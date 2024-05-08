最美的台南中西區餐酒館-今鶴JiNHER

是間適合朋友聚餐、家庭聚餐的台南網美餐廳

今鶴近期推出許多全新菜色

想吃下午茶不能錯過可愛的熊熊舒芙蕾

想吃正餐可以來點鮭魚卵蝦醬義大利麵

今鶴JiNHER

熱帶海洋熊熊舒芙蕾

還記得之前今鶴的人氣熊熊棉花糖飲嗎!

這次他們將熊熊做成舒芙蕾可愛的模樣😂



醬料主要是芒果口味，餅乾口感很類似小熊餅乾

周邊有少許蘋果與柳丁果肉做搭配

最底下的藍色海洋則是入口即化的果凍

熔岩瀑布起司牛排義大利麵

雙倍肉量的熔岩瀑布起司牛排

基底主要是紅醬義大利麵再結合義式香料

吃起來紅醬口味濃郁中帶有少許香料辛香



牛肉外熟內嫩幾乎入口即化

熔岩起司則是讓整體味道更加香濃

青檸胭脂蝦鮭魚卵蝦醬義大利麵

蝦醬跟紅醬從視覺上看起來有點類似但吃起來完全不同

主要是蝦醬會帶有明顯的鮮海味

周邊的蛤蠣肉大而且不會太熟透，保有一定的嫩口感



最上層的鮭魚卵和鮮蝦肉則是精華

一口下去真的是罪惡感十足❤️

今鶴家唐揚雞

唐揚雞外皮微酥內肉多汁

擠上一點檸檬汁添酸會更有風味

義式乳酪煙燻鮭魚塔

在烤過的麵包上鋪上切片蘋果還有煙燻鮭魚肉

吃起來有蘋果果肉的清涼濕潤

同時還有鮭魚的煙燻香氣

口味非常有層次的一道料理

今鶴家提拉米蘇

手指餅乾有浸泡過少許酒精

因此吃起來會有微醺感

可可粉濃厚苦口~與濕潤的手指餅乾相互輝映

是道相當法式的提拉米蘇甜點

調酒

整體來說酒精濃度算是中等

大概是基本款長島冰茶的濃度

味道上帶有少許櫻花清香

是杯相當具有春季感的一款調酒

營業資訊

📍台南市中西區永華路一段320號

⏰10:00–22:00

☎️06-2952728