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今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的台南下午茶、台南早午餐就在今鶴義式餐酒館

2024-05-08 15:17:00 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：102
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窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：273篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：JiNHER 今鶴 義式餐酒館台南安平店
place台南市中西區永華路一段320號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的

最美的台南中西區餐酒館-今鶴JiNHER
是間適合朋友聚餐、家庭聚餐的台南網美餐廳
今鶴近期推出許多全新菜色
想吃下午茶不能錯過可愛的熊熊舒芙蕾
想吃正餐可以來點鮭魚卵蝦醬義大利麵

今鶴JiNHER

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熱帶海洋熊熊舒芙蕾

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還記得之前今鶴的人氣熊熊棉花糖飲嗎!
這次他們將熊熊做成舒芙蕾可愛的模樣😂

今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的
醬料主要是芒果口味，餅乾口感很類似小熊餅乾
周邊有少許蘋果與柳丁果肉做搭配
最底下的藍色海洋則是入口即化的果凍

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熔岩瀑布起司牛排義大利麵

今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的

雙倍肉量的熔岩瀑布起司牛排
基底主要是紅醬義大利麵再結合義式香料
吃起來紅醬口味濃郁中帶有少許香料辛香

今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的
牛肉外熟內嫩幾乎入口即化
熔岩起司則是讓整體味道更加香濃

今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的

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青檸胭脂蝦鮭魚卵蝦醬義大利麵

今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的

蝦醬跟紅醬從視覺上看起來有點類似但吃起來完全不同
主要是蝦醬會帶有明顯的鮮海味
周邊的蛤蠣肉大而且不會太熟透，保有一定的嫩口感

今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的
最上層的鮭魚卵和鮮蝦肉則是精華
一口下去真的是罪惡感十足❤️

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今鶴家唐揚雞

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唐揚雞外皮微酥內肉多汁
擠上一點檸檬汁添酸會更有風味

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義式乳酪煙燻鮭魚塔

今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的

在烤過的麵包上鋪上切片蘋果還有煙燻鮭魚肉
吃起來有蘋果果肉的清涼濕潤
同時還有鮭魚的煙燻香氣
口味非常有層次的一道料理

今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的

今鶴家提拉米蘇

今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的

手指餅乾有浸泡過少許酒精
因此吃起來會有微醺感
可可粉濃厚苦口~與濕潤的手指餅乾相互輝映
是道相當法式的提拉米蘇甜點

今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的

調酒

整體來說酒精濃度算是中等
大概是基本款長島冰茶的濃度
味道上帶有少許櫻花清香
是杯相當具有春季感的一款調酒

今鶴JiNHER-歐系風格超唯美的台南網美餐廳~安平區最美的

營業資訊

📍台南市中西區永華路一段320號
⏰10:00–22:00
☎️06-2952728

 

 

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