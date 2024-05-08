ぷち旅行～四處趴趴走

陽明山私廚湯屋。優美如世外桃源的美食溫泉莊園──絹絲谷Silk Valley

[無菜單料理、泡湯溫泉／台北陽明山]



這天，在陽明山的一角發現了一處世外桃源──絹絲谷Silk Valley，

不只可以邊欣賞外頭的綠意美景邊舒適泡湯，也可以在溪谷邊涼亭雅座悠閒用餐，

品嘗以當日現摘的有機高山蔬菜和新鮮野味、當日直送現流魚貨等精心配搭製作而成的私廚無菜單料理。

包括牛羊雞豬還有鹿肉，所有主餐都講究無比，餐後還有多款不同口味的手製生巧克力及乳酪蛋糕，

特別是時不時還會有花瓣飄落，映襯著盤中繽紛多彩的可食用花卉，更是顯得風雅絕倫。



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#無菜單料理 #私廚 #野味 #泡湯 #溫泉 #手作甜品 #陽明山 #絹絲谷 #溪谷美景 #希沙良的部屋



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陽明山可說是大都會台北人的後花園，

不過，在這後花園裡頭還有一處有如世外桃源一般的所在，

大家可能就不見得知道了！



來到這可以邊賞景邊用餐，也可以在雅致的環境裡頭悠閒泡個湯，真的是快活。

今兒個要跟大家分享的，就是這處美景如詩如畫的絹絲谷Silk Valley。







之前，希沙良曾經在IG上頭分享了一家位於BELLAVITA，

也就是俗稱貴婦百貨裡頭的Cafe、乳酪蛋糕、巧克力專賣店，

當時就為這裡口味多元的乳酪蛋糕所驚艷。

在和店長的閒聊之中，得知店裡頭的產品都是在陽明山上一處好山好水好風景的地方所製作出來，

而這個地方，也就是與櫃位同名的絹絲谷。



※更多BELLAVITA絹絲谷手製甜品請見IG──【起司蛋糕也有選擇障礙】一文：

https://www.instagram.com/p/C08q4RlP0B3/





絹絲谷私廚部分是以歐陸風格的無菜單料理來呈現。



老闆Alan（應該也可以稱之為谷主了）除了在這裡製作各式各樣不同限量口味的甜品，

同時也在溪谷經營以無菜單料理為主的私廚餐廳，親手打造裡頭的點點滴滴，

並且還設有湯屋Spa，周遭美景猶如世外桃源。

這下可激起了我們的好奇心，與是幾個好朋友在年後特地預約了一下上山體驗。



當天，我們幾個從台北市區方向過來的友人乾脆約在捷運士林站，湊了一車直接叫小黃上山。

沿途經過的永公路雖然印象中也有小型巴士經過，

不過畢竟較不熟悉，加上我們已經訂了午餐的緣故，要是耽誤了時間可不好。





春暖花開的季節，上陽明山走走很不錯。



這裡上下山因為起點計算方式的不同（下山叫車的話一般會從叫車中心以包車的方式開始起算），

來往士林各大捷運站的車資大約3、400元，

反正四個人分一分還可以接受，也省得到時候找路走路上下坡之苦。





到達導航目的地附近，順著指標走下坡道，可見招牌及停車場（左手側），

由此繼續往下（右手側），再經石階，即可達溪谷餐廳。



依據導航到達所在附近，確認到絹絲谷的指標之後，我們下車自行走下坡道。

幸好有另一路先到的好朋友預先傳了指示來引路，

一路順著柏油路下到陡坡底，這裡還有一處招牌，

從旁邊越過開放的大門，接下來就是一路往下的石階了。



階梯兩旁除了不同的綠意，也有許多四時花卉，

像是此時的春天有櫻花、茶花還有杜鵑花等，有的盛開，有的尚且含苞待放，

讓我們一路走下來也有不少話題和趣味。











耳邊聽得淙淙水聲，待得石階小徑下到谷底，眼前景象又豁然開朗。

在一棵棵都可以作為視覺焦點的大樹遮蔭之下，眼前的木作露台地板一路向前延伸，

兩旁一側是連綿的木造小屋，門扉上的玻璃窗戶維持得乾乾淨淨；

另一側則是高低錯落、大小不一的涼亭休憩區，裡頭的座席看起來相當涼爽舒適，

而且每一間幾乎都布置有不同的花藝作品，看起來也頗有禪意雅趣。











我們跑到一處涼亭往外探頭看了看，原來這涼亭竟幾乎已是臨溪建於水上，

完全可以感受到溪面上水流沖擊所盪起的陣陣負離子，

呼吸個幾回，彷彿整個人都煥然一新。



我們到訪的這天天氣很不錯，在山下等候集合時，甚至覺得這陽光讓人有些燠熱，

車上還在討論著這天氣要泡溫泉應該也待不了多久吧？

不過，塞翁失馬焉知非福，就是因為這好天氣，我們竟然能夠享受到台北難得的戶外用餐經驗。







桌椅就擺設在木造露台將近盡頭的地方，先到的好朋友已然入座，

正遠遠地伸手招呼著還像劉姥姥般東張西望的我們。

這處特設座席的上方不但有陽傘，還有花樹遮蔭，時不時還飄落下整朵花瓣，

襯著抖動樹梢的習習涼風，真可說是極度風雅。



因為是無菜單料理方式的私廚，

先前訂位時已先確認過來客是否可吃生魚，或者是有什麼禁忌之類，

如果大家都沒有什麼問題，自然這時就只要期待送上來的菜色即好。











人都到齊入座後，請服務人員開始上菜，

首先一開始當然是前菜部分，第一道滿特別，是堆得高高的黑鮪魚塔，



旁邊搭配看起來相當濃郁的香料醬汁，

以及些許紫色外皮，用作配色用的切片彩色蘿蔔，

看起來採用的應是法式料理中生牛肉塔的手法，只是此處採用鮮魚來呈現。







魚肉本身沒有多餘的調味，吃的到本身的新鮮甘甜，

據說採用的是一、二月回游的黑鮪魚，體型較小，味道也更為清雅。

下方的白蘿蔔絲也不會辣口，特別是和魚肉一起拌上摻合有醬油風味的特調香料醬汁之後，

將顯得更為鮮甜，也令人更加期待後續的料理。



接下來送上的是一道很有意思的鮮魚清湯──200度Ｃ麥飯石炙燒野生紅甘刺身，

因為一開始送上來的時候餐盤裡頭是有食材跟一顆黑黝黝的石頭，但是卻不見重點的湯水存在，

看來這部分還有待周邊服務了。







沒關係，反正好料還要有美酒配，

我們在谷主的建議下，開了一瓶葡萄氣泡酒作為餐前酒。

就算因產地不同而不稱香檳（僅法國香檳區產的氣泡酒可稱為香檳），仍舊氣泡輕盈，入口香甜。

大家也就繼續趁機邊聊天邊舉杯，連谷主也一同坐下，和我們一同聊起開創這處絹絲谷的故事。



後續用餐也開了紅白酒各一，讓大家依照個人的喜好配餐飲用，

反正大家都是上來放輕鬆的，大概除了開車的朋友要多注意之外，

大家都或多或少喝了幾杯，更加徜徉在這優美的環境之中。









不多久，服務人員果然拿來茶壼為眾人面前的餐盤一一澆上清湯。

特別是當高湯與燒熱的麥飯石接觸的時候，會發出滋的一聲聲響，同時香味也隨之四溢。

上頭肉質細緻的紅甘魚片，這時也呈現剛好的熟度。



湯頭添入陽明山產的薑，口感溫和，暖意緩緩漫布全身。

建議大家搭配其他的新鮮野菜（這天使用的是娃娃菜，可能依照季節或呈現而有所不同）盡快食用，

因為即使是使用溫和安全的麥飯石，加熱過久還是可能會令魚片過熟，

不小心還會沾黏在石頭上頭，就可惜了這原本生魚片等級的魚鮮。







魚鮮的部分，據說一開始都是由谷主一大早親自前往宜蘭南方澳漁港挑選，

合作久了之後，對方也了解雇主的需求，因此現在可以輕鬆一些些，

不過所有魚貨仍都是每日由宜蘭新鮮送來的現流水產則是不會錯的。



再來是一道新鮮野菜沙拉，採用多種不同的土耕有機野菜組合而成，

以麵圈在下方束起，做成花束的模樣，看來小巧又可愛。











包含像是前面湯品裡頭或者是後頭主菜的搭配，

這裡使用的蔬菜全部都是高山土耕有機蔬菜，吃得到野菜本身的鮮甜及微微的苦澀，

特別是因為不同的野菜有不同的風味，每一款都值得細細品味。



由於專注在蔬菜本身的風味，在調味上相對簡單，只是單純的芥末油醋醬，

不過沙拉搭配的自製小泡芙裡頭夾有打發的起士，加上有圈著花束的小餅乾，

口感呈現各自不同，也在在讓感官更加豐富。







接下來的這一款前菜是歐陸生火腿佐北海道生干貝，

因為搭配了幾款食用花卉像是橘及黃色的金蓮花、紫色的鼠尾草等，

不光顯得繽紛又搶眼，也因各盤可能稍有差異，直讓大家互相東看西瞧，都覺得自己的這一盤最是好看！

至於作為主角的生火腿卷干貝，亦在薯片上頭包裹得有如一朵花卉形象，

不光口舌可享美食，連眼睛也可以欣賞。











搭配的白酒奶油紅椒醬汁帶有辛香料的些微辣度，野菜的下方則是洋蔥乳酪塔，

甜脆的北海道洋蔥搭配酥脆的馬鈴薯塔皮，中間還有烤鮮菇，

並且加上帕馬森乳酪增加口感，讓每一次咀嚼都是幸福。



餐點這時進入主餐部分，雙主餐送上的第一道，

是一道乍看之下相當簡樸，但其實並不簡單的薑黃海鮮烏龍麵。











烏龍麵的口感香軟中帶著Q彈，後來詢問，果然使用的是日本來的讚岐烏龍。

醬汁裡頭的高湯使用魚鮮熬製，混入野生薑黃，因此吃起來有深度，

整體收乾，濃郁的醬汁繞著麵體，特別是撒在上頭的帕馬森乳酪融化之後，奶味更是明顯香濃。

其他做為裝飾的還有晶瑩的鮭魚卵，呈現畫龍點睛之功，令海味更加突出。



同時送上的還有醋飲，

是以僅用冬季葡萄天然釀造的有機葡萄陳醋以一比五稀釋而成，

溫和不嗆喉，也讓大家可以藉此清清口。







用餐的當下不只有花瓣飄落，居然還有蝴蝶停在女性友人的髮梢，

即便歷經大家一陣吵鬧騷動，居然還穩穩不動，彷彿精美搭配的髮夾，令人莞爾。

身處大自然之中用餐，果真處處驚喜。







在上第二道主餐之前有點時間，大家也各自放輕鬆，

有的朋友把酒言歡，有的人則趁機起來動動幫助消化。

希沙良屬於後者，和另外一位朋友起身尋找之前耳邊一直聽到的泠泠水聲，

才往後走了幾步，沒想到崖邊居然有道瀑布，這時的水量不算最大，不過也顯得很是雅致，

滿滿的負離子隨著水氣迎面襲來，更讓人精神抖擻。







（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）





肉類主菜部分一共有五款，可以由客人自由選擇，牛排、羊小排、豬排當然在這裡各有堅持，

像是牛排為PRIME等級的美國牛自不待言，使用的是紐約克（前腰脊肉）的部位，三分熟；

羊小排採用的是紐西蘭高山的放牧羊，因此可以做到少見的三分熟度，依舊能夠保持鮮嫩。

不過這些總還算是比較常見的選項，想要特別一提的，是這裡居然有鹿肉可以選擇。









其他朋友點用的紐約克牛排及羊小排。



希沙良所挑選的這款草飼鹿肉排，看起來有一定的厚度，切面呈現深紅色。

谷主開玩笑說：會來到餐廳這裡的都是「迷」鹿啦！才會變成死鹿一條。大家一陣哄笑。

採用的鹿肉不經飼育增肥，都是天然放牧，也就是吃青草的，

加上採用菲力部位，幾乎可說完全不帶脂肪。



嚼起來的感覺比一般牛肉的風味稍重一些，野味十足，是相當健康的紅肉。

肉感實在的同時，還帶有一點點獨特的鐵味，

營養豐富有感，有興趣的朋友大可嘗試一下。







搭配的配菜是以馬鈴薯代替麵片層疊而成的千層麵，

吃來更有嚼感，而且較為健康些。

採用的起士也有講究，混合了煙燻高達、瑞士乳酪和帕馬森乳酪三款，風味上更有層次。



小盅裡的是紅酒牛肉醬汁，輕沾少許不只可令鹿肉入口更為溫和，

且因為具有鹹度，也能讓搭配的各種菌菇及鮮蔬在口味上更有深度。







另外一款相當出人意料的是，店家也相當推薦的手打雞肉丸，

希沙良也有跟旁邊的朋友交換試吃。

雞肉丸採用谷主與台東農民契養的鬥雞製作，並且大手筆採用飼養至六個月，

肉質成熟度更佳的放山土雞（※）細切手打製作而成。

細嚼起來有不同的口感，而且肉質本身Q彈多汁，更沒有一絲平常希沙良很怕的那種「肉雞臭味」。

調味上亦是恰到好處，香辛料的味道加上可愛的丸子造型，可說是老少咸宜的一品。



※放山雞在成長到一定體型之後即不會再長大，即時會長胖，換肉率也較差，故一般多僅飼養至四個月左右。

至於仿土雞，則大約兩個月左右便會宰殺。







飯後還有飲品和甜點，

友人的花草茶裡面看得到新鮮的葉片，相當療癒。



希沙良點用的冰釀咖啡是以小瓶送上，相當可愛。

咖啡的部分也是自家調配，先前在BELLAVITA的專櫃上就有品嘗過，風味真的很棒，

入口溫和，酸度苦味平衡，不需要加奶加糖，適合細細品味。











甜品部分當然是這裡最棒的多種不同口味乳酪蛋糕和生巧克力。

這天吃到的生巧克力共有三種口味：

百香果生巧克力、58高粱生巧克力和原味生巧克力，

口感風味各自有所不同，原味的就很香濃，高粱巧克力則是酒香十足，

不然希沙良個人最愛的還是帶酸香的百香果生巧克力，令人回味無比。











乳酪蛋糕的部分，這天一共出現三款不同的風味，

希沙良吃到風味較重的瑞士起士乳酪蛋糕，

入口隱隱帶有一點點鹹味，起士的風味也重，個人相當喜愛。



坐希沙良身邊的好朋友小華，他的乳酪蛋糕主體是法蘭西布里起士，

質地較柔滑，入口即化，也是非常好味。

這些甜品全都是在前方的工房全手工少量製作而成，全無麩質也更健康。

有關這些不定期更換的多種口味甜品，也可以參照希沙良之前的IG唷！



※更多BELLAVITA絹絲谷手製甜品請見IG──【起司蛋糕也有選擇障礙】一文：

https://www.instagram.com/p/C08q4RlP0B3/









用餐完畢之後，大家在附近拍拍照稍事休息，再準備前往泡湯。



其實感覺上應該是先泡完湯，再來用餐會比較順。

畢竟無菜單料理的分量不少，如果吃太飽即刻入水的話，可能有的朋友會比較不舒服，

我們是因為時間安排上的關係變成了這樣的模式，這部分還請大家多斟酌調配。









此為溫泉SPA所在的湯屋建築，使用不少檜木作為內裝，處處充滿獨特木香。



泡湯的地方是在上頭的民宿湯屋，也就是我們下車之後走到小路底前的一棟房子，

因此我們再度順著階梯坡道邊賞花邊上行。



湯屋Spa這棟建築也使用大量的木作，特別是大片的檜木，感覺溫馨舒適，還帶著獨特的香氣。

因為不是所有朋友都準備要泡湯，所以我們這次共開兩間湯屋，

一間屬於半戶外的湯池，另一間則是溫泉池在戶外的VILLA風格，

在等待放水的同時，大家也相互參觀一番。















房間裡頭有大床有沙發，也配備有衣櫥、電視、浴袍跟飲料吧。

牆面上的木質構造，不僅看起來更加溫暖，而且也有讓音源亂射的隔音效果，

房間休息區和泡湯區之間也有簾子可以放下，更具隱私性。







沒有要泡湯的朋友，可以在房間裡看電視休息，又或者在附近到處走走逛逛。

畢竟難得上山，希沙良和好朋友小華決定下水，

木頭的溫暖，加上窗外的綠意，還有隱約的水聲跟不時傳來的鳥叫及動物騷動，真的相當舒服。

泡一陣子坐起來乘涼的時候，還在窗外看到爬上爬下的小松鼠，一整個愜意。







旁邊有沖洗區，泡湯前後均可以使用。

這裡的泉水屬於碳酸泉，沒有討人厭的臭味，泡完湯後不再度沖洗也無所謂。

不過建議泡湯時還是保持窗戶開放讓空氣流通。

備品裡頭附有乳液，泡湯之後抹一抹，保養功效更是加倍。











泡湯起來後有聽聞其他方才在附近晃晃的朋友們說到，

外頭有一間玻璃溫室，曾經作為電影場景，

所以趁著朋友還在整理，叫車還沒到的空檔，希沙良最後還是跑去繞了一下。

裡頭除了綠意之外，還放了一些布偶小熊作為造景，相當可愛清幽。







這天，在陽明山的一角發現了一處世外桃源──絹絲谷Silk Valley，

不只可以邊欣賞外頭的綠意美景邊舒適泡湯，也可以在溪谷邊涼亭雅座悠閒用餐，

品嘗以當日現摘的有機高山蔬菜和新鮮野味、當日直送現流魚貨等精心配搭製作而成的私廚無菜單料理。

包括牛羊雞豬還有鹿肉，所有主餐都講究無比，餐後還有多款不同口味的手製生巧克力及乳酪蛋糕，

特別是時不時還會有花瓣飄落，映襯著盤中繽紛多彩的可食用花卉，更是顯得風雅絕倫。



春日上山賞花，別忘了安排一下到世外桃源用餐泡湯，慰勞一下自己！











其他相片可參考KISARA的相簿

《20240218 絹絲谷Silk Valley》



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[PHOTO by KISARA]



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。









絹絲谷Silk Valley

SPA休閒會館



台北市士林區永公路500巷46號

02 2862 6217

供餐時段：12:00~14:00 / 18:00~19:00 (不限用餐時間)

周一、二休 (逢連續假期除外)



※每人為基本套餐價NT$1890+10%。亦有不同價位套餐~NT$2990，或另行討論客制。

請於用餐三日前訂位，如用餐當日人數未到齊，恕不退還未到者之餐費。

如有食物忌諱或過敏請預先告知 (如果是素食，請填寫素食種類)。

訂位將保留15分鐘，遲到或未到將取消訂位且不退款。



※湯屋泡湯平日價位NT$2500／假日NT$2800。限時2小時。



官網→絹絲谷

FB→絹絲谷 Silk Valley



泡湯預訂連結→絹絲谷泡湯

用餐訂位連結→絹絲谷用餐訂位



※台北捷運淡水信義線（MRT紅線／R）劍潭或士林站，轉乘303號各線公車（含區間車等，一日僅四班）至興農橋站，下車徒步約7~10分；

或轉乘小16經永公路296、350、500巷（固定班次，班次極少）至永公路500巷，下車徒步約1分。

搭乘計程車由劍潭或士林站上山，車程約20~30分；

自行開車可停附設停車場。











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[右上方插圖 by 熊寶]