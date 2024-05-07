漢來蔬食台中廣三店 |台中素食餐廳推薦！素食主義者必推的蔬食料理，多道主廚私房菜讓無肉不歡的我們吃的念念不忘！

最後更新時間 2024-05-07

台中的素食料理餐廳選擇很多，不少連葷食主義者都會想回訪，！這次來吃的是台中廣三SOGO美食的「漢來蔬食」，漢來蔬食菜單很多樣化，多道主廚私房菜道道精緻美味，從韓式石鍋拌飯到鐵板料理，還吃得到整桶豆花，應有盡有讓無肉不歡的我們吃得津津有味，甚至一點也不無聊，真的是台中素食餐廳推薦的口袋名單之一！

漢來蔬食台中廣三店｜店家位置

漢來蔬食是漢來美食底下的素食餐廳，在全台總共有5間分店，這次來到的漢來蔬食台中廣三店，就在台灣大道上的廣三SOGO16樓，跟漢來海港吃到飽餐廳在同一層樓，搭手扶梯轉角較能看到，搭電梯一出來就能看到木頭蜂巢造型的裝潢就是了。

漢來蔬食台中廣三店 店內環境

漢來蔬食台中廣三店 的空間蠻寬敞的，裝潢和桌椅運用大量的復古暮色，帶給人溫潤舒適的質感。座位多以四人桌為五，也有規劃幾張大圓桌，非常適合多人聚餐的台中蔬食料理餐廳。

我們是平日的五點就來用餐了，客人大概在6點多左右才會比較多，假日我想用餐人潮會不少，店員也有建議假日一定要先訂位比較保險哦～

漢來蔬食｜主廚私房菜必點推薦菜色

三色藜麥蔬果沙拉

這盤生菜沙拉是漢來蔬食的經典開胃菜，多種新鮮水果搭配清脆的生菜、膳食纖維豐富的藜麥，還有酸甜的水果沙拉醬，清爽無負擔又超開胃！

川香口水G

川香口水G是近期推出的主廚私房菜中的開胃涼菜，用豆類製成的蔬食白布雞，口感QQ脆脆的，搭配切小黃瓜、豆薯及紅蘿蔔絲，直接吃可以品嘗到淡雅的豆香，相當清爽！首次吃素食料理的甯寶超愛這道，這盤幾乎都是她吃光的XD

除了直接吃以外，我更推薦佐上主廚特調椒麻醬汁，微酸微辣微麻的多層次口感，白布雞香麻入味又開胃，非常適合在炎炎夏季來上一道解解膩。

鐵板醬燒天貝豆腐

這道鐵板醬燒天貝豆腐，很像我們在吃的黑胡椒鐵板豆腐，只不過是把黑胡椒醬用香椿醬取代，嫩豆腐煎得Q中帶嫩、天貝、櫛瓜、紅甜椒，用香椿醬拌炒鍋氣十足，入口味道沒有黑胡椒的辣味，但卻有濃郁的獨特香味，是道很下飯的菜色！

焗烤白菜獅子頭

沒想到蔬食料理也能吃到獅子頭，而且還是用超邪惡的焗烤方式料理！這道焗烤白菜獅子頭，裡面用料超豐富，用大白菜鋪底，加入南瓜、金針菇、秀珍菇，以及未來肉製成的獅子頭，在鋪上滿滿的帕馬森起司，真的是太誘人了拉～

未來肉製成的獅子頭，口感就像一般的肉一樣，搭配上多種蔬菜、邪惡的牽絲起司，以及香氣濃郁的義大利香料，味道非常濃郁，口感豐富烤出好滋味！

泰式椒麻脆菇

這道泰式椒麻脆菇根本就是「泰式椒麻雞」，切成條狀的杏鮑菇裹上麵衣炸到誘人的金黃酥脆模樣，沒想到一咬下去杏鮑菇還會爆汁，酥酥脆脆的很像在吃炸物，佐上特製椒麻醬汁，酸香微麻的風味簡直太絕了，和泰式椒麻雞不相上下！

應時節氣燉盅

湯品我們是喝「應時節氣燉盅」，很像香港的煲湯，湯頭帶有中藥的香味，喝起來清甜爽口，很溫潤暖胃，裡面的配料更是超實在，吃的到蓮藕、杏鮑菇、堅果等多種食材，一碗喝完也很有飽足感。

韓式石鍋拌飯

韓式石鍋拌飯是我到韓式餐廳必點的菜色，這次在漢來蔬食這間台中素食餐廳竟然也能吃到，真的讓我超驚豔！

泡菜的視覺效果真的很誘人，搭配上杏鮑菇、清甜高山筍一起拌炒，入口都是泡菜經典的酸酸辣辣滋味，有點微辣但很下飯，口感上各種食材交織出的清脆爽感，吃起來很多層次，再加上鍋巴米飯的香氣和脆脆口感，是一碗很好吃的蔬食石鍋拌飯。

手工紅豆木桶豆花

我真的很少看到在蔬食料理餐廳，可以端上木桶豆花的拉～這道拍照真的超好看，而且很適合多人聚餐點上一份，讓大家起分食享用的飯後甜點～

木桶豆花是用有機黃豆製成，口感很綿密滑嫩，真的可用入口即化來形容，搭配的紅豆煮的很軟綿，沒有多餘的甜味，最後在自己淋上適量的溫熱的薑汁糖水，吃起來甜而不膩，會讓人一口接一口停不下來。

芋泥流心麻糬酥

這道甜點外型超像蘋果派，千層酥的外層加上蘋果丁，吃起來酸酸甜甜的，咬下去裡面是Q彈軟綿的芋泥麻糬，香甜好吃，吃完一塊會想再來一塊。

漢來蔬食｜評價

漢來蔬食台中廣三店的私房菜色和經典的蔬食料理，每道都沒有特色的，口味上更是超乎我的意料之外，沒素食餐廳會有的素味，口感上也不像在吃素食，會讓人一吃再吃，重點每到擺盤都很精緻、價格更是CP值超高，要跟朋友在找台中聚餐餐廳，選漢來蔬食台中廣三店這間台中素食餐廳推薦，終於不必擔心蔬食朋友吃的問題，也不用煩腦葷食朋友吃不習慣了！

漢來蔬食台中廣三店｜店家資訊

地址：台中市西區台灣大道二段459號16F

電話：04-2325-3888

時間：平日/11:30~14:00、17:00~21:00，假日/11:00~14:30、17:00~21:00

漢來蔬食｜優惠活動