

這個月，我們一家人有幸前往澎湖參加親戚家的婚禮，這也是我們第一次來到這片美麗的海島。雖然行程匆忙，但我們卻收穫滿滿，其中最讓我印象深刻的莫過於在「朝食暮饗」這家當地知名的早餐店的用餐體驗了。

上週五下午，我們一家三口早早地從台灣本島飛往澎湖，準備踏上這趟為期三天兩夜的小旅行。週六一大早，姊姊和姊夫就來敲我們的房門，她興奮地邀請我們一起去品嚐澎湖的當地美食。她說她昨晚和姊夫已經做好澎湖必吃必玩的旅行小功課了







朝食暮饗是姊姊向我們極力推薦的早餐店，她說這裡的食物美味又新鮮，是當地人最愛的早餐聚會地點。我們一家人隨即跟隨姊姊和姊夫的引領，來到了這家別緻的小店。沒想到竟然就在親戚家附近。





一進店門，一股清新的海洋氣息迎面而來，店內的裝潢充滿了澎湖的海洋風情(圖下)，讓人彷彿置身於海濱小鎮。店內的用餐環境舒適愜意，讓我們感到十分放鬆。









姊姊細心地為我們點了幾道招牌菜，包括花枝丸、海鮮派對鍋燒和巴蜀麻辣鍋燒。此外，她還點了一些當地人推薦必吃的海鮮蛋餅，以及令我們好奇的澎湖仙人掌奶茶。

首先上桌的是花枝丸(圖下)，花枝丸金黃酥脆的外皮包裹著鮮嫩多汁的花枝，一口咬下，鮮美的花枝油汁及香味從嘴發而出，令人垂涎回味。





接著是海鮮派對鍋燒，一大鍋裡滿滿的海鮮配料，有新鮮的魚肉、大蝦、蛤蜊等，每一口都充滿了海洋的鮮甜味道，令人回味無窮。





而最特別的是巴蜀麻辣鍋燒，香氣四溢的麻辣湯底讓人食指大動，加入了各種新鮮的海鮮和蔬菜，味道更加豐富多彩。這道菜不僅辣味十足，還帶有微微的麻香，讓人忍不住一口接一口。

除了這些精彩的主食之外，我們還品嚐了當地特色的海鮮系列蛋餅和仙人掌奶茶。







在台灣我從來都沒看過的海鮮系列的蛋餅！這個我大推！一看到蛋餅上面滿滿的海鮮配料，立馬就流口水了！看起來的口感應該很豐富，配上看起來酥脆的蛋餅皮！結果，一口咬下去是海鮮的鮮甜香氣及蛋餅酥軟的口感，不用加醬就非常好吃了！整個美味十足。讓我回味久久不能自拔！





而這杯仙人掌奶茶當我拿到就覺得真的超美的！喝起來的口感是清爽而不膩，仙人掌獨特的香氣配上奶茶，真的很令人回味無窮。很希望在台灣也能喝到這個獨家特色！





整個用餐過程，我們一家人都感到非常開心和滿足。這頓豐盛的早餐不僅填飽了我們的肚子，更是讓我們體驗到了澎湖的美食文化和獨特魅力。我相信，這次澎湖之旅將成為我們一家人永生難忘的回憶。

歡迎大家到澎湖，必吃這家朝食暮饗，他們的服務不僅讓人滿意，食物也讓回味！推薦您來這吃早午餐，價錢又很公道！可以吃的開心又滿足 !







店名:朝食暮饗早午餐

https://maps.app.goo.gl/AH6EJ8KUf5xrQy5eA

地址： 880澎湖縣馬公市文德路12號

營業時間：06:00–13:00, 18:00–01:00 (無休)

電話： 06 927 0488