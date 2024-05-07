纖飽豆豆蛋白｜纖飽果果曲奇｜不只營養健康營養，還實現了纖脆美味｜養生零嘴燕麥餅乾｜大豆蛋白推薦

纖飽豆豆蛋白｜纖飽果果曲奇｜不只營養健康，還實現了纖脆美味

過了一個心寬體胖的冬天，準備迎來亮麗春夏，是時侯該來贖罪面對了，還好我有纖飽果果曲奇與纖飽豆豆蛋白，

減碳飲食還能兼顧美味與高纖營養，不只健康低負擔，還能幫助維持消化道機能，嘴饞時吃個1、2片，可以很安心的滿足口腹之慾，可謂是女孩們的曲線小法寶～

纖飽果果曲奇｜纖飽豆豆蛋白｜品牌介紹

纖飽果果曲奇嚴選100％天然食材，並將健康美味與低碳用心結合，之前就有嚐過他們家的曲奇餅，口感與風味表現真的很不錯！

這次還有推出新口味芝麻，立馬再來試一下～選用澳洲大燕麥片純手工，每片擁有50%的堅果含量，同時使用糖份與熱量相對低的海藻糖和健康好油芥花油，食材100％天然，零防腐劑與人工添加物，且無添加牛奶、雞蛋與麵粉，無麩質飲食和素食者皆可安心使用。

只要兩小片，就能擁有大大的飽足感，美味上用心不馬乎；吃進的不只是營養，還有滿滿原食自然好味道，日常工作桌旁，很需要備個兩包！

還有新品推出的纖飽豆豆蛋白也值得期待，100%植物配方且0乳糖，友善素食者；植物蛋白含人體必需的氨基酸，能幫助維持消化道機能，是很棒的日常活力與營養來源

同時兼具飽足感與微量營養素，是體態管理與健身很棒的小幫手；對無暇用餐的上班族和要補充營養的銀髮族，也是熊讚的營養補充來源！

纖飽果果曲奇｜纖飽豆豆蛋白｜我想買買

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✿ MENU：點我｜請參考享用説明與保存期限，讓愛隨時保持在最佳狀態

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纖飽果果曲奇｜纖飽豆豆蛋白｜產品介紹

◍━━ 纖飽果果曲奇 ​━━◍

▎黑芝麻

帶有迷人香氣的芝麻，為最新推出風味，

芝麻與燕麥烘烤後香氣更顯濃厚，結合脆硬飽實的口感，還咬得到穀物與堅果的天然顆粒；

不只食感紮實，飽腹感也極佳，是老少攏尬意的健康小黑金

▎原味

以最簡單食材，呈現出樸實美味，

入口即能感受到馥郁的燕麥香氣，還能看得見堅果與穀物原型，

曲奇的甜度低，咀嚼同時保有鬆脆與燕麥的酥軟口感，越嚼越能感受到食材的天然甘美，百吃不膩果然是經典原味

▎巧克力

再次品嚐巧克力依舊很喜愛，不不，應該是比上次更喜歡！

可可的醇厚香氣伴隨著濃情苦甘，透過咀嚼也把燕麥的自然甜度慢慢釋放，

不只低負擔還具足營養，來個兩片就能很好的果腹解饞，重點是好吃，不只健康，還實現了美味。

◍━━ 纖飽豆豆蛋白 ​━━◍

▎產品規格 ▎

➀ 每袋含14包｜每份35g

➁ 未開封可保存12個月

➂ 產品含碗豆，不適合對其過敏體質者食用

▎使用方式 ▎

➀ 水量約280-300ml，可依個人喜好自由調整

➁ 倒入一份纖飽豆豆蛋白

➂ 以90-95°C 熱水沖泡即可享用(個人習慣使用雪克杯)

▎可可

米自己喝蛋白飲品喜愛用搖搖杯，與溫水shake一下感覺香氣更足～

入口除了濃郁的碗豆香與淡雅可可味，還額外添加了GABA，有助於放鬆、舒緩，是很棒的胺基酸，香沉入睡可是很重要的

▎咖啡

咖啡愛好米，也鍾情此風味，同時添入瑪卡萃取物，一日的身輕氣爽和元氣up up攏底加！

營養飽滿的蛋白質裡，瀰漫的迷人咖啡香，早晨的幸福時光，莫屬這一杯呀～

▎紅藜麥

濃醇豆香裡，帶有藜麥清香與溫潤甘甜，

同時富含薑黃，是幫助維持消化道機能的小尖兵，

早晨泡一杯溫飲，暖心暖胃又健康，意外很喜歡這杯

▎抹茶

wow，居然有抹茶口味好特別，立馬來泡一杯試試看，

感受清新豆香與綿密口感交織於嘴，尾韻有淡淡的抹茶香，同時還能補充維生素C，

想要水噹噹臉蛋，看來要多喝這杯了

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▎官方：纖飽果果曲奇

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