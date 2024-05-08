台北聚餐餐廳-晶宴・日光香頌─台北母親節聚餐，金獎名菜上桌！嚴選優質海鮮、肉品、時令蔬果，打造九道驚艷無地雷主廚料理，台北限定四人套餐4980元，享受美好饗食體驗│中山區餐廳推薦、行天宮捷運站美食、台北母親節餐廳、Dcard推薦母親節餐廳

目錄索引

1. 關於晶宴・日光香頌

2. 交通指引│晶宴・日光香頌

3. 晶宴・日光香頌環境開箱

3.1 晶宴・日光香頌電梯

3.2 晶宴・日光香頌接待區

3.3 晶宴・日光香頌用餐空間

4. 晶宴・日光香頌母親節四人套餐分享

4.1 第一道-和風海鮮蔬果沙拉

4.2 第二道-元盅雞燉翅

4.3 第三道-起司焗烤海大蝦

4.4 第四道-豉汁蒸龍虎斑

4.5 第五道-法式羊小排佐烤時蔬

4.6 第六道-松露季節五彩蔬

4.7 第七道-古早味芋香小卷米粉

4.8 第八道-手工綠豆冰糕

4.9 第九道-魚子蒸燒賣

5. 消費資訊

5.1 晶宴・日光香頌母親節四人套餐評價

5.2 晶宴・日光香頌母親節菜單

6. 台北母親節聚餐相關資訊

6.1 品牌資訊

關於晶宴・日光香頌

「台北聚餐餐廳 x 台北母親節聚餐」

「中山區餐廳推薦 x 行天宮捷運站美食」

「台北母親節餐廳 x Dcard推薦母親節餐廳」

晶宴・日光香頌在哪裡？

晶宴・日光香頌位於台北市中山區民生東路三段8號，緊鄰台北國泰萬怡酒店，近行天宮捷運站、中山國中捷運站、松江南京捷運站、南京復興捷運站，附設汽車停車場，附近有捷運站、公車站、機車停車格，適合家庭聚餐、謝師宴、工商餐敘。

晶宴・日光香頌環境 / 餐點特色

「挑高 x 質感 x 交通便利 x 聚餐餐廳」

「嚴選優質食材 x 時令漁貨、蔬果入菜」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-行天宮捷運站(2號出口，走路7分鐘)、中山國中捷運站 (走路10分鐘)、松江南京捷運站(6號出口，走路11分鐘)、南京復興捷運站 (1號出口，走路10分鐘)；公車-合江街口 (走路1分鐘)

機車：附近機車停車格 (民生東路三段)

汽車：附設汽車停車場

交通指引│晶宴・日光香頌

台北國泰萬怡酒店旁邊 / 行天宮捷運站 / 中山國中捷運站 / 松江南京捷運站 / 南京復興捷運站 / 附設汽車停車場 / 周邊機車停車格

一年一度的母親節要到了~

確定今年母親節聚餐日期訂在05/12之後，4月底先預訂朋友分享的中山區餐廳推薦─晶宴・日光香頌，母親節試菜。

預訂母親節試菜當天，午餐時間從工作地點搭乘捷運到行天宮捷運站下車後，從2號出口走路不到10分鐘，即抵達位於台北市中山區民生東路三段的晶宴・日光香頌。

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晶宴・日光香頌環境開箱

附設洗手間 / 休息室

台北聚餐餐廳名單之一的晶宴・日光香頌，在餐廳樓層設置多個洗手間，均維持得十分整潔，用餐前到洗手間洗手，留下了不錯的第一印象。

晶宴・日光香頌電梯

寬闊梯廳

從大樓門口到電梯間的廊道空間相當寬闊，使用輪椅的朋友們可以來去自如地搭乘電梯直達B2用餐區。

空間指引

參考電梯口的空間指引，走到接待區。

晶宴・日光香頌接待區

由外場人員協助帶入座位用餐。

晶宴・日光香頌用餐空間

附轉盤餐桌

用餐空間均選用附轉盤的餐桌，4人、6人、8人、10人聚餐時，方便旋轉、分享餐食。

桌面擺設

在母親節試菜活動開始前，外場人員早已將用餐時會使用到的分食盤、碗、餐具、水杯、餐巾布，整齊地備妥於桌面上。

晶宴・日光香頌母親節四人套餐分享

期間限定-母親節四人套餐內容

當日迎賓飲品：

百香果氣泡飲

母親節四人套餐內容：

和風海鮮蔬果沙拉

元盅雞燉翅

起司焗烤海大蝦

豉汁蒸龍虎斑

法式羊排佐烤時蔬

松露季節五彩蔬

古早味芋香小卷米粉

手工綠豆冰糕

魚子蒸燒賣

迎賓飲品-百香果氣泡飲

入座後，由外場人員幫每個人盛裝一杯迎賓飲品，先喝點自帶沁涼氣泡感、酸酸甜甜、水果香氣豐富的百香果氣泡飲，蠻開胃的。

P.S.外場人員會隨時注意杯子是否空了，補充百香果氣泡飲。

第一道-和風海鮮蔬果沙拉

和風海鮮蔬果沙拉

小黃瓜 / 玉米筍 / 芝麻葉 / 羅蔓萵苣 / 菊苣 / 小番茄 / 蘋果 / 透抽 / 燻鮭魚 / 蟹味棒 / 黑豆 / 主廚特調和風醬

以嚴選當季的時令蔬菜、水果當主角，注入滿滿用心擺盤、層層堆疊，淋上主廚特調和風醬 → 上桌。

每人一份

免分食，內場人員以貼心地幫每個人準備一份多種時蔬堆疊的繽紛系「和風海鮮蔬果沙拉」

可以吃到當季蔬果清脆口感中的自然清甜，加上和風醬將整體風味提升到另一個層次；極鮮的軟Q透抽、帶有迷人香氣的細嫩燻鮭魚。

第二道-元盅雞燉翅

元盅雞燉翅

真材實料、火侯、時間淬鍊的醇香「元盅雞燉翅」。

每人一盅

每盅均有一支去除雞翅尖的雞翅，跟著湯頭一起燉煮不須手挑骨頭，輕鬆享用骨肉分離的滑嫩雞肉、香氣有厚度的暖湯，與盅裡的多樣食材。

第三道-起司焗烤海大蝦

起司焗烤海大蝦

起司控超推這道！

以開背、去蝦腸的海大蝦為主角，鋪上大量乳酪絲 → 焗烤料理。

每人一尾

這道「起司焗烤海大蝦」一上桌，已吸走全場目光，肉眼可見地大尾、厚實的焗烤。

使用餐叉將蝦肉勺起，一口吃，享受乳酪絲在嘴裡化開的鹹香、奶香，包裹在起司香氣中的Q彈脆鮮海大蝦。

第四道-豉汁蒸龍虎斑

豉汁蒸龍虎斑

優質龍虎斑切片，以豆豉做為主要調味 → 蒸煮料理。

每人一份

嚐嚐吸附豆豉甘醇香氣，蘊藏於紮實細嫩魚肉中再上層樓的鮮甜感，巧妙地透過調味完美激發出龍虎斑的鮮美。

第五道-法式羊小排佐烤時蔬

法式羊小排佐烤時蔬

櫛瓜 / 馬鈴薯 / 杏鮑菇 / 小番茄 / 南瓜 / 羊小排 / 主廚黑胡椒醬

以法式料理的方式烹煮肉量實在的大根羊小排，搭配烤時蔬呈現。

每人一份

先吃一旁點綴的繽紛時蔬 → 先吃口原味羊小排，是完全沒有羊騷味、肉腥味，且肉質是Q彈有嚼勁不乾硬的，沾點一旁附上的黑胡椒將增添風味層次，也蠻搭的。

第六道-松露季節五彩蔬

松露季節五彩蔬

紅黃甜椒 / 精靈菇 / 柳松菇 / 蘆筍 / 松露

在料理過程中，讓蔬菜們巴附上松露的香氣 → 盛盤。

每人一盤

松露沒有蓋掉紅黃甜椒、細嫩蘆筍原有的自然風味；精靈菇、柳松菇的松露香氣很剛好，不會過於濃郁。

第七道-古早味芋香小卷米粉

古早味芋香小卷米粉

在古早味芋香小卷米粉上桌前，吃了六道大約5分飽，看到這鍋心想吃完應該會飽到9分或吃不下甜點了XD

沸騰後先喝口湯，嚐嚐多種食材堆疊的鮮甜、層次感，再吃吸附湯頭精華保有軟Q口感的米粉、多種食材。

鬆軟綿密芋頭，跟海味十足的小卷根本是靈魂伴侶！

先吃一口芋頭，再吃一尾紮實有嚼勁的鮮美小卷，有~搭~

第八道-手工綠豆冰糕

手工綠豆冰糕

原本吃完古早味芋香小卷米粉已覺得飽到吃不下了，結果看到高顏值的手工綠豆冰糕，還是吃光了> <

必須說晶宴的手工綠豆冰糕很強，整體甜感掌控得相當剛好，可以吃到綿密、微冰涼口感中飽滿的綠豆香，很有記憶點！

第九道-魚子蒸燒賣

魚子蒸燒賣

晶宴師傅純手工捏製的魚子燒賣，吃到了肉鮮味飽滿的紮實豬肉餡、多種海鮮堆疊的鮮，香氣十足、不油膩，吃完一顆會想再吃一顆。

一人一顆

消費資訊

母親節試菜日期：2024/04月

付款方式：現金、信用卡

「晶馨饗宴」母親節專案 限定4天：2024/05/04、05/05、05/11、05/12

台北限定母親節四人套餐4980元

晶宴・日光香頌母親節四人套餐評價

台北母親節餐廳，提前預訂擁有饕客高評價的中山區餐廳推薦─晶宴・日光香頌，帶媽媽、家人享用美食歡聚母親節。

這次母親節試菜的內容是期間限定的四人套餐，在挑高、寬闊、充滿溫馨氛圍的空間裡享用逐道上桌，清爽開胃的「和風海鮮蔬果沙拉」、醇香暖心的「元盅雞燉翅」、刷滿存在感的香濃「起司焗烤海大蝦」、完美襯托魚肉特色的「豉汁蒸龍虎斑」、只有美味沒有腥羶味的繽紛「法式羊小排佐烤時蔬」、香氣飽滿有層次的「松露季節五彩蔬」、澎派系料多多鮮香「古早味芋香小卷米粉」、連甜點都有亮點的「手工綠豆冰糕」、手作溫度「魚子蒸燒賣」。

整個用餐體驗十分享受，從入口的美好滋味感受到挑選食材、料理過程中注入得滿滿用心，今年的母親節餐廳會想預訂晶宴・日光香頌聚餐，帶家人們品嚐實在好味，慶祝母親節。

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晶宴・日光香頌母親節菜單

台北聚餐餐廳-晶宴・日光香頌母親節期間限定菜單 (來源：晶宴會館官網，2024/04)

台北母親節聚餐相關資訊

晶宴・日光香頌

類型：台北聚餐餐廳 / 台北母親節聚餐 / 中山區餐廳推薦 / 行天宮捷運站美食 / 台北母親節餐廳 / Dcard推薦台北母親節餐廳

設施：洗手間、停車場、兒童座椅

⏰ 營業時間

每天 10：00~21：30

📍 地址：台北市中山區民生東路三段8號

📞 電話：02-2517-9977



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