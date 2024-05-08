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重磅聯名|當日式豬排遇上韓式雙醬...

臺灣知名連鎖日式豬排店- #銀座杏子日式豬排 ，近期與韓食品牌 #橋村炸雞 共同聯名!! 將韓國橋村特色韓式炸雞沾醬與銀座杏子日式豬排套餐相融合，創造出不一樣的日韓味覺饗宴!!

【餐點介紹】

套餐都會固定提供涼拌小菜、越光米飯、海帶味噌湯以及高麗菜絲，以上皆可無限續加，高麗菜絲跟小菜店員會定期推餐車做補給。

每個桌子上都有放一組調味料盤，除了有兩瓶可以搭配套餐裡高麗菜絲的沙拉醬-柚子沙拉醬&胡麻沙拉醬；另外有兩款可以搭配豬排的調味組-玫瑰鹽&豬排醬，另外還有提供衛生紙&牙籤，如果有人用餐就會放上熱茶壺可以自行裝取飲用。

當日小菜有涼拌海帶跟醃蘿蔔兩款，（目前官方已將小菜做調整，日後供應品項以店內為主）酸甜滋味既開胃又解膩；米飯共有白米與紫米兩款可選；高麗菜絲的調味醬我個人比較喜歡清爽酸甜的柚子沙拉醬；而味噌湯就是中規中矩的風味，湯料給的蠻多的!

表妹選擇的海陸雙主餐，並搭配橋村炸雞其中一款韓式醬汁韓式蜂蜜洋釀(橋村蜂蜜+橋村辣醬)，網上介紹 洋釀(양념yangnyeom) 在韓文的意思就是調味醬、沾醬的意思，但大多製成就是蜂蜜辣椒等各式香料結合，以橋村炸雞就是以蜂蜜+辣醬做融合，口味上基本上就是甜甜辣辣，醬汁會直接淋在炸物上，不須像日式炸豬排一樣要額外沾醬；炸蝦的麵衣非常酥脆也不油膩，不會裹得太厚完全蓋掉蝦子的味道與口感，蝦子也確實熟透無腥味。

除了韓式蜂蜜洋釀，還有另一款聯名醬汁韓式蜂蜜蒜味(橋村蜂蜜+橋村醬油)，如果在這兩個風味上猶豫不決都想要嚐看看，不妨點這套可一次品嚐兩種風味!!

可能因為我算能吃辣，我個人覺得這兩款風味差異不大，確實蜂蜜洋釀會多一點辣椒的香氣，但幾乎沒什麼辣度，不過辣味這種事因人而異，對辣椒比較敏感的人，還是推薦你選擇口味鹹甜比例剛好且多點蒜香襯托的韓式蜂蜜蒜味，讓以往日式炸豬排多了不一樣的味覺體驗~~

關於腰內與里肌豬排的差異做了簡單的比較，腰內豬排肉偏嫩的瘦肉，而里肌豬排就是油脂較多、較常見的炸豬排肉品；整體來說銀座杏子的炸豬排都厚實、確實熟透無血水，肉質還是保有濕潤度不會乾到難以下嚥。

【當月壽星大好禮】

剛好本人是四月壽星，出示證件就可獲得店禮贈送的精美小甜品，共有焦糖起司蛋糕、鯛魚燒季節霜淇淋、戀戀草莓起司派等三款甜品擇一!

當天也額外單點一份與表妹一同慶祝，我選夏日消暑款的鯛魚燒季節霜淇淋，用冰冰涼涼的鮮奶霜淇淋洗去身心的悶熱感，上方的紅豆餡鯛魚燒甜而不膩，用鯛魚燒沾冰淇淋吃也別有一番滋味。

起司控的表妹選擇焦糖起司蛋糕，蛋糕體中間厚厚一層起司乳酪口感絲滑又綿密，兩款甜點都建議趁早食用完畢以免過度融化影響口感~~

【菜單MENU】

大概是價位4-500左右的中高價套餐，在有小菜、湯品、米食等無限續加的條件下我個人覺得CP值高，很適合朋友聚餐，尤其食量較大的學生來這會吃飽飽!

【全台分店資訊】

很多市區都有銀座杏子的影子~北部有十幾家，而臺中就在站前秀泰、廣三SOGO以家樂福文心店有門市，我當天前往台中市的站前秀泰分店!

【環境介紹|站前秀泰店】

相較於以傳統木式作為大眾經營風格的日式料理店，銀座杏子日式豬排的臺中秀泰分店顯得更沉穩工業風、走黑色質感路線，店裡打燈不多但有大面積玻璃窗，讓自然光透入避免過於刺眼、視覺疲勞。

桌位數非常多，有雙人&四人木椅桌約10-14桌、而六~八人沙發桌有3桌，每個桌味都整齊擺上桌號、調味料組以及菜單!

當天比較早11:00就去還沒人排隊，很幸運被安排到視野光線最佳的靠窗沙發區，可以邊吃用餐邊欣賞城市風光，後面大約12:00就陸續客滿，真的生意很好。

下方提供用餐門市的詳細營業資訊

其餘門市可直接前往官網或是Google商家查詢

🔍店家資訊

【銀座杏子日式豬排 臺中秀泰店】

營業時間

☞︎ 週一~週五 11:00–21:00

☞︎ 週六~週日 10:30–21:00

電話

☞︎ 04 2213 7989

地址

☞ 臺中市東區南京路76號站前店S1館2樓

IG

☞ @ginzaanzu

官網

☞ https://ikingza.com/

官方臉書

☞ https://www.facebook.com/Ginzaanzu/?locale=zh_TW

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