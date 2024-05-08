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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > (附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手，打造一場日韓創意味覺盛會，當月壽星還送精緻美味小蛋糕!

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手，打造一場日韓創意味覺盛會，當月壽星還送精緻美味小蛋糕!

2024-05-08 15:49:00 珊米 人氣：102
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窩客好文

珊米

發表篇數：100篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 東區

造訪商家：銀座杏子日式豬排(台中秀泰店)
phone-04-2213-7989
place台中市東區南京路76號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

#是美食呦(●’◡’●)ﾉ•臺中東區

重磅聯名|當日式豬排遇上韓式雙醬...

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

臺灣知名連鎖日式豬排店- #銀座杏子日式豬排 ，近期與韓食品牌 #橋村炸雞 共同聯名!! 將韓國橋村特色韓式炸雞沾醬與銀座杏子日式豬排套餐相融合，創造出不一樣的日韓味覺饗宴!!

【餐點介紹】

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

套餐都會固定提供涼拌小菜越光米飯海帶味噌湯以及高麗菜絲，以上皆可無限續加，高麗菜絲跟小菜店員會定期推餐車做補給。

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

每個桌子上都有放一組調味料盤，除了有兩瓶可以搭配套餐裡高麗菜絲的沙拉醬-柚子沙拉醬&胡麻沙拉醬；另外有兩款可以搭配豬排的調味組-玫瑰鹽&豬排醬，另外還有提供衛生紙&牙籤，如果有人用餐就會放上熱茶壺可以自行裝取飲用。

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

當日小菜有涼拌海帶醃蘿蔔兩款，（目前官方已將小菜做調整，日後供應品項以店內為主）酸甜滋味既開胃又解膩；米飯共有白米紫米兩款可選；高麗菜絲的調味醬我個人比較喜歡清爽酸甜的柚子沙拉醬；而味噌湯就是中規中矩的風味，湯料給的蠻多的!

#韓式蜂蜜洋釀草蝦熟成腰內豬排

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

表妹選擇的海陸雙主餐，並搭配橋村炸雞其中一款韓式醬汁韓式蜂蜜洋釀(橋村蜂蜜+橋村辣醬)網上介紹洋釀(양념yangnyeom)在韓文的意思就是調味醬、沾醬的意思，但大多製成就是蜂蜜辣椒等各式香料結合，以橋村炸雞就是以蜂蜜+辣醬做融合，口味上基本上就是甜甜辣辣，醬汁會直接淋在炸物上，不須像日式炸豬排一樣要額外沾醬；炸蝦的麵衣非常酥脆也不油膩，不會裹得太厚完全蓋掉蝦子的味道與口感，蝦子也確實熟透無腥味。

#韓式半半豬熟成里肌豬排

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

除了韓式蜂蜜洋釀，還有另一款聯名醬汁韓式蜂蜜蒜味(橋村蜂蜜+橋村醬油)，如果在這兩個風味上猶豫不決都想要嚐看看，不妨點這套可一次品嚐兩種風味!! 

可能因為我算能吃辣，我個人覺得這兩款風味差異不大，確實蜂蜜洋釀會多一點辣椒的香氣，但幾乎沒什麼辣度，不過辣味這種事因人而異，對辣椒比較敏感的人，還是推薦你選擇口味鹹甜比例剛好且多點蒜香襯托的韓式蜂蜜蒜味，讓以往日式炸豬排多了不一樣的味覺體驗~~

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

關於腰內與里肌豬排的差異做了簡單的比較，腰內豬排肉偏嫩的瘦肉，而里肌豬排就是油脂較多、較常見的炸豬排肉品；整體來說銀座杏子的炸豬排都厚實、確實熟透無血水，肉質還是保有濕潤度不會乾到難以下嚥。

【當月壽星大好禮】

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

剛好本人是四月壽星，出示證件就可獲得店禮贈送的精美小甜品，共有焦糖起司蛋糕鯛魚燒季節霜淇淋戀戀草莓起司派等三款甜品擇一!

當天也額外單點一份與表妹一同慶祝，我選夏日消暑款的鯛魚燒季節霜淇淋，用冰冰涼涼的鮮奶霜淇淋洗去身心的悶熱感，上方的紅豆餡鯛魚燒甜而不膩，用鯛魚燒沾冰淇淋吃也別有一番滋味。

起司控的表妹選擇焦糖起司蛋糕，蛋糕體中間厚厚一層起司乳酪口感絲滑又綿密，兩款甜點都建議趁早食用完畢以免過度融化影響口感~~

【菜單MENU】

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

大概是價位4-500左右的中高價套餐，在有小菜、湯品、米食等無限續加的條件下我個人覺得CP值高，很適合朋友聚餐，尤其食量較大的學生來這會吃飽飽!

【全台分店資訊】

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

很多市區都有銀座杏子的影子~北部有十幾家，而臺中就在站前秀泰、廣三SOGO以家樂福文心店有門市，我當天前往台中市的站前秀泰分店!

【環境介紹|站前秀泰店】

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

相較於以傳統木式作為大眾經營風格的日式料理店，銀座杏子日式豬排的臺中秀泰分店顯得更沉穩工業風、走黑色質感路線，店裡打燈不多但有大面積玻璃窗，讓自然光透入避免過於刺眼、視覺疲勞。

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

桌位數非常多，有雙人&四人木椅桌約10-14桌、而六~八人沙發桌有3桌，每個桌味都整齊擺上桌號調味料組以及菜單!

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

當天比較早11:00就去還沒人排隊，很幸運被安排到視野光線最佳的靠窗沙發區，可以邊吃用餐邊欣賞城市風光，後面大約12:00就陸續客滿，真的生意很好。

下方提供用餐門市的詳細營業資訊
其餘門市可直接前往官網或是Google商家查詢

(附菜單)全台知名連鎖|銀座杏子日式豬排．與橋村炸雞強強聯手

🔍店家資訊

【銀座杏子日式豬排 臺中秀泰店】
營業時間
☞︎ 週一~週五 11:00–21:00
☞︎ 週六~週日 10:30–21:00
電話
☞︎ 04 2213 7989
地址
☞ 臺中市東區南京路76號站前店S1館2樓
IG
 @ginzaanzu
官網
☞ https://ikingza.com/
官方臉書
☞ https://www.facebook.com/Ginzaanzu/?locale=zh_TW

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_whereissammi_

珊米∠( ᐛ 」∠)＿




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