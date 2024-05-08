

豺狼YouTube介紹 https://youtube.com/shorts/wLuPwpGiKGA

外國友人來訪都會到士林夜市逛逛吃吃喝喝,最近朋友跟我介紹士林夜市新開了一家平價串燒氛圍很適合小酌聚餐的地方,所以今天就跟豺狼先來探店唷~



士林串燒就在捷運劍潭站走路只要六分鐘,招牌黑底白字超明顯很好找唷!

內用座位是四人桌很有居酒屋夜店風唷!很適合自拍粉美唷!



士林串燒的點餐方式~想吃甚麼自己夾!!現點現烤喔~

大門右側就可以看到一個大冰櫃,裡面擺放非常乾淨整齊有各式各樣的肉品.海鮮.蔬菜.菇類.特色串燒唷!真的超級豐富,旁邊就擺放籃子及夾子可以讓大家自己動手挑選喜歡的種類.口味喔!而且每個種類都有很清楚的標價喔!

挑好自己喜歡的然後到櫃台結帳就可以囉!(現金.街口支付)冰箱還有飲料及啤酒,~現做飲料一大杯統一價$40生啤酒一杯$120~超佛櫃台點就可以了



別忘了還有特色菜私房菜喔!~~直接跟櫃台加點唷!

所有的燒烤都是現點現烤需要一點點耐心,不過他們上菜超快唷!

士林串燒的菜色種類超級多~~我們每一款都想吃也都捨不得放棄所以來看看我們點了超級多~~

豺狼小幫手開吃~~食記分享

我覺得士林串燒的肉串很有特色而不單調搭配都是我很喜歡的,另外我覺得特製的烤醬口味很好吃不會死鹹帶點甜味

燒烤師傅技術超級好的,師傅在烤製時，多餘的油脂到會滴在烤爐中的集油槽中，不會攝取過多熱量餐點的Q度及保水度都很適合不乾柴或過硬

特別推薦幾款必點的唷~

培根麻糬$45~~培根烤過有點焦香再搭上麻糬的Q軟超級好吃

豬五花蔥肉捲$60~~搭配滿滿的蔥吃起來一點都不會油膩唷!

番茄豬五花$60~~小番茄的甜味完全可以帶走豬五花的油感

雞腿捲$50~~雞腿肉的軟嫩還有Q彈大大口咬下超爽的

午仔魚$180~~很大一隻魚肉很細嫩,搭配檸檬及白芝麻很酥香

烤生蠔$150~~超大一袋又大又鮮，超級劃算耶!肉很飽滿,打開記得先吸湯汁,滿滿的海味鮮美超級讚!!

小幫手私心一定要推我自己最愛的~~

豆皮$25~~這一定要點!!烤得相當酥脆一口咬下可以聽到卡滋卡滋的聲音,~~後悔只拿一串超想加點的

櫛瓜.茄子.杏鮑菇..這都是小幫手的最愛,師傅厲害!!外皮焦香裡面的水份都在~讚讚!

超愛肉肉的豺狼真心推薦~~喜歡油脂感豐富的朋友，七里香跟雞皮一定不能錯過，灑上店家秘制調味粉，油脂混著調味粉的香氣我超愛的

今天整體的用餐從服務人員帶位,介紹餐點到上菜及菜品口味我們一致都覺得很讚!而且今天沒開車來是對的,除了生啤酒小幫手點的鮮釀蜜茶也超好喝的喔!我們給五星評價唷!豺狼說下次同學聚會場地就是這裡了~~推!推!推!

士林串燒地址及相關資訊

地址：台北市士林區文林路101巷1號

營業時間:17:00～凌晨12:30

電話: 0909 555 595

訂位:https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/reserve

IG:https://www.instagram.com/shilinbbq/?img_index=1

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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