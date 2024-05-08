壯麗雪壁絕美奇景：立山黑部〜我終於來了！

立山黑部季節限定的絕景，4/16開山，錯過了就要再等一年！

為了看美景要千辛萬苦的努力才能到達真的不容易，一次體驗6種交通工具

立山黑部登山路線：

富山縣立山站到長野縣扇澤站被稱為Alpen route，為貫穿阿爾卑斯山的「立山黑部登山路線」

，因橫跨天然山嶽，因此需使用六種交通工具，扇澤到扇澤立山整趟穿越約6~8小時

，絕對會耗上一整天

提供相關登山資訊給大家參考：

室堂平的天氣 | 天紀～倉棲 [天氣與生活資訊]

立山/室堂平的天氣 | 天機～倉棲 [天氣與生活資訊]

即時影像 | 立山黑部阿爾卑斯山脈路線

Alpen route交通工具：

扇澤-黑部水庫：關電無軌電車

黑部湖-黑部平：黑部斜面電車

黑部平-大觀峰-：空中纜車

大觀峰-室堂-：立山隧道無軌電車

室堂-美女平：高原巴士

美女平-立山：立山斜面電車

我們準備好了，出發〜GoGo！

【扇澤-黑部水庫】

首先搭乘的是「關電無軌電車」，是日本唯一在海拔2450m隧道中行駛的無軌電車

其最大的特徵是不使用汽油等石油燃料而是使用電力

大約行駛15分鐘左右再穿越隧道就可以看到黑部水庫

這座水庫的「黑部水壩」是日本最大型的拱形水壩，歷時八年建成，是日本最偉大的工程之一

，它屬於立山黑部阿爾卑斯山脈路線的一部分，規模宏大、高度驚人

，因此步行穿過這座大壩一定會成為最精彩的時刻

以下都是在黑部水壩拍的照片，真的美到我都不想離開啦

【黑部湖-黑部平】

搭乘黑部斜面電車5分鐘，這段是全日本唯一一條在地底下的爬坡電纜車

，出車站後可以眺望黑部平與大觀峰之間美景

這裡有一個觀景台+お土産(當地的特產或是諸如地標模型、裝束等富含特色的產品)

一幅如詩如畫的美麗景致 ，宛如童話世界，完整地呈現於我們的面前

景觀台可以一覽空中纜車來回行駛

【黑部平-大觀峰】

為日本無支柱的空中纜車中為最大的纜車，像是一個移動展望台

，體驗立山山脈360度全景的唯一方式，觀賞猶如全景畫般的美麗景色，行程約7分鐘

鏡頭下的山林美景壯闊無垠，眺美麗的立山連峰以及呈現碧綠色調的黑部湖

，說有多美就有多美，美到讓人捨不得眨眼睛！

【大觀峰-室堂】

接下來再坐一次立山隧道無軌電車，連結著大觀峰站與室堂站的立山隧道，全程3.7公里

，車程10分鐘，整條路線的最高點為海拔2450公尺，目前共有8輛

費盡千辛萬苦我們於抵達了！！！

終於親臨了很久很久以前就想來造訪的立山雪景了

今年的雪壁高為14高，因為天氣暖化原因，雪壁高度一年比一年來的低

，不過14M的雪壁依舊是震憾人心！

親手挖掘雪壁，寫下「我愛台灣」必須哈哈

這站立山黑部阿爾卑斯山脈的最高處「室堂」，標高2450公尺

，一樣有觀景台，觀景台後方還有小雪牆

壯觀的景色也充滿銀白雪世界的浪漫氣氛，這次上來幾乎就是全雪景為主

立山黑部的美，只能親臨震撼！

【室堂-美女平】

行走於立山黑部貫光立山纜車美女平站和立山隧道無軌電車室堂站之間的巴士路線

沿途觀賞大雪壁，50分鐘車程嶙峋山岩、旖旎風光

【美女平-立山】

美女平之後就搭車回到立山站，也就是立山黑部的最後一站

小珊珊碎碎念：

被譽為日本的「阿爾卑斯山」的「立山黑部」，真不愧為人生必來一次的美麗景點

抵達最高點「室堂」，站在令人驚嘆的高雪壁內，體驗視覺與觸覺最震撼的享受！

錯過就要再等一年喔！

【Info】

【雪壁（雪之大谷）--室堂站】

▶地址：苗〒930-1406 富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂11

▶營業時間：09:30–15:15

▶詳細資訊：雪壁-雪之大谷官網