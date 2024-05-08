想吃酥皮千層蛋塔不必飛香港，在台中也能吃得到！台中人氣麵包店巴蕾麵包不斷推陳出新，繼巨大可頌、扁可頌，這次再推酥皮千層蛋塔，讓大家不必飛香港，在台中巴蕾麵包也能吃到香酥脆皮的千層蛋塔，一開賣就爆單，想吃的朋友記得提前預訂～

巴蕾麵包位置

巴蕾麵包目前台中共有兩間分店，大業店位在南屯大業路上，另一間美村店是位在台中西區美村路上，糖糖這次是來位在大業路與大聖街口的巴蕾麵包大業店，距離台中捷運水安宮站不遠，是說附近紅線停車抓蠻嚴的，建議大家停好車再走過來買麵包

巴蕾麵包環境

巴蕾麵包大業店空間寬敞，麵包種類也非常多，每到下午時刻人潮就會爆多，這時間也是麵包出爐最齊全的時候，想要現場購買酥皮千層蛋塔的朋友可以下午三點來碰碰運氣，目前大業店酥皮千層蛋塔出爐時間為下午三點，美村店出爐時間是下午兩點

巴蕾麵包酥皮千層蛋塔預訂事項

1. 現場購買：每天有限量販售，現場發放號碼牌，售完為止，目前美村店14:00跟大業店15:00可以現場購買，目前每人限購2顆（會視狀況調整）

2. 網路購買：網路每張訂單目前限量6顆，下單後店家以電話通知取貨時間，目前網路下單會在30天左右收到電話通知

酥皮千層蛋塔 75元

期待已久的酥皮千層蛋塔終於到手囉，現烤出爐，到手時還是熱騰騰的，拿起來沉甸甸的，感覺用料很實在，巴蕾麵包的酥皮千層蛋塔是使用法國蒙太古奶油，千層外皮真的有夠酥脆，咬下去還會卡滋卡滋的，整體吃起來不油膩

中間的布丁液是使用日本的中澤鮮奶油，奶香濃厚，口感滑嫩，搭配酥脆千層塔皮，整顆吃完也不會讓人覺得膩，吃完一顆還想再來一顆

想吃酥皮千層蛋塔不必飛香港，在台中巴蕾麵包也吃得到，美村店每日下午兩點出爐，大墩店每日下午三點出爐，現場數量有限，建議先電話預訂，免得現場撲空