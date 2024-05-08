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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 新竹縣五峰鄉【蟬說：霧繞】新竹露營首選！一泊二食，親子友善，賞櫻露營區︱AsiaYo會員專屬優惠

新竹縣五峰鄉【蟬說：霧繞】新竹露營首選！一泊二食，親子友善，賞櫻露營區︱AsiaYo會員專屬優惠

2024-05-08 10:42:00 ㄟ柚の旅遊日誌 人氣：109
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窩客好文

ㄟ柚の旅遊日誌

發表篇數：172篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：新竹縣 > 五峰鄉

造訪商家：蟬說：霧繞 Chanshuo Woorao
phone03-6210120
place新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298-3號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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不用出國也可以賞櫻！快帶著你簡單的行囊出發到新竹蟬說：霧繞！這裡風景宜人，豐富又精緻的餐點和活動，都能讓你體驗到更多豪華露營的樂趣，周圍還有向天湖濕地、白蘭部落等熱門景點可以遊玩。這麼棒的露營區你不能不知道，就一起來開箱景色No.1的新竹露營蟬說：霧繞吧~

 

🌸蟬說：霧繞懶人包🌸

✨超值的活動體驗

營區內有超多活動，像是DIY編織體驗、園區巡禮和泰雅獵徑文化之旅，都非常適合大小朋友同遊，也是認識與體驗泰雅文化的機會！

✨多元的房型選擇

這裡不只五米帆船帳，還有小木屋的房型可以選擇，是不是非常用心~

✨特色晚餐

千萬不要錯過原住民風味晚餐！霧繞食堂提供近三十道的特色料理，融入在地原住民特色食材如馬告、樹豆等，讓旅客來一場味覺的饗宴。

👉蟬說：霧繞介紹 

蟬說：霧繞靠近泰雅族的白蘭部落，因此融入了許多泰雅元素在營區中。寬敞的空間讓孩子們可以盡情地玩起大地遊戲，而宜人的風景則讓大人們能夠忘卻生活壓力。趕快與親朋好友一起來蟬說：霧繞，享受露營帶來的快樂吧！

👉蟬說：霧繞房型介紹 

🌾豐收地︱五米帆船帳🌾

✅近停車場、餐廳 ✅房間備品齊全 ✅賞櫻絕佳住處
此區最大特色是風景宜人，抬頭就能賞櫻，早晨還有機會欣賞到雲海！如果追求交通便利性的客人，極力推薦入住豐收地喔~
蟬說：霧繞｜一泊二食再送迎賓點心-【豪華露營】豐收地｜5米帆船帳-2

🦌山谷小鹿︱五米帆船帳🦌

✅近交誼廳 ✅房間備品齊全 ✅幽靜的環境
距離餐廳較遠的山谷小鹿非常幽靜。就像一個與世隔絕的小天地，安靜又舒服的空間，非常適合追求住宿寧靜的旅客入住喔~
蟬說：霧繞｜一泊二食再送迎賓點心-【豪華露營】山谷小鹿｜5米帆船帳-1

🛖好冬小屋︱六坪小木屋🛖

✅獨立衛浴✅房間備品齊全 ✅賞櫻絕佳住處
6坪之大的小木內設備齊全並有獨立衛浴~位處半山腰所以開門就可以輕鬆遠眺美不勝收的櫻花林，推薦想欣賞風景又想住小木屋的你！
蟬說：霧繞｜一泊二食再送迎賓點心-【露營屋】好冬小屋｜6坪小木屋-3

👉蟬說：霧繞評價 

服務態度：🌕🌕🌕🌕🌕
餐點美味：🌕🌕🌕🌕🌗
停車方便：🌕🌕🌕🌕🌕
總評價更是高達4.5/5.0，順便來看看💯來自過往旅客的真實評價，讓你更安心吧~
❤️‍🔥友好的工作人員。好服務！
❤️‍🔥景色美，氣氛佳，餐點好吃，天氣冷了一些，但是整體來說是非常好
❤️‍🔥整體餐點都很好吃，即使突然跳電，也是馬上來給予頭燈
蟬說霧繞－豐收地

👉蟬說：霧繞預訂資訊 

📍地址：新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號
✅入住/退房時間：16:00/隔日11:00
🔥立即預訂蟬說：霧繞

🔥 手刀預訂新竹露營🔥

你是不是也想來蟬說：霧繞享受豪華露營帶來的快樂！這是親子同遊的好去處，當然還有很多新竹親子友善住宿，以及新竹寵物友善住宿，讓你可以帶著小朋友或毛孩快樂的出遊，就趕快動動手指下載AsiaYo，不僅有豐富的新竹住宿選項外，也有專屬會員的優惠喔！

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