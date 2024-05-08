台中好吃絹豆腐鍋推薦！來自彰化員林人氣美食天利食堂在台中也吃得到，主打黃金10度豆漿湯底的絹豆腐鍋，還有好吃的烤咖哩飯、拌麵及丼飯，最近還推出了超狂極盛雙饗大和麵食，雙主餐饗宴讓你飽到不要不要，於5月底前點極盛雙饗大和麵食再贈65元飲品

天利食堂台中青島店位置

天利食堂台中青島店位在台中北屯區青島路與河北路交叉口，近台中捷運文心崇德站，附近小北百貨旁就有個收費停車場，交通非常便利

天利食堂台中青島店環境

天利食堂台中青島店裝潢非常有質感，空間寬敞舒適，還有著美美的自然採光，比起二樓，一樓的座位數比較少一些，桌子之間的距離不會太近，座位也非常寬敞

來到天利食堂台中青島店二樓，空間更加寬敞，座位數也更多了，除了一般的座位區，還有半開放式的包廂沙發座位，非常適合多人來聚餐

天利食堂的餐點都是現點現做，喜歡吃豆腐鍋的朋友必點天利食堂的招牌絹豆腐鍋，採用手工自製豆腐，入鍋畫面就像豆花般好特別

天利食堂菜單

日式柴魚醬烤魷魚佐氣冷雞腿細拉麵 428元

想要來份澎派雙主餐，點天利食堂最新推出的極盛雙饗大和麵食系列就對啦～糖糖點的是日式柴魚醬烤魷魚佐氣冷雞腿細拉麵，份量看起來超豐富，除了主食日式柴魚醬烤魷魚佐氣冷雞腿細拉麵，旁邊還附上三格小菜、白玉紫米紅豆湯及冰釀梅番茄

只要點主食類均會附上三格小菜，小菜依當天為主，糖糖今天吃的到小菜有醃漬蘿蔔、涼拌牛蒡絲及涼拌海帶芽

天利食堂的冰釀梅番茄是採用一整顆牛番茄，手工去皮再釀製梅醋，吃起來酸酸甜甜的，番茄咬下去也相當多汁

採用一整隻魷魚，刷上天利食堂的招牌炭香醬，魷魚不僅鮮甜彈牙，還多了炭香醬的迷人鹹香，一人獨享，整隻吃完超爽快

這道日式柴魚醬烤魷魚佐氣冷雞腿細拉麵裡頭的雞腿排來頭也不少，特別選用氣冷雞腿，肉質較有彈性，且不會有腥味，刷上炭香醬下去醬烤入味，加上香脆的外皮讓人欲罷不能

麵條的部分是採用細拉麵體，搭配日式柴魚湯，麵條Q彈不軟爛，吸附著柴魚湯汁，讓人一口接一口停不下來

吃完主食還有甜點可以享用，天利食堂的紫米紅豆湯喝起來不會太甜，裡頭還有一顆香Q的白玉增添口感

炭香醬烤嫩雞串燒絹豆腐 348元 湯底升級黃金10度 +10元

來到天利食堂必點的招牌絹豆腐，糖糖點的是店家推薦的炭香醬烤嫩雞串燒絹豆腐，湯頭可以選擇昆布、麻辣、柚香或是升級加價成黃金10度

天利食堂的絹豆腐鍋好好吃，裡頭的手工豆腐就像豆花般的口感，真的嫩到不行，還有鮮蝦、蛤蜊、花椰菜、南瓜、豬肉片等食材，基底高湯是用柴魚昆布熬煮，糖糖加價升級黃金10度會再加入招牌黃金10度無糖豆漿，讓湯頭喝起來除了柴魚的香甜、海鮮的鮮味，還多了迷人的豆香味

只要點絹豆腐鍋，除了鍋物及主食，還會附上米飯，有白飯跟紫米可以選，另外也可以加8元升級成素肉燥

主餐炭香醬烤嫩雞串燒採用軟嫩多汁的雞腿肉，刷上特製炭香醬，雞腿串的外皮吃起來QQ脆脆的，裡頭的肉質軟嫩不柴，搭配鹹香迷人的炭香醬，好吃不鹹膩

櫻桃鴨胸玉子丼飯 338元

喜歡吃丼飯的朋友，在天利食堂也吃得到，瞧瞧這道櫻桃鴨胸玉子丼飯份量有多實在，特選櫻桃鴨胸，淋上丼飯醬，搭配玉米筍、花椰菜、南瓜及溫泉蛋

櫻桃鴨胸肉質軟嫩不柴，上頭的鴨皮也很Q彈，搭配著丼飯醬汁，鹹香迷人

將溫泉蛋劃破讓黃澄澄的蛋液體流入鴨胸及底下的米飯中，多了滑嫩口感及蛋香味，層次超豐富

點丼飯、拌麵或黃金10度烤咖哩系列均會附上蒸蛋及湯品，蒸蛋還蠻大一碗，裡頭加入高湯，多了高湯的香甜，還吃的到蟹肉棒及袖珍菇等配料

湯品是蔬菜菜，採用豚骨湯加入菠菜、菇類及海帶，湯頭喝起來相當清甜，裡頭的配料也不少呢

炙烤牛肉串烤咖哩 368元

天利食堂的咖哩飯很厲害，除了淋上咖哩醬，還多了起司下去焗烤，這也是為什麼會叫做烤咖哩的原因，糖糖點了炙烤牛肉串烤咖哩，裡頭一樣有花椰菜、玉米筍及南瓜

主食的牛肉串是採用沙朗骰子牛，串上紫洋蔥，刷上炭香醬，牛肉口感帶有微微咬勁，除了牛肉香氣，還多了炭香醬的鹹香味

底下的咖哩飯搭配起司下去焗烤真的好邪惡呀，香濃咖哩香交織著濃郁起司鹹香，連小朋友們都愛不釋手

高知和風唐揚雞 118元

採用雞腿肉，先醃過之後再裹粉下去炸至金黃色澤，外皮超酥脆，裡頭的肉質鮮嫩又多汁，每一口都超juicy

黃金飽滿蝦排 118元

糖糖大力推薦天利食堂這道黃金飽滿蝦排，外皮炸的超酥脆，咬下去還會卡滋卡滋的，採用蝦漿及魚漿製成的Q彈蝦排，裡頭還吃得到滿滿蝦肉，鮮味十足

酥炸豆腐

套餐加價89元升級B套餐，多了一杯65元飲品及酥炸豆腐或黃金脆薯二選一，糖糖選了酥炸豆腐，採用板豆腐裹粉，外皮香酥脆口，裡頭的豆腐超軟嫩，不沾醬也好吃

白玉紫米紅豆湯／手作極品豆奶酪

套餐加購79元的A套餐，除了可以任選一杯65元的飲品，還多了甜點白玉紫米紅豆湯或手作極品豆奶酪二選一，天利食堂的手作極品豆奶酪是採用鮮奶油、豆漿下去製作而成，上頭搭配黑糖麻糬，口感超綿密，除了濃郁奶香，還多了迷人豆香，整體吃起來不甜膩，加上QQ黑糖麻糬層次更豐富

鳳梅釀番茄氣泡飲 +15元／香檸紫蘇冰茶 +10元／紫金10度 +10元

套餐升級均可任選65元的飲品，點其他飲品可以補差價，喜歡酸甜風味的朋友糖糖推薦這杯鳳梅釀番茄氣泡飲，採用新鮮鳳梨加上釀過的番茄梅及汽泡水，沁涼又解膩；中間這杯香檸紫蘇冰茶基底是國寶茶，加入紫蘇葉及檸檬汁，喝起來酸酸甜甜的，不過這杯孕期無法飲用唷；最後一杯紫金10度是天利食堂的人氣招牌飲品黃金10度豆漿加入紫米紅豆，不僅好喝又有飽足感

天利食堂不只招牌絹豆腐鍋好吃，烤咖哩飯及丼飯也不錯，還有新上市的極盛雙饗大和麵食，超浮誇海陸雙主餐一次滿足，即日起至2024年5/31前，凡點極盛雙饗大和麵食系列就贈送65元飲品唷，快揪朋友一起來天利食堂吃美食