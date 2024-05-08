想要有露營的 FU，又不想自帶帳篷、搭帳蓬，不想睡氣墊、鑽睡袋，想要睡舒適的床、蓋輕軟的被褥，更想要有私隱的衛浴設備，完全放鬆的休憩，午、晚餐與早餐可以不用自己帶食材自己煮，這麼多的懶人露營要求，只有台南雙春濱海遊憩區 - Vanaheim 愛莊園的星光豪華帳能滿足你。



雙春濱海遊憩區 - Vanaheim 愛莊園位於台南市北門區雙春村，星光豪華四人帳蒙古包造型，帳篷內有二大床、邊桌，附有冷氣、洗臉盆與獨立衛浴，並提供大毛巾、沐浴乳、潤髮乳 (牙刷、牙膏需自行攜帶)，並有充足的熱水供應 (電熱式熱水器，第二人洗澡需間隔二十分鐘)。



帳篷另提供瓶裝水、濾掛式咖啡包、電熱水壺、吹風機與拖鞋，有民宿住宿的便利。



帳篷內的床墊軟硬適中，搭配柔軟乾淨的羽絨被及大枕，讓人一夜好眠。



帳篷上方有電動天窗，白天時打開天窗，可以讓自然光線進入，夜晚可以夜伴山林與星空共眠。



水岸第一排是星光 VIP 帳，帳篷本體有側窗，帳內有電視跟冰箱。



雙春濱海遊憩區愛莊園 (Vanaheim) 的早餐採自助式，用餐環境寬敞舒適，餐點內容以台式清粥 (地瓜粥) 小菜為主，也提供吐司麵包與饅頭、包子。飲品有豆漿 (冷、熱) 、仙人掌汁與咖啡。



特殊作法保留全魚精華，魚鱗、魚刺、魚骨均可食用的狀元魚 (虱目魚，照片：右) 與舒肥雞胸，這二道菜在平凡的台式清粥小菜中形成亮點菜色。



愛莊園的母公司是三力食品公司，為 U-May 優妹水果優格果凍生產工廠，現場提供三種供口味果凍，是取用率最高的飯後甜點。



[漫步生態木棧道 與紅樹林生態零距離]

雙春濱海遊憩區，一條筆直紅磚道路直達海邊沙灘，將園區分為南北兩側，各側皆有一條「生態濕地木棧道」系統，北側生態濕地木棧道長度約 750公尺，南側生態濕地木棧道因損壞封閉多時，新近由台南市政府整修完畢重新開放，長度約1000公尺。



園區一座兒童游泳池，夏季開放期間，充滿孩子們的歡笑聲。



北側生態濕地木棧道，木棧道兩旁長滿高大的紅海欖，茂盛的枝葉交錯密布形成圓弧隧道，彷彿就是宮崎駿動畫龍貓卡通中，小梅不小心發現通往龍貓世界的秘密隧道。二線木棧道架高於海灘濕地，中央由海茄冬分隔形成特色。與水上版的四草綠色隧道不同的是，雙春的綠色隧道是陸地版，遊客能夠悠閒地漫步其中，體會被翠綠簇擁的浪漫氛圍。



南側生態濕地木棧道入口旁，一座造型特別的沖水區，有招潮蟹、彈塗魚，沙灘玩完耍後可在此沖洗。



南側生態濕地木棧道，途中設有多個觀景台與休憩涼亭，可以近距離做濕地生態觀察，灘地上可以看見招潮蟹 、彈塗魚，晨昏時刻還能得見水鳥覓食，都是雙春最迷人的景緻。



招潮蟹，雄蟹有隻大小懸殊的鉗腳，大鉗腳可達體重的一半，雌螃蟹則是兩隻鉗腳等大。 雄蟹以小鉗腳拾取泥沙，篩食其中的有機質碎屑，而以大鉗腳揮舞以吸引異性、打架、威嚇佔領地域。



彈塗魚有一對的靈活突出的雙眼可探測敵人預防危險，胸鰭用來爬行、游泳、跳躍、站立，尾鰭則用來爬行或游水前進。彈塗魚靠著濕潤的皮膚及魚鰓中的水分來維持呼吸，所以可以生活在泥灘上。



一條「水漾棧道」跨越林間水域，木麻黃枯木林、紅樹林生態以及濕地生態形成水漾美景，黃昏時刻夕陽斜照充滿浪漫氛圍。



[坐膠筏 悠遊紅樹林水道 探訪水漾森林]

凡入住星光 VIP 帳或星光豪華帳，園方除附送夜間導覽 (視天候) 與膠筏悠遊紅樹林水道二項遊程外，也提供租借四輪協力優待一小時。



膠筏船設有座位及頂棚，因此不需擔心被太陽曬到暈頭，船長除負責開船外，也做生態導覽，介紹紅樹林植物。



雙春濱海遊憩區景位於急水溪出海口北側，在成為遊憩區前，這裡多以漁塭養殖為主，地域稱為永春，後來面積擴大，延伸出了內外永春兩處，才成為今日的「雙春」。



海巡署蚵寮安檢所與急水溪水門。



土沉香為耐鹽的紅樹林伴生植物，半落葉性喬木，葉形似榕樹，易被誤認為榕樹，因木材燃之發出沉香味，可為沉香代用品，故名土沉香。土沉香全株有白色乳液，具刺激性，沾觸皮膚引起紅腫，誤入眼睛，其害尤大，故英名為 Blinding Tree (失明樹) 。



認識紅樹林植物：紅樹林的名稱自於紅樹科植物體內含大量單寧，枝幹折斷枝幹中的單寧在空氣中氧化會呈現紅褐色，故而得名。台灣原有六種紅樹林植物：水筆仔、紅海欖 (舊名五梨跤)、細蕊紅樹、紅茄冬、海茄冬、欖李六種。現在僅存水筆仔、紅海欖 (舊名五梨跤)、欖李及海茄苳四種，而四種中只有水筆仔和紅海欖 (舊名五梨跤) 有胎生苗現象，海茄冬的胎生苗現象已不明顯，欖李則無胎生苗現象，其中細蕊紅樹、紅茄冬因建高雄港而消失 (哇！可惜了)。

照片：紅海欖胎生苗



紅海欖，葉對生呈橢圓形，葉較水筆仔大，背面有油點。紅海欖支柱根發達，自樹幹及側枝長出，下垂至地面，深入濕地中，增加支持植株之力量。

水筆仔的胎生苗與紅海欖的胎生苗非常的相似，比較明顯的分辨特徵，水筆仔的胎生苗胚莖光滑，長約 10 - 20公分，上有五瓣花萼，而紅海欖的胎生苗，胚莖佈滿疣點，長約 20 - 40公分，帶著四瓣花萼。



海茄冬，台灣的原生紅樹林植物之一，有棍棒狀呼吸根突出水面是海茄冬的特徵之一，可於缺氧的土壤中，直接由空氣中取得氧氣。



海茄冬，開黃色小花，葉革質，上表面光滑，下表面密佈極小的腺毛，葉背有鹽腺會吐鹽。



《台灣維管束植物紅皮書》列為「接近威脅」等級的欖李，使君子科，是目前台灣僅存的四種紅樹林植物中最耐鹽的樹種，葉尖有波狀小齒是其主要特徵，欖李的花期在五月到七月之間，滿樹的小白花朵相當醒目，有「六月細雪欖李花」的美稱。



雙春濱海遊憩區，在成為遊憩區之前是魚塭養殖的重要基地，但受到海水侵蝕與過度擴張的魚塭導致地層下陷，海水倒灌形成濕地，原有做為防風林的木麻黃不堪海水浸泡枯死，矗立在水中的枯木成為北門版忘憂森林。



雙春濱海遊憩區- Vanaheim 愛莊園



地址：台南市北門區雙春村73-10號

電話：06 786 5355

開放時間：09:00 – 18:00 (餐廳只週六、日營業)

門票：150 元/人 (全票)

FB 專頁，搜尋：雙春濱海遊憩區

公共交通：台鐵新營站，搭大台南公車 [棕1] 往雙春，終點站雙春濱海遊憩區 (班次少，請注意時刻表)。

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