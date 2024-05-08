「逸小鍋 鍋の物-中壢健行店」是迄今為止，我吃過 C/P 值最高的平價火鍋店。超過 20 種湯底選擇 ( 其中有 4 款素食湯底 )，每一種的辣度都可以選擇，更讚的是還有一個人能吃到兩種口味的單人＂逸鍋鴛鴦鍋＂，真的令人大開眼界！原則上，「逸小鍋」採一人一鍋的消費模式，不過如果兩人感情好，或是小孩吃不完一鍋，共鍋費只要 80 元，還能折抵單點，一點都不會浪費，你說老闆是不是很佛心？

內用最低 160 元就能吃到飽，想吃飯有咖哩醬汁(辣)、麻辣醬汁、壽喜燒醬汁可以拌飯，還有肉鬆讓你爽爽加；想吃麵食，有王子麵、雞絲麵、鍋燒意麵、米粉、烏龍麵、寬冬粉、細冬粉、黃麵、白油麵、麵疙瘩...（隨機更換），讓你飽到天靈蓋；還有豆芽菜、白豆腐、甜不辣、餅乾任你吃（隨機更換）。飲料的選擇也很多，飲料機、可樂機、咖啡機通通俱備，冷、熱飲任君挑選。若是覺得冷飲還是不夠涼，耶就再來幾球冰淇淋、幾隻霜淇淋，體會冰火兩重天的快感，絕對讓你爽翻天！

最近店內正在舉辦十週年慶祝活動，優惠好康一大堆：(1) 點鍋集點送『外帶火鍋』，集滿 10 點送一鍋 150 元外帶熱食鍋。 (2) 麻辣鍋系列，任點 2 鍋，送麻辣滷鴨血一份。(3) 豬肉片和生干貝『買一送一』。(4) 點『單人鴛鴦鍋』一次享 2 種湯頭，店家會加碼送一盤『豬肉片』=會有2份主食、2種肉品。這麼多的優惠，機會難得，趕快揪人大吃一波吧！

「逸小鍋 鍋の物-中壢健行店」就在健行科大旁邊，因為物超所值，所以即使店處一級戰區，卻能屹立不搖，一開就是十年，不僅是學生最愛，更是附近住家用餐、打牙祭的首選。

其實以「逸小鍋 鍋の物-中壢健行店」的超高 C/P 值，就算遠道專程造訪也很值得。如果你也是像我們一樣開車前來，最佳路徑就是從長沙路 36 巷轉進來，開到底右轉，就可以看到＂健行科大地下停車場＂，這裡車位相當多，空間明亮，不用擔心車子沒地方停。

我們來的這天，外面正在下著大雨，可是店裡的客人仍然不少，由此可見人氣相當不錯。餐廳內燈光明亮，地面、桌面也都維護得很乾淨，沒有一般平價火鍋店為人詬病的油膩問題。座位的安排，靠牆的是 4 人桌，中間有兩排長條座位區，不管幾人同來，都可以找到適合的座位。餐廳備有兒童座椅，方便帶小朋友來用餐的新手爸媽，相當貼心。

進門後，左邊就是櫃台，這裡的訊息很多，各種最新的優惠措施，都在這裡揭露。建議大家進店後，先在櫃台仔細研究一下，免得錯失最新好康，悔之莫及。

櫃台右下角的海報引起我的興趣，原來「逸小鍋」也有出麻辣鴨血料理包，而且這個料理包內容豐富，不只是麻辣鴨血，更是麻辣鍋底。買幾包囤家裡，自己加一些菜、一些火鍋料，就是美味可口的麻辣鍋，即使懶得出門，或是遇到刮風下雨，宅在家也可以吃得很澎派！除此之外，客人反應很好的麻辣醬，也已經推出罐裝版，還有加購 100 元的無印良品提袋。這麼多的外賣品項，就是主打「有食閣有掠」的概念，讓你來「逸小鍋」可以滿載而歸。

「逸小鍋」擺在櫃台上的菜單有兩種，內用的是黑色的，外帶是綠色的，注意不要拿錯哦。拿好菜單後，可以先找座位坐，因為初次來用餐的客人應該都會和我一樣，看到密密麻麻的選項，瞬間就選擇障礙症發作。我和老婆研究了老半天，才做好決定：一鍋＂泰式酸辣鍋 ( 小辣，210 元 ) + 30 元主食升級雞腿肉＂，另一鍋是＂干貝鍋 ( 不辣，230 元 ) +20 元主食升級成魚片。

當天點菜的過程，我們還鬧了一個笑話，因為太久沒有吃這種平價小火鍋了，所以以為火鍋店都是湯和料分開點。點完兩個鍋後，我們繼續點了好幾樣單點，還好送出單後，老闆娘發現異狀，特地過來告訴我們點這麼多會吃不完，建議我們先把單點刪掉，真的吃不夠再點。說實在，當時我們還有點納悶，及至看到兩個火鍋送上來的時候才恍然大悟，原來火鍋裡已經有滿滿的料了！

菜單背面的優惠推薦讓我們很心動，豬肉片和生干貝都有『買一送一』，這樣的好康既然遇到就不會錯過，我們決定各點一份來加菜。

「高興就是大口吃肉，大口喝湯，每天逸小鍋」不過單剛送出，肉、湯還來不及上，可以先來一碗拌飯。

喜歡吃辣的，添碗白飯，來一匙咖哩醬汁、麻辣醬汁，再加一大匙肉鬆，就是美味的拌飯。

不敢吃辣的朋友，壽喜燒醬汁裡面還有滿滿的豆皮，澆兩匙也不會太鹹。我多加了肉鬆，簡單拌一拌，沒想到竟然好吃到菜都沒上，就嗑完兩碗。

「朋友就像火鍋，煮著煮著就熟了！」吃冰淇淋也是，吃著吃著，就變成「冰友」(台語)了。

冰淇淋有五種口味，吃幾球就回本，我最喜歡的是青芒果口味，酸酸甜甜超可口。

可樂機有＂百事可樂、七喜汽水、檸檬風味紅茶、橘子味汽水＂，飲料機有＂鮮採蔬果汁、多酚無糖紫茶、卡曼橘果汁＂，冰冰涼涼的冷飲喝到飽，簡直不要太爽！到了冬天，想喝熱的也沒問題，＂三合一奶茶、抹茶牛奶、牛奶、朱古力、巧克力牛奶＂，還有各種研磨咖啡，＂經典咖啡、義式咖啡、美式咖啡、拿鐵、摩卡咖啡、卡布奇諾＂，全是無限放題。

想當年念大學時，最愛的就是飯後大口喝飲料，現在的大學生真幸福，學校邊就有這麼平價的火鍋店，吃飯、喝飲料、喝咖啡、吃冰淇淋、吃霜淇淋，一店搞定。甚至到了月底要省錢，來這裡吃一餐可以飽一整天，想當年如果我們學校邊有「逸小鍋」，那我也不用到了月底就吃土！

王子麵是吃火鍋必點，鍋燒意麵和雞絲麵是台南人的鄉愁，在這裡全都不用錢，想吃多少包自己拿。還有菜脯餅乾可以爽爽嗑，鹹香酥脆，越吃越涮口。

我要特別稱讚這裡的餐具，不僅使用不鏽鋼材質，對地球環境友善，還用高溫消毒箱，乾淨衛生有保障。

這是自助區新增的「麵食醬料吧」，記得之前我在網友的食記上沒看到有這品項，可見老闆有在用心經營，好還要更好。時常推出新品項，這樣即使常常來，也會有新鮮感，才不會吃膩。

醬料區的乾淨值得讚許，每種醬料都有蓋子，也都有專用匙，不會有味道混雜的情形。

讓我最驚訝的是，醬料盒裡竟然出現不可思議的東西：＂甜不辣、豆芽菜、冬粉、寬粉、拉麵、麵疙瘩＂，這根本是不可能在別家火鍋店看到的東西，直接刷新了我的三觀。

火鍋店的醬料也是吸引顧客的重點，用心的店家通常都不會使用一般市售的現成醬料，而是用心研發獨家配方。所以我喜歡各種醬料都試沾看看，「逸小鍋」的特調辣醬、蒜蓉醬油、照燒醬、泰式醬都很有特色，不過我最喜歡的還是廣受歡迎的沙茶醬。鹹中帶鮮，香氣撲鼻，不死鹹，油潤滑口，沾什麼都好吃。

天啊！這是平價火鍋嗎？我記得以前吃過的三X臭臭鍋，鍋子淺淺的，裡面的料也不多，為什麼這裡完全不一樣？泰式酸辣鍋的料，多得直接滿出來，難怪老闆娘會覺得我們吃不完。

干貝鍋也是一樣，火鍋料超多，最誇張的是只加 20 元，就有一片超過 20 公分長的魚片，這樣的價格，老闆真的能賺錢嗎？

火鍋送上來的時候，有些食材是生的，所以得花一些時間煮，所以我們先吃加點的美味小菜。

滷臭豆腐，一份有兩大塊，只賣 30 元，這麼便宜當然要點起來。

蜂巢狀的結構，吸飽湯汁，一口咬下立刻爆汁！濃郁鹹香的微辣口感，厚實飽口，每一口都令人回味無窮。

滷鴨血，一份有四大塊，也是銅板價，只要 50 元。

這個鴨血很好吃，軟嫩 Q 彈，結構看起來很緻密，令人意外的是味道真的有滷進去。吃起來香麻溫潤，微微帶著一點中藥材的香味，搭配微酸脆口的酸菜一起吃，一點腥味都沒有，超讚！

吃完滷味小菜，火鍋也煮好了，我習慣先吃主食。雞腿肉很紮實，我更喜歡的是皮下脂肪不會太多，吃起來鮮甜美味。

我們一時好奇，想看看這滿滿的一鍋裡，到底有什麼好料？豆皮、金針菇、海帶，樣樣好吃。

豆腐、魚丸、三角炸豆腐，沒有一種是雷。

高麗菜、鑫鑫腸比較常見；鱈魚豆腐，我特別喜歡。

還有蝦子、寬粉，以及像腰果的火鍋料，超級好吃！我覺得食量小一點的朋友，光是這一鍋，應該就可以吃很飽了。

吃了一些火鍋料，終於有空間放下豬肉片了。

一次 12 片豬肉片，AII IN ！不得不說，泰式酸辣鍋的湯底真的讚，酸酸辣辣很夠味，煮什麼都好吃。豬肉片不會薄到沒口感，在紮實與軟嫩之間取得平衡，滋味很不錯。

雪白的魚片，比鍋子還長的尺寸，光是看就覺得很過癮。

生干貝『買一送一』，總共12顆，只賣 80 元，誰能不心動呢？

魚片、生干貝全下，滿滿的海鮮，讓我這個海鮮控，開心得差點都要失控了！

不僅只有海鮮，火鍋料也是給好給滿，老闆就是怕客人餓肚子，真的很佛心。

老闆更不會因為「逸小鍋」的定位是平價火鍋就濫竽充數，魚肉結實細緻，鮮蝦 Q 彈鮮甜，魷魚嫩中帶脆，每樣食材都精挑細選。

大學是人生最青春的黃金時期，也是結交益友，為自己將來事業增廣人脈的最佳時機。如果你要厚植自己的人力資源，揪人吃火鍋是最好的方法之一，因為「朋友就像火鍋，煮著煮著就熟了！」

吃完火鍋，最後一定要來支霜淇淋，這才是完美的 Ending 。



對了！差點忘了提，點完餐買單時，當時老闆娘送我們一張集點卡，並且詳細解說使用方法。聽說集點卡推出之後大受好評，而且集點活動期間很長，即日起到 2024/9/21 為止，不怕集不滿。不過要特別提醒大家，集點卡是限量發行，送完就沒有了。千萬要注意，限量是殘酷的！！！想免費吃一鍋料多味美的火鍋嗎？那就趕快來用餐吧！

想要吃火鍋、交朋友，又想不傷荷包，「逸小鍋」絕對是你最好的選擇。當然，闔第光臨打牙祭，或是只想自己靜靜吃一頓美食，「逸小鍋」也能讓你滿意而歸。今晚想來一小鍋 C/P 值無敵的美味火鍋嗎？「逸小鍋」已經準備好，就等您大駕光臨！

🎀逸小鍋鍋の物-中壢健行店🎀

🏡地址：桃園市中壢區健行路245-1號

☎️電話：03-428-5757

🕐營業時間：10:00~23:00(不午休)

👉粉絲頁：逸小鍋鍋の物-中壢健行店

☎️加盟專線：0927-527-933

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🎀逸小鍋蘆洲店🎀

🏡地址：新北市蘆洲區長興路297號

☎️電話：02-8282-7588

🕐營業時間：10:00~22:00

👉粉絲頁：逸小鍋 鍋の物-蘆洲店

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