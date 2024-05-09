你們知道焦糖鮭魚握壽司也可以分不同的甜度嗎？

位於民生路上「馬的深夜食堂」一直是小米的愛店，最近店家將焦糖鮭魚握壽司做甜味分級，有三分糖、五分糖和七分糖，讓喜歡不同甜度的客人都能享受焦糖鮭魚握壽司的美味

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餐點選擇性很豐富，即使到深夜也可以吃到新鮮的生魚片、現點現做的串烤、丼飯、炸物及關東煮等料理

而且老闆不定期會推出新菜色，讓客人每次來都有不同驚喜，像是烤雞佛、明太子法國麵包都讓小米念念不忘~

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉馬的深夜食堂位置及停車方式

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「馬的深夜食堂」位於民生路靠近北大路，就在清新福全對面。

開車的朋友可以把車停在7-11附近的正翰停車場，走過來不用3分鐘的路程。

👉馬的深夜食堂環境介紹

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戶外的座位可以讓大家一邊吹著微風、一邊享用餐點，挺愜意的

店前是煮食區，有各式各樣關東煮食材任君挑選，如果有選擇障礙的話可以直接點主廚套餐，由主廚幫你搭配

內用的朋友不能錯過關東煮湯，湯頭甜美又解膩，酒喝多了還可以喝碗熱湯解酒喔

黑板上寫有熱門菜色，第一次來的朋友可以參考，像是明太子焗烤榴槤捲、烤雞佛和馬的抽屜握壽司都很推薦~

用餐環境溫馨簡約，內用大概有五張四人桌，越晚人潮越多喔！

老闆是有多年廚藝經驗的日本料理師傅，秉持著日本料理職人精神的老闆，讓大家不用花費太多錢，就可以吃得到相當有水準的美味餐點，真的很佛心

像是丼飯及炸物使用的油品是高品質的橄欖油，不會有油耗味也更健康。

餐具和醬料在一旁可以自行取用。

來吃美食當然也有配酒啦，這裡有百威、海尼根、日本清酒等多種選擇

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

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可以選擇醋飯或生菜。

剛炸好熱騰騰的炸蝦，一口咬下有卡滋酥脆的聲音，肉質挺鮮甜的，加上生菜沙拉是很好的開胃菜~

👉馬的深夜食堂菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有馬的丼飯、馬的生魚片、馬的串燒、馬的烏龍麵、馬的手捲及馬的……

(謎之聲: 小米夠了喔…)

營業時間從晚上6點到凌晨1點半，晚下班的朋友再也不用擔心吃不到美食啦，而且深夜想找到吃生魚片的地方也不多了。

PS. 串烤每份有2串、握壽司每份有2貫唷！

👉馬的深夜食堂用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴、Kelly和樂韋一起來吃深夜美食，Kelly說她女兒超愛他們的厚切生魚片，這次沒跟到還生氣了

握壽司一直是店家人氣餐點，除了有多種口味之外，握壽司炙燒過後，也讓不吃生食的朋友較能接受喔

馬的抽屜握壽司(380元)使用抽屜式的餐盒承裝很有儀式感

有鮭魚卵軍艦、炙燒比目魚、炙燒明太子鮭魚、炙燒焦糖甜蝦、醬燒甜蝦、炙燒起司甜蝦和醬燒和牛握壽司，平均下來一顆才50多元，在日本料理店來說價格很親民

食材很新鮮，小結巴特別喜歡炙燒比目魚、炙燒明太子鮭魚握壽司，一口咬下魚肉油脂甘甜在口中四溢超過癮的

小米特愛炙燒焦糖甜蝦和醬燒和牛握壽司，Kelly最愛爆漿的鮭魚卵軍艦握壽司啦！

生魚片是必點的，老闆用料不手軟，每塊都厚切、油花又漂亮

鮭魚生魚片(368元)光看色澤就知道很新鮮，上層還有鮭魚卵，真的是鮭魚一家親 XD

厚切的生魚片一口咬下就是爽，油脂甘甜在口中散發真的超讚的~

原來焦糖鮭魚握壽司也可以分甜度耶！

有三分糖、五分糖和七分糖，讓喜歡不同甜度的客人都能享受焦糖鮭魚握壽司的美味

小米吃的是五分糖，甜度剛剛好，炙燒後表面帶有脆度的焦糖，跟鮭魚甜味結合，甜上加甜簡直是絕配

記得一整顆放入口中是最爽的吃法 XD

這是小米很愛的點心明太子法國麵包(120元)，法國麵包加上鹹鹹甜甜的明太子醬焗烤，酥酥脆脆的很下酒喔！

起司控不能錯過起司玉子燒(148元)，滿滿的起司包覆玉子燒，溶化後牽絲的邪惡畫面光看就讓人流口水~

濃郁的起司和蛋香結合，是鹹鹹甜甜的菜色

明太子雞肉串(168元)是小米每次來必點的，明太子醬是老闆調配的喔！

雞肉不只軟嫩，還保留著肉汁~

而且明太子醬經過炙燒後非常香，鹹甜風味跟明太子搭配，讓人一口接一口吃不停

塩烤肥腸串(140元)脆皮又鹹香很下酒。

關東煮的食材老闆都是挑選品質較好的，特別推薦高麗菜捲、淡水阿給、魚板、福袋等

關東煮醬是老闆自己調配的，鹹中帶點味噌的甜味跟關東煮搭配，有1+1大於2的享受。

深夜除了可以吃到新鮮的生魚片、現點現做的串烤、熱呼呼的關東煮，還有丼飯、炸物等料理，讓夜貓子或晚下班的朋友也可以吃飽飽

小米很愛馬的鮭魚拌飯(148元)，這是不敢吃生食朋友的首選。

燒烤過的挪威鮭魚跟米飯、魚鬆、橄欖油及特製醬汁拌勻，再加上蝦卵、小菜及玉子燒，讓人一口接一口吃不停

黃金六兩松阪豬丼飯(230元)有脆度的松阪豬有肉甜味，沒有豬腥味~

搭配白飯、配菜，是大人和小朋友都會很喜愛的喔

以下是之前的食記回憶！

烤雞佛(170元)是必點的，老闆使用的是土雞佛，會看到黃、黑、白三種顏色，川燙後搭配獨門醬料燒烤，鹹甜的醬汁與黑胡椒提味，引出雞佛的甜味，吃起來一點都沒有腥味喔！

吃個兩串回家一定乒乓叫 (謎之聲:小米不要再歪樓了)

明太子焗烤榴槤捲(220元)，沒想到老闆竟然將炸榴槤和明太子結合在一起，還沒吃之前，我們還在想說味道會不會很奇怪…

沒想到一口咬下，發現竟然一點都不違和耶

鹹甜的明太子醬和甜甜的榴槤融合得很好，而且榴槤的香氣濃郁，喜歡吃榴槤的朋友不妨來嚐看看喔

這是小彤最愛的炙燒比目魚鮭魚卵丼飯(338元)，只要3百多元可以吃到滿滿的高級比目魚

比目魚有甘甜的油脂，跟爆漿的鮭魚卵非常搭。

大口一咬真的超爽的！

👉馬的深夜食堂營業時間地址

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🌟店家資訊：馬的深夜食堂

🏠地址：新竹市東區民生路255號

☎電話：0933 320 596

⏰營業時間：18:00–01:30

粉絲團：馬的深夜食堂

➡️現金交易/內用酌收5%服務費、過年收取8%服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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