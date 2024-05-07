為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > LOVIN｜孝敬媽媽的胃。我選堅果好滋味｜健康養生零嘴｜一盒2種口味｜母親節禮盒推薦 - 小米食

LOVIN｜孝敬媽媽的胃。我選堅果好滋味｜健康養生零嘴｜一盒2種口味｜母親節禮盒推薦 - 小米食

2024-05-07 18:12:00 小米食 人氣：108
share
窩客好文

小米食

發表篇數：254篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：LOVIN樂恋 頂級堅果
phone08-00011101
place台北市中正區延平南路85號4樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

LOVIN｜孝敬媽媽的胃。我選堅果好滋味｜健康養生零嘴｜一盒2種口味｜母親節禮盒推薦

LOVIN｜孝敬媽媽的胃。我選堅果好滋味

 ▎天然尚讚這裡買：LOVIN堅果

堅果界的新秀之星LOVIN，將天然營養的堅果，結合美學儀式感與美味食材，寫出最新健康時尚方程式，

母親節將至，這盒健康好人緣，很適合拿來孝敬媽媽的胃～

 

LOVIN｜品牌簡介

LOVIN，讓堅果愛好們不只能享受原食的天然美好，還能感受到怦然心動的愛戀滋味～

母親節限定禮盒還附上了一張愛心小卡，可以幫您傳達對阿母的感謝之意，超暖心。

之前就有吃過LOVIN非常喜歡，獨立包裝非常方便好攜帶，堅果採低溫烘焙且天然無添加，除了原始純粹的美味，還保留了豐富營養，

素食主義者也能安心享用的健康好味道，養生伴手禮加一，母親節很適合拿來孝敬阿母！

LOVIN｜我想買買

▸ 5種口味任選2款（綜合堅果｜綜合纖果｜洋蔥杏仁｜摩卡可可腰果｜起司夏威夷豆）

▸ 2種口味各6入｜共12入

 ▎天然尚讚這裡買：LOVIN堅果

 ▎5/1-5/31｜官網下單訂購，享全館8折優惠

LOVIN｜堅果介紹

◍━━ 母親節禮盒｜＄720 ━━◍

▸ 原價＄900｜5/31前 享8折優惠＄720

▸ 5種口味任選2款

▸ 2種口味各6入｜共12入

 ▎綜合堅果隨手包

內含飽滿又碩大的腰果、核桃、整粒夏威夷豆、胡桃和杏仁粒，

顆顆香氣新鮮且有著堅果的自然甜香，其中特別喜愛果實飽滿、自然散發甜香的腰果；亦或脆爽還帶有繾綣奶香的夏威夷豆也很愛。

滿分的爽脆度，咬著十足過癮，還有豐富營養價值與健康好油脂，年節送長輩超適合，超級堅果控推薦先選這一包！

 ▎綜合纖果隨手包

喜愛繽紛口感、種類豐富的話，綜合纖果也值得期待，

除了上述新鮮堅果之外，還有添入酸甜蔓越莓乾、軟Q青提子、清脆南瓜子和養生枸杞乾，每一口都用心鎖住營養，健康與美味並具。

 ▎洋蔥杏仁隨手包

如果你和米一樣是超級鹹食零嘴，激推洋蔥杏仁，

洋蔥翻炒出的誘惑香氣，與脆爽杏仁粒完全是魔性組合超速配！

還有黃金起司來增添魅力，這迷人鹹脆超唰嘴，小酌受歡迎的下酒零食再添一

 ▎摩卡可可腰果隨手包

自小就是腰果控的米，看到腰果立馬選！

可可與腰果撞擊出的新滋味意外好極了，果實以可可粉染上唯美的摩卡棕色，腰果的自然香結合可可的苦甜，搭配上鬆脆軟的獨特口感，零食櫃裡的幸福存在

 ▎起司夏威夷豆隨手包

米的好球帶裡，還有這一款新品推出，夏威夷果的奶香與鮮脆，與帕瑪森起司濃情交纏，

這唰嘴鹹潤，一包轉眼即空空，美味程度如同被邱比特的金箭擊中，好吃到雙眼直冒愛心啊

LOVIN｜品牌資訊

  • LOVIN樂恋 頂級堅果
  • 評分： / 5
  • 地址：100台灣台北市中正區延平南路85號4樓( 地圖 )
  • 電話：080 001 1101
  • 營業時間 
    星期一: 24 小時營業,

    星期二: 24 小時營業,

    星期三: 24 小時營業,

    星期四: 24 小時營業,

    星期五: 24 小時營業,

    星期六: 24 小時營業,

    星期日: 24 小時營業
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

FacebookInstagram

官方：LOVIN

母親節禮盒熱映中我想買買

┺ 5/1-5/31｜官網下單訂購，享全館8折優惠

LOVIN品牌地圖

 




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#母親節禮盒推薦
morechevron_right
文章關鍵字
母親節禮盒推薦 養生禮盒推薦 年節禮盒2024 堅果禮盒推薦 more
檢舉
share
chevron_left

仌菓Gelato｜台中西區義式冰淇淋！我的世界很熱

纖飽豆豆蛋白｜纖飽果果曲奇｜不只營養健康營養

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up