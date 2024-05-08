💛30秒了解朋趣露營車💛

✨多元的兒童設施

這裡有各種兒童設施，讓你家寶貝可以盡情玩樂，有旋轉木馬、摩天輪等戶外遊樂設施，還有專為孩子們準備的迷你高爾夫體驗！

✨美味可口的食物

一泊四食讓你從下午茶、晚餐、宵夜，吃到早餐，全包式的餐飲，讓你這趟旅程不會有肚子咕嚕嚕叫的時候~

✨ 多元的房型選擇

朋趣共有5種露營車房型，每臺露營車都各有特色，設備又超齊全，絕對有你的夢中情房💛

💛朋趣露營車介紹💛

朋趣露營車的腹地超極大，提供一泊四食，並設有各種老少咸宜的設施，像是VR和實體高爾夫球場可以讓你盡情揮桿。而舒適寬敞的露營車房型，絕對是桃園豪華露營的首選！





💛朋趣露營車房型介紹💛

以下將介紹最受歡迎的雲端號，與新型的天馬號和曙光號。

HOT!! ☁️雲端號☁️

⭐總坪數：約 19坪（戶外12坪+室內7坪）

⭐房內設備：冰箱、32吋 LED電視、膠囊咖啡機、電熱水壺等

一家四口或三兩好友來桃園旅行，超推薦入住雲端號！房間內設備齊全，室內外空間的比例非常好，讓你既能體驗戶外活動，又能享受室內的舒適環境。



NEW!! 🎠天馬號 🎠

⭐總坪數：約 19坪（戶外12坪+室內7坪）

⭐房內設備：冰箱、32吋 LED電視、膠囊咖啡機、電熱水壺等

這是朋趣推出的最新房型，天馬號設備齊全，還擁有大片的落地窗景，夜晚躺在床上就可以賞星星，是不是一個超棒的露營體驗！



NEW!! 🔆曙光號🔆

⭐總坪數：約 16坪（戶外10坪+室內6坪）

⭐房內設備：冰箱、32吋 LED電視、膠囊咖啡機、電熱水壺等

曙光號也是最新房型，雖然空間小了一點，但也有落地窗可以坐在沙發上欣賞風景。就這樣窩在室內也能好好放鬆身心。非常推薦情侶或閨蜜一起入住！





💛朋趣露營車房評價💛

朋趣露營車的總評價是5.0/5.0，還幫大家整理過往旅客推薦入住的原因，是不是可以讓你更安心的入住了🥰

性價比🌕🌕🌕🌕🌕

整潔度🌕🌕🌕🌕🌕

便利性🌕🌕🌕🌕🌗



💛朋趣露營車房預訂資訊💛

📍地址：桃園市龍潭區悅華路100號

✅入住/退房時間：15:00/隔日11:00

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你是不是也想來朋趣露營車享受豪華露營帶來的快樂~這是裡絕對是桃園親子露營的首選！當然不只有桃園的露營區好玩，還有新竹賞櫻露營、台中一泊二食豪華露營都值得你前來體驗！就趕快動動手指下載AsiaYo，還有會員專屬的優惠喔！

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