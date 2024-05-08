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桃園市龍潭區【桃園朋趣露營車】豪華露營首選！一泊四食，超多兒童設施，附有高爾夫球場︱ASIAYO會員專屬優惠

2024-05-08 10:37:00 ㄟ柚の旅遊日誌 人氣：105
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窩客好文

ㄟ柚の旅遊日誌

發表篇數：172篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：朋趣 Bon Chill Glamping
phone03-4801369
place桃園市龍潭區悅華路100號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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簡單收拾好你的行李，就出發一起享受在朋趣Bon Chill露營的樂趣吧~營區地理位置超棒，不僅靠近可以狂拍網美照的大溪落羽松，還有能爆吃美食的大溪老街。這麼棒的露營區不能不知道，就一起來開箱豪華的桃園露營朋趣露營車吧~

💛30秒了解朋趣露營車💛

✨多元的兒童設施

這裡有各種兒童設施，讓你家寶貝可以盡情玩樂，有旋轉木馬、摩天輪等戶外遊樂設施，還有專為孩子們準備的迷你高爾夫體驗！

✨美味可口的食物

一泊四食讓你從下午茶、晚餐、宵夜，吃到早餐，全包式的餐飲，讓你這趟旅程不會有肚子咕嚕嚕叫的時候~

多元的房型選擇

朋趣共有5種露營車房型，每臺露營車都各有特色，設備又超齊全，絕對有你的夢中情房💛

💛朋趣露營車介紹💛

朋趣露營車的腹地超極大，提供一泊四食，並設有各種老少咸宜的設施，像是VR和實體高爾夫球場可以讓你盡情揮桿。而舒適寬敞的露營車房型，絕對是桃園豪華露營的首選！
朋趣露營車｜全新露營車、全包式度假體驗-【露營車】天馬號 (3人入住)-3
 

💛朋趣露營車房型介紹💛

以下將介紹最受歡迎的雲端號，與新型的天馬號和曙光號。

HOT!!☁️雲端號☁️

總坪數：約 19坪（戶外12坪+室內7坪）
房內設備：冰箱、32吋 LED電視、膠囊咖啡機、電熱水壺等
一家四口或三兩好友來桃園旅行，超推薦入住雲端號！房間內設備齊全，室內外空間的比例非常好，讓你既能體驗戶外活動，又能享受室內的舒適環境。
朋趣露營車｜全新露營車、全包式度假體驗-【露營車】雲端號 (4人入住)-4

NEW!!🎠天馬號🎠

總坪數：約 19坪（戶外12坪+室內7坪）
房內設備：冰箱、32吋 LED電視、膠囊咖啡機、電熱水壺等
這是朋趣推出的最新房型，天馬號設備齊全，還擁有大片的落地窗景，夜晚躺在床上就可以賞星星，是不是一個超棒的露營體驗！
朋趣露營車｜全新露營車、全包式度假體驗-【露營車】天馬號 (4人入住)-1

NEW!!🔆曙光號🔆

總坪數：約 16坪（戶外10坪+室內6坪）
房內設備：冰箱、32吋 LED電視、膠囊咖啡機、電熱水壺等
曙光號也是最新房型，雖然空間小了一點，但也有落地窗可以坐在沙發上欣賞風景。就這樣窩在室內也能好好放鬆身心。非常推薦情侶或閨蜜一起入住！
朋趣露營車｜全新露營車、全包式度假體驗-【露營車】曙光號 (3人入住)-1
 

💛朋趣露營車房評價💛

朋趣露營車的總評價是5.0/5.0，還幫大家整理過往旅客推薦入住的原因，是不是可以讓你更安心的入住了🥰
性價比🌕🌕🌕🌕🌕
整潔度🌕🌕🌕🌕🌕
便利性🌕🌕🌕🌕🌗
朋趣露營車｜全新露營車、全包式度假體驗-3

💛朋趣露營車房預訂資訊💛

📍地址：桃園市龍潭區悅華路100號
✅入住/退房時間：15:00/隔日11:00
🔥立即預訂朋趣露營車

 

🔥 預訂桃園露營，享優惠安心住🔥

你是不是也想來朋趣露營車享受豪華露營帶來的快樂~這是裡絕對是桃園親子露營的首選！當然不只有桃園的露營區好玩，還有新竹賞櫻露營台中一泊二食豪華露營都值得你前來體驗就趕快動動手指下載AsiaYo，還有會員專屬的優惠喔！

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