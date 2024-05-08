#是旅遊呦 (●’◡’●)ﾉ•彰化花壇

免門票景點｜三級縣定古蹟｜市集攤販

【台東知名金針花海在彰化也看得到！】

大家對於金針花的印象，大多都會想到入藥入飲食，珊米個人最常看到的料理是金針排骨湯，其中種植金針花的產地大多都在臺東地區，因開花時節造就滿山滿谷的金黃景色非常壯觀，也因此吸引了不少遊客、網美與攝影師到此欣賞拍照。

對於臺中人的我來說，臺東確實遙遠，光交通時間成本就是很大的考量因素，直到最近在網路上看到有人介紹在彰化縣花壇鄉也有金針花海，不需要舟車勞頓就可以欣賞滿山燦然！ 趁著週末假期就跟家人安排「彰化金針花季一日遊」！

【彰化的金針花季在哪？】

彰化金針花季是座落在花壇鄉虎山街的虎山巖旁，因氣候地理環境適合臺東金針花種植，經過前幾年的耕種栽培，金針花就在彰化名寺旁肆意生長、悠然綻放！

每年五月開始從青青草地轉為金黃燦爛，用如此鮮豔奪目的顏色與大家鄭重宣布「金針花季已正式拉開序幕！」

除了滿山金黃燦爛的金針花，最多人排隊的就是兩大裝置藝術，也算是打卡必拍景點～～大家其實都很互相配合的排隊等候，少數人可能沒注意就插隊拍照，希望大家互相尊重就都可以拍出美美的照片～～

【虎山巖是什麼？】

虎山巖即彰化三大名寺之一，創建於西元1747年，廟內主祀觀音菩薩，因當地山勢形似坐臥的老虎才得以此名；如今虎山巖已有了兩百多年的歷史，甚至有棵與寺廟相近歲數的老榕樹到目前依舊綠意盎然，寺廟已設為三級縣定古蹟加以保存修繕，能在現代欣賞百年歷史風光。/歷史資料參考自網路/

每年農曆的二月、四月、六月以及九月都有祭祀活動，吸引了不少來參拜觀音佛祖的香客！

近年有了金針花季的加入，兩者相輔相成帶動了非常龐大的旅遊觀光人潮，聽這裡的攤商說今年才剛開始，來客數已超過兩萬，幸好有相關單位與熱心的志工一同進行分流、交通管制，才避免了過於堵塞的問題。

【賞鮮花賞古蹟還能做什麼？】

有景點就吸引遊客，有了大量遊客自然就有店家看準商機來此租用設攤，當天初估在一般的攤販區大概就有至少3-40個攤位。

在金針花下方還有一個獨立的#金針花休息棧 ，大熱天真的生意超級好!

這些攤販除了有販售清涼消暑的飲料冰品、各類小吃、外帶伴手禮等等，最特別的是還有人將金針花作為茶飲、炸物甚至飯食當中！

【一次分享五家美食攤位】

當天人潮太多只有走進細看比較有興趣的攤位，這次跟大家分享五家有吃有喝，有的適合作為伴手禮外帶，從靠近入口到靠近金針花園區依序唱名：

1.爆米香 ｜攤車

地點是在園區門口處的一台貨車型攤位! 經過就馬上聞到爆米香氣，立馬停留看看

販售各類爆米香：五穀米香、黑糖花生等，大包$100、小包$50，蠻便宜的價格!，老闆說沒吃完還可以放冰箱冷藏幾天，馬上買了五穀米香回家吃XD

個人覺得甜度剛好帶有淡淡焦香味，放冰箱大概兩天拿出來吃還是很酥脆，當天如果有帶小孩子去金針花園區旅遊的爸爸媽媽們，可以直接買一大包，在吵鬧的時候一人分一塊乖乖坐著吃😂

2.米香伯蛋黃酥 ｜攤位

跟爆米香是平行同排的攤位，經過時蛋黃酥正出爐，陣陣香氣直接飄出攤位，讓我們忍不住走進看看～～

經店家同意拍了張剛出爐的照片，顆顆金黃酥脆超吸引人!!

店家超大方，在「花季期間加入LINE官方好友，現場直接送一整顆原價賣$45的蛋黃酥！！」/每日贈送數量有限，相關優惠活動請以現場店家說明為主/

現場打卡還有額外的九折優惠，現場直接帶兩盒做伴手禮回家吃！蛋黃酥皮薄脆料紮實不甜膩，也不會乾到難以下嚥、需要配茶；目前一樣有幾顆是冰箱保存兩三天再吃，酥脆與甜度都稍微降低一點。

3.五九香烤玉米 ｜攤車

往右轉走入金針花園區的轉角有一家超多人排隊的烤玉米攤車，店家醬汁刷的很厚實，甚至快看不到玉米粒的紋路。

選用的是口感比較有嚼勁的糯米玉米，以老闆的手比對後是真的不小，這樣的大小再加上厚實的刷醬一支居然只賣$60元，以觀光地區來說這價格真的划算!難怪大排長龍~

4.陳記手工粉圓 ｜攤位

攤位上只有品項沒寫價目表，原本有點擔心會獅子大開口，後來上前詢問一杯紅茶$30，是合理價格立即買了兩杯消暑，沒有茶澀味、選個半糖或微糖更解渴！天氣炎熱真的會忍不住走到飲料攤位前…這家價格在觀光區是值得買的飲料舖。

5.客家傳統米食｜攤位

愛吃的媽媽進攤販區就一直在看麻糬、草仔粿、涼糕等軟糯甜食，最後忍不住買了這間客家傳統米食的草仔粿，當作回程坐車小點心。

草仔粿的外皮除了有經典的艾草包，還有紫米跟古早味，裡面包的乾蘿蔔絲鹹度剛好、越嚼越香，一顆$35蠻適合作為下午小點的～

【金針花也跟母親節有關？】

金針花又稱忘憂草、萱草 ，具有忘憂助眠以及補血護眼等幫助；且相傳古時後的母親種植金針花，以照料花卉來轉移注意力，忘卻遊子不在身邊的的思鄉憂愁，因此也有「母親花」之稱。/參考自網路/

金針花正好也在五月初母親節前夕綻放盛開，非常適合時宜，花季一路至七月，但五月會是最佳賞花時機；週末不妨安排帶媽媽出遊賞花、參觀縣定古蹟虎山巖、拜觀音佛祖、逛逛市集攤販!

【虎山巖金針花季怎麼去？】

出門前我規劃幾種交通方式，與家人多方對比討論之下我們選擇：搭乘台鐵區間至花壇車站，再直接叫計程車前往；一來省下路上塞車的時間、二來也避免找停車位的麻煩，一趟計程車我們花費是$200，個人覺得是划算的。如果有愛運動的朋友也可以自備腳踏車上區間，再從車站一路騎上山(約30分鐘)、賞花賞古蹟、逛各式攤販小吃！

【虎山巖金針花園區相關資訊】

*地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

*建議8:00-16:00前往，想空場拍攝建議6:00-8:00避開人潮

*免門票｜附設衛生間｜附設大型戶外停車場

*攤位期間以花季為主，最佳賞花：5月

*可攜帶寵物但記得牽繩

*金針花園區有規畫步道供他人參觀拍照

(請不要踩入步道以外的花圃，一起守護這美美園區~