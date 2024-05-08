很少吃鵝肉料理，因此帶爸媽來桃園平鎮吃時，有點擔心會有腥味、口味上不合等，但鵝師兄的鵝肉處理得很好！不僅毫無腥味，還保有鵝肉的肉香與甜度，是近期很愛的小吃店

鵝師兄—舒肥鵝肉專賣店 (粉專)

📍桃園市平鎮區振興西路18號

☎️03 492 0353

🕰週一至週日 11:00~14:00/17:00~20:30

鵝師兄—舒肥鵝肉專賣店 交通及地理位置

鵝師兄位在中壢和平鎮的交界，離市區不遠，從平鎮或中壢來都很方便！最近的停車場不算太遠，大概走路5-8分鐘～

店內寬敞舒適，處處可以看見代表性的鵝圖案

還有一群鵝抱枕！超可愛

醬料、餐具皆是自取～

鵝師兄—舒肥鵝肉專賣店 菜單

鵝師兄有多道鵝相關的料理，除了基本鵝肉、鵝腿，還有鵝血米糕、鵝心肝、鵝珍等，嚴選的七斤以上熟成鵝，再搭配多種的中藥材以及蔬果辛香料所調製的滷水，減少腥味、襯托出鵝肉的鮮甜！

滷味是自己夾喔！可以夾一個作為代表即可

鵝師兄—舒肥鵝肉專賣店 餐點

滷蘿蔔 NT.20、鵝血米糕 NT.25/份、鵝肉丸子 NT.20/3顆、大豆 NT.30、豬皮 NT.40、滷蛋 NT.20、海帶 NT.20/片 不客觀推薦★★★★★

滷蘿蔔有淡淡鹹香，且蘊含鮮甜度！海帶非常入味，但不是那種滷到軟爛，而是還有些脆脆的口感！裡面最推薦的就是鵝肉丸子，肉香濃郁、口感紮實～

高湯煨煮鵝血米糕 NT.60 不客觀推薦★★★★★

這道我個人超愛！煮的十分軟嚼，搭配店家特調豆瓣醬，不僅僅有鹹香的底蘊，同時尾巴有股深沈、帶有厚度的香氣，越吃越上癮～

川味紅油炒手 NT.75 不客觀推薦★★★★★

一入口時不會感覺到辣，但漸漸越吃越有辣香氣息，最後突然到中辣、但辣度很快便退去，香氣豐厚！

老滷鵝心肝 NT.70 不客觀推薦★★★★★

第一次吃鵝心肝!!!!!吃起來跟多數肝一樣，粉粉綿綿、但又不失咬勁～

麻辣鴨血 NT.70 不客觀推薦★★★★★

鵝師兄的麻辣鴨血也好好吃！大口咬下，便在嘴中爆汁，不是那種嗆辣或死鹹辣，溫和的辣度很舒服！

鮮菇高麗菜 NT.65 不客觀推薦★★★★★

高麗菜與菇的鮮甜完美體現，雖看似沒什麼調味，但卻仍嚐到自然的蔬菜甜香。

超嫩地瓜葉 NT.65 不客觀推薦★★★★★

我很喜歡鵝師兄的青菜，都沒有調味很重，吃起來清爽甘甜～

韭菜辣炒鵝腸 NT.100 不客觀推薦★★★★★

辣炒鵝腸有點讓我意外，不是用鹼發的那種脆脆口感，全是鵝老闆親自滷製、食安無慮很安心，豆芽菜的甜脆、鵝腸嚼勁，其中又摻雜韭菜特有味道，第一次吃鵝腸也會喜歡上這道。

鵝肉小份(1/4隻) NT.350 不客觀推薦★★★★★

重頭戲鵝肉!!!!充斥著甜香與嫩嚼口感，與雞肉、牛肉等不同，多了一絲絲鵝肉的肉香氣息～

無骨鵝肉便當(含6樣小菜) NT.130 不客觀推薦★★★★★

一份便當裡頭就有六樣小菜！軟黏的飯、淋上鵝油的，再搭點甘甜鵝肉，想要什麼都來一點，就可以選擇便當系列～

金蔥鵝油乾拌麵(手工意麵/QQ麵) NT.50 不客觀推薦★★★★★

鵝師兄的完全是我喜歡的類型!!!!尤其是麵已經充分與鵝油拌勻才上桌，根根吸足鵝油鹹香。

手工意麵比較細，QQ麵則偏粗，我更愛QQ麵的麵體，能吸收更多鵝油香氣外，吃起來也更加有彈性與口感。

薑絲枸杞鵝珍湯 NT.85 不客觀推薦★★★★★

湯底十分甘醇，鵝珍也讓我很意外的不會很難咬！吃碗鵝肉飯一定要配一碗香甜滑順的湯

沒吃過或很少吃鵝肉的人，一定要來鵝師兄試試他們的鵝肉料理！從鵝肉、鵝血米糕、鵝心肝、鵝肉丸子等多變化的餐點，且每道都處理得很好，襯托出鵝肉自然的香甜肉味～