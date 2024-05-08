🌸 蟬說：霧繞懶人包 🌸

✨超值的活動體驗

營區內有超多活動，像是DIY編織體驗、園區巡禮和泰雅獵徑文化之旅，都非常適合大小朋友同遊，也是認識與體驗泰雅文化的機會！

✨多元的房型選擇

這裡不只五米帆船帳，還有小木屋的房型可以選擇，是不是非常用心~

✨特色晚餐

千萬不要錯過原住民風味晚餐！霧繞食堂提供近三十道的特色料理，融入在地原住民特色食材如馬告、樹豆等，讓旅客來一場味覺的饗宴。

👉 蟬說：霧繞介紹

蟬說：霧繞靠近泰雅族的白蘭部落，因此融入了許多泰雅元素在營區中。寬敞的空間讓孩子們可以盡情地玩起大地遊戲，而宜人的風景則讓大人們能夠忘卻生活壓力。趕快與親朋好友一起來蟬說：霧繞，享受露營帶來的快樂吧！



👉蟬說：霧繞房型介紹

🌾豐收地︱五米帆船帳 🌾

✅近停車場、餐廳 ✅房間備品齊全 ✅賞櫻絕佳住處

此區最大特色是風景宜人，抬頭就能賞櫻，早晨還有機會欣賞到雲海！如果追求交通便利性的客人，極力推薦入住豐收地喔~



🦌山谷小鹿︱五米帆船帳 🦌

✅近交誼廳 ✅房間備品齊全 ✅幽靜的環境

距離餐廳較遠的山谷小鹿非常幽靜。就像一個與世隔絕的小天地，安靜又舒服的空間，非常適合追求住宿寧靜的旅客入住喔~



🛖好冬小屋︱六坪小木屋 🛖

✅獨立衛浴✅房間備品齊全 ✅賞櫻絕佳住處

6坪之大的小木屋內設備齊全並有獨立衛浴~位處半山腰所以開門就可以輕鬆遠眺美不勝收的櫻花林，推薦想欣賞風景又想住小木屋的你！



👉蟬說：霧繞評價

服務態度：🌕🌕🌕🌕🌕

餐點美味：🌕🌕🌕🌕🌗

停車方便：🌕🌕🌕🌕🌕

總評價更是高達4.5/5.0，順便來看看💯來自過往旅客的真實評價，讓你更安心吧~

❤️‍🔥友好的工作人員。好服務！

❤️‍🔥景色美，氣氛佳，餐點好吃，天氣冷了一些，但是整體來說是非常好

❤️‍🔥整體餐點都很好吃，即使突然跳電，也是馬上來給予頭燈



👉 蟬說：霧繞預訂資訊

📍地址：新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號

✅入住/退房時間：16:00/隔日11:00

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你是不是也想來蟬說：霧繞享受豪華露營帶來的快樂！這是親子同遊的好去處，當然還有很多新竹親子友善住宿，以及新竹寵物友善住宿，讓你可以帶著小朋友或毛孩快樂的出遊，就趕快動動手指下載AsiaYo，不僅有豐富的新竹住宿選項外，也有專屬會員的優惠喔！

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