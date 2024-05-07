一年四季都要吃鍋！尤其是麻辣鍋越吃越上癮，這間被譽為嘉義最強麻辣鍋，橘子火鍋一間火鍋店，不是麻辣鍋專賣店，麻辣鴨血豆腐無限續，重點是入味好吃，小辣就香辣帶勁，最便宜鍋物299元起CP質高！店內自助區無限享用，有冷熱飲、瓶裝飲料、冰淇淋、滷肉飯、主廚涼拌小菜與蛋糕甜點，附設特約停車場，不用擔心停車問題，不定時推優惠活動，現場免費加入會員就送500點，多人聚餐也有包廂能預訂，雙人海陸套餐有日本和牛、波士頓龍蝦吃好爽～

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橘子火鍋嘉義店 在哪 ？

橘子火鍋嘉義店位在嘉義西區興業西路上，離嘉義火車站約5分鐘車程，橘子火鍋附設特約停車場，在後方仁愛路大九九賣場裡面，兩邊馬路也可以找停車格，離KANO棒球場、嘉大昆蟲館約10分鐘車程，很適合玩累再來吃火鍋～

地址：嘉義市西區興業西路157號

聯絡電話：05-2862020

營業時間：星期三四17:00～23:00、星期五六日11:00～14:00/17:00～23:00

公休：星期一、二

兒童餐具座椅：有

寵物友善：是（寵物包或寵物車即可）

清潔費：有，10%

附設停車場：有，1hr

特約停車場在橘子火鍋嘉義店後方，轉角看到這間「大九九賣場」免費折抵一小時。

橘子火鍋外圈是大型落地窗！經過很難不多看幾眼，整間視覺採光充足，看起來特別寬敞，還有一面窗景台很適合拍照，超大維尼熊就在旁邊～

橘子火鍋主打鴛鴦火鍋！來這幾乎都是為了吃麻辣鍋而來，現場還有三座自助區無限吃到飽，走廊也很寬敞，不用怕人擠人～

自助區無限暢飲

自助吧分成三區隨你吃到飽！現場有飲料桶、玻璃飲料、冰淇淋、醬料、主廚自製小菜、水果與蛋糕甜點吃到飽，自助區料多保持乾淨～

看你是點什麼湯底！像我點的是麻辣鍋，其實不用沾醬吃就很夠味。

醬料區該有的一樣不少！像是蒜泥蔥花、沙茶醬、香油、醬油，開胃小菜都是店家廚房自己做，當然要多來幾盤才划算，小菜隨機變動，今天有涼拌毛豆、牛蒡絲、涼拌豆絲與佛手瓜～

自助區有白飯、肉燥飯、科學麵隨你吃到飽！滷肉飯是我家老郭最愛，吃麻辣鍋不了來包科學麵～

角落這區有常見的冰奶茶、古早味紅茶與冷泡茶，六種冷飲料、想喝熱的也有四種茶包，冰淇淋品牌Sucr’e喜客～

冰箱好多瓶裝飲料！有蘋果汁、可樂、雪碧、橘子汽水…等， 一次拿了好幾瓶喝起來～

現場甜點蛋糕都是主廚當日現做！甜點區有今日水果、布丁、小蛋糕、泡芙與甜湯，吃完火鍋還有點心可以吃到飽，吃飽還能很幸福～

冰冰涼涼的愛玉！愛玉果凍微糖程度剛剛好，喝起來滑順清爽又健康～

橘子火鍋環境

橘子火鍋裝潢很有自己特色！結合台日現代時尚的氛圍，每桌隔間充足用餐空間，噪音水平較低用餐加分，單人鍋配置在玻璃窗，其它還有方桌、圓桌適合聚餐，兩邊也有包廂可提前預訂，很適合家庭工商聚餐～

其中一邊座位還有4人桌、6人桌，一整排空間寬敞適合人多包下來～

現場有私人空間大包廂！可防止噪音與人窺視，裡面可以容納8～10人，可煮上兩個鴛鴦鍋～

橘子火鍋嘉義店 菜單

最便宜的個人素食套餐299元、豪華套餐也才399元！還有雙人肉食套餐、海鮮套餐，多人也有四人、八人套餐，不管點什麼餐，自助區都可以無限享用吃到飽，想要更澎湃還能點套餐加購，海鮮加購很划算，加249元有大草蝦*4、海鱸魚一隻與軟絲一份～

內用10%清潔費

用餐時間100分鐘

雙人海陸頂級套餐

雙人海陸頂級套餐1599元！含鴛鴦鍋、小農菜盤、日本和牛、松阪豬與海鮮拼盤，再加上自助區吃到飽。

麻辣鍋/酸菜白肉鴛鴦鍋

小農蔬菜盤

日本和牛

松阪豬

海鮮拼盤(波士頓龍蝦半隻、大草蝦*2、紅條石斑、大扇貝*2、蛤蠣6顆)

主廚特製手工滷肉燥！淋一些飯上就能扒上好幾口～

鴛鴦鍋

鍋底都不用另外加價！想喝什麼就點什麼，我選了酸白菜與麻辣口味，聽說季節限定鍋底也不錯，牛奶鍋還特別加奶粉香味更濃，第一次來我就點大眾都會喜歡的酸白菜湯與麻辣湯～

點麻辣鍋真的很划算！裡面鴨血、豆腐都能無限續，鴨血好滑嫩有空隙一咬就噴汁，滷豆腐滷的夠味好下飯，真的會忍不住一直吃下去～

麻辣鍋點小辣就很夠辣！辛香麻辣指數約三顆星，獨特的麻辣刺感，煮菜盤、涮肉不用沾醬就挺夠味，放包科學麵進去煮，增添辛辣感好吃，麻辣鍋太過癮忍不住又續加～

小農蔬菜盤

雙人套餐菜盤只有一份，都是當天新鮮採購！今天有香菇、玉米、紅蘿蔔、豆腐、芋頭、白蘿蔔、絲瓜、高麗菜、南瓜、青江菜..等，蔬菜鮮豔很翠綠，芋頭、南瓜就是要煮一點，芋頭煮到鬆散糊化，湯頭更好吃，蔬菜甜味煮到湯裡也更好喝～

麻辣鍋已經喝完了兩碗！小辣已經辣感十足～

發酵的酸白菜賦予這鍋湯，有獨特濃郁酸香味，煮蔬菜、涮肉都很適合，尤其是夏天喝好清爽。

這魚板真的太可愛了！它竟然是橘子造型耶！

日本和牛

珍貴日本和牛一份50克！這和牛油花好美呢！油脂肉紋交錯不帶任何雜質，筷子一夾就能感受到肉的柔嫩度，油花分佈都很均勻，好的肉質加上美麗擺盤，吃飯也能有滿滿儀式感～

油花分佈越均勻等級越高！夾到湯鍋裡快速涮3、5秒，變色就可以趕快夾起，香軟細膩好咀嚼的肉質，不用沾醬就滿香，涮酸辣湯吃得到牛肉甜味，涮麻辣鍋麻香夠味我喜歡～

厚切松阪豬涮到白色！夾起來肉質扎實，一口咬下相當脆口有嚼勁，松阪豬沾火鍋醬很台味好吃～

草蝦、大扇貝、蛤蠣

這海鮮盤有草蝦、大扇貝、蛤蜊！扇貝又稱帆立貝，大大的圓扇形貝殼，小朋友可是都很喜歡，夠新鮮才敢煮火鍋，肉質柔軟有彈性，咀嚼中帶點淡淡海鮮味，這扇貝好吃沒腥味～

每日東石漁港新鮮進的大蛤蠣！大顆肉質飽滿，一口咬下還會噴汁，大草蝦好撥蝦身有彈性。

龍蝦、石斑魚

以這雙人餐價格來講！可以吃到半隻波士頓龍蝦與紅條石斑，帶皮紅條石斑皮富含膠質，無刺厚切片很長吃起來很爽，紅條石斑口感較細嫩鬆散，建議放在湯勺裡面煮，才不會讓魚肉跑掉～

半隻波士頓龍蝦一看就知道有彈性！直接放到湯鍋裡煮，一邊煮一邊觀察龍蝦殼顏色，龍蝦殼變成鮮紅色，肉質有彈性熟成肉色即可～

龍蝦煮熟後立刻撥出來！從尾巴開始夾比較好撥，能感受到龍蝦韌性與彈性，大口塞進嘴巴就是爽～

龍蝦螯肉濕潤柔軟、微微彈性，吃起來特別鮮甜～

一分鐘入會送500點！

手機拿起來掃碼免費加入會員！首次加入會員就送500點，現場消費1元換算一點，點數沒有使用期限，除了可以兌換商品，還有壽星生日禮可以領取，當然要加入會員～

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這次兌換1500點有三顆銀絲捲！吃不完也能外帶回家當點心，這圓滾滾的銀絲捲好脆喔！外層完全就是一層脆皮，裡面鬆軟有彈性，吃起來不油膩還有炸香氣，沾點煉乳香甜好吃～

飯後甜點也要來一點！今天有芒果布丁、巧克力小蛋糕與泡芙，冰淇淋也要來幾球，直接飽到天靈蓋～

＊橘子火鍋不時推優惠活動！免費加入會員送點數！壽星還有好禮可兌換，用餐環境很寬敞，附設特約停車場，多人聚餐也有包廂可預訂，每桌間有一定距離，吃飯保有談話隱私，現場有飲料冰淇淋區、醬料小菜附餐區與甜點水果區，招牌麻辣鍋一定要點，麻辣鴨血豆腐無限續～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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橘子火鍋嘉義店 資訊

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