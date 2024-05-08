台中美食推薦。北澤壽喜燒做為高人氣壽喜燒名店，這次還超狂推出了正火熱的酸菜魚吃到飽，這樣一來可以同時吃到經典的壽喜燒同時搭配酸菜魚雙重享受，當然和牛自然是少不了的，另外來 北澤壽喜燒 還可以吃到旗下品牌樹太老的唐揚炸雞、咖哩飯…等美食，真的超讚

北澤壽喜燒台中崇德店

營業時間 11:30-23:00

電話 0422381123

地址 406台中市北屯區崇德路二段140號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

北澤壽喜燒崇德店位於台中文心路跟崇德路口，挑高的店舖跟壯闊的門店外觀非常的吸睛，不管是白天還是晚上都非常的美，台中的餐廳就是都這麼的豪氣來著。

北澤壽喜燒崇德店的交通十分便利，可以搭台中捷運至文心崇德站下車後過馬路即可抵達，另外在店舖正後方也有配合的特約停車場，可以消費金額來抵用停車費。

北澤壽喜燒菜單(實際營業資訊依店家公告為主)

這次小金就是衝著北澤壽喜燒最新推出的「酸菜魚吃到飽」來的，酸香帶辣的滋味非常的開胃涮嘴，說真的來這裡花一鍋錢可以無限吃到飽真的太超值了，同時還可以吃到同步日本的壽喜燒，有夠幸福。

別以為酸菜魚鍋底的魚片吃完就沒了，在自助吧區這鮮嫩的魚片也是「無限量供應吃到飽」的喲！還不心動？趕快手刀訂位吃起來吧~

當然都來 北澤壽喜燒怎麼可以不吃和牛呢！這酸菜魚的湯頭拿來涮煮和牛也太合適了吧，沒試過的人一定要自己來吃一輪，就知道什麼叫一片接著一片完全停不下來。

【黑蜜豬】

北澤壽喜燒也會一直推出不同的肉品讓大家每次來吃都可以有不同的享受，像這次小金來吃竟然還可以吃到大成集團獨家飼養育種的「黑蜜豬」，黑蜜豬的油花就像是大理石般，吃起來肉本身的鮮甜味非常的棒，支持國產豬給他一個讚

【香辣麻奶鍋】

喜歡吃辣的朋友一定要點北澤壽喜燒的麻奶鍋，香辣的底韻加上奶香達到了絕配的平衡點，拿來涮肉、煮菜還是煮份烏龍麵、泡麵都很對味兒。

【壽喜燒鍋】

北澤壽喜燒的壽喜醬風味小金多年前吃過就一式成主顧回不去了，吃了其他家的就是覺得還是要吃北澤才對味，鹹度甜度的比例真的太剛好了~不管都肉、蔬菜還是火鍋配料都超好吃，而且還推出了外帶組合可以買回家在家裡吃喲！

來吃北澤壽喜燒小金一定都是點「頂極和牛三盛方案」，一次可以吃到十種雞、豬、牛肉品超過癮，其中澳洲和牛M9+、澳洲和牛M8-M9、澳洲和牛M6-M7這三種肉我一定是狂點狂嗑~哈哈哈！

三種和牛不同的油脂分布吃起來有不同的感受，建議大家可以都先各點一盤來吃吃看，再依自己喜歡的口感去續加。

壽喜燒最經典的吃法當然就是要沾蛋液加上青蔥跟七味粉啦><涮熟的肉片沾裏上滿滿的蛋液入口那滑順軟嫩的口感真的太太太誘人。

如果是點「頂級和牛三盛」或「極上和牛饗宴」方案的話還會特別再招待這超肥美的「日式炸牡蠣」淋上酸酸甜甜的美乃滋真的超讚的。

【海鮮拼盤】

如果是點和牛以上的方案的話就會直接招待這海鮮拼盤，兩顆大干貝、鮮蝦、蛤蠣、魚片，這份量也是非常的有誠意，這下子來吃北澤壽喜燒真的完完全全就是海陸空三重享受一次滿足。

來來來~就是這讓眾多客人瘋狂的「樹太老唐揚炸雞」，認真是被秒殺的呈度，來北澤壽喜燒可以無限量吃到飽，是不是無敵開心的，其他還會不同期推出不同的熟食點心可以吃，這次竟然還有「煉乳銀絲捲」，我看真要餓個幾天再來吃才能把所有東西吃遍了。

【無敵咖哩醬/曾响號滷肉+越光米飯】

你沒有看錯，這無敵咖哩醬搭配的竟然是100%的越光米飯，這太太太享受了吧！吼~當然是一定要來上一碗的啦！另外北澤集團旗下「曾响號」台灣小吃的「黑金滷肉飯」在這裡一樣是無限吃到飽。

另外兩款漬物也是大推啊~一個是香辣的韓式泡菜除了可以單獨吃外拿來夾肉也超對味的，而另一個酸酸甜甜的醃蘿蔔真的超開胃，吃完覺得可以再來十盤肉都沒問題。

北澤壽喜燒的蔬菜自助吧這裡也依不同時令會不定期去更換提供的食材，種類真的不是蓋的，葉菜類、根莖類、菇類…都吃的到，就算是有不吃肉的朋友來這裡光是吃菜也是可以吃的很開心。

吃鍋物小金都會先去拿些蔬菜來放到鍋裡去煮再喝湯，接著再開始涮煮肉品、海鮮，這樣依序去品嚐不同階段湯底的風味層次變化最棒。

在蔬菜熟食自助吧的背面還有十多種風味的冷/熱飲可以選擇，其中竟然還可以喝到「大苑子」的芒果冰沙~北澤壽喜燒是不是真的太超值了啊！

北澤壽喜燒崇德店可容納一百多位用餐，座席的空間也有兩人、四人、六人不同的安排，空間也分成幾個不同的區域，所以依照不同的人數都可以來這裡聚餐，之前小金還遇到有公司直接來這裡吃尾牙的咧！

北澤壽喜燒目前在崇德路、公益路跟大里德芳南路都有分店，剛好位於大台中地區的北、中、南區域，所以不管是在哪個地方的朋友要用餐都超方便的。

北澤壽喜燒台中崇德店

營業時間 11:30-23:00

電話 0422381123

地址 406台中市北屯區崇德路二段140號

北澤壽喜燒台中大里店

營業時間 平日11:30-22:00；假日11:00-22:30

電話 0424821129

地址 41284台中市大里區德芳南路470號

北澤壽喜燒台中公益店

營業時間 平日11:30-21:00；假日11:00-21:30

電話 0423209922

地址 408台中市南屯區公益路二段136號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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