埤塘公園內so無論騎車或開車均『需』從新中北路轉進巷子內約2秒即可抵店

(下圖) 從中原大學(新中北路)往環中東路方向、看到的『鍾小勤麵食館』路口招牌

轉進來後(左手邊)有民宅、行駛時請減速慢行。店前方有8格(免費)停車格給開車用餐客人停放

騎車則是停於麵食館騎樓內

萬一您(假日來吃) 尖峰時段店家提供的免費停車格(已停滿)

您可以改停(新中北路)路口、馬路斜對面的付費『中原大學第一停車場』

中原大學第一停車場 ( 不收現金喔) 這裡是採電子支付方式

停1小時30元，入場停放1小時後(改以)每半小時計費15元(只能停汽車)無法停機車

湖畔公園旁『牛肉麵』免費加湯加麵吃到飽！內用附豆花、飲料自助無限享用! 又有超多開胃小菜可佐食、假日親子用餐還可順遊埤塘公園散散步(推薦給您 )

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