平常就很喜歡吃串燒，

最近吃到這家柒息地串燒居酒屋，

不僅擁有獨自特製秘醬，

還有內用環境，新穎又漂亮，

平價高質感，

串燒只要$19元起, CP值相當高，

很適合和三五好友來這聚餐、小酌，

吃的開心又不傷荷包

柒息地串燒居酒屋是柒串燒的新品牌，懷念柒串燒的朋友們快來這裡回味一下吧~

柒息地串燒居酒屋分店愈開愈多家了，

我是到三重三合夜市附近的這家柒息地用餐，

店面超大的，環境也非常有質感，

鄰近捷運三重國小站，約聚餐、聚會很方便

柒息地串燒居酒屋門口有超大一面網美牆的，

喜歡打卡拍照的朋友可別錯過

串燒都擺放在玻璃櫃中，

整齊又乾淨，

喜歡吃什麼自己挑自己選, 可以外帶回家邊追劇邊吃串，還是在店裡內用都可以

串燒櫃上也都有價目表可以參考

柒息地串燒居酒屋除了串燒之外，還有各式私房菜、日式烤物、私房湯品可以選，

吃串燒之外也能嚐嚐不一樣的美味，

多樣化的選擇，

滿足每個人的不同喜好

柒息地串燒居酒屋可是熱門的聚餐餐廳，

我是一開門就去，所以拍的到空景，

不然每到用餐時間，店內總是坐無虛席，

建議要來的朋友先行訂位喔~

避免久候

而且這裡還有包廂區，

約可以容納12-14人聚餐，

當天就有人包場這個包廂區聚餐

飲品的話有酒精性飲品和非酒精性飲品可以選，

想喝什麼自己拿，

上面也都有明確的標價

如果有來柒息地的朋友可別錯過他們店家的活動，非常不錯喔~

1.星期日~星期四在IG限動PO文，串燒享有95折優惠生啤酒買三送一

2.鯖魚卷一張(限下次使用)

3.50~100元折價卷(限下次使用)

4.Google五星評論還送一顆生食級的大生蠔耶~真的超讚的

5.加入柒息地好友送一支生食級大紅蝦

6.還有跟店員比大小，贏了就能獲得一杯shot，

7.還有啤酒寄杯活動喔~

(開車不喝酒，喝酒不開車)

飲品我們選擇了檸檬紅茶、日式綠茶，

這2種都是搭餐解膩的好幫手

在店內用餐就送免費泡菜，開胃解膩，還可以續盤喔~

鯛魚下巴

超大一塊的，

炸得金黃酥脆，

裡面的魚肉也很鮮嫩

擠點檸檬汁，

更增添香氣與層次

烤香酥肥腸

肥腸烤得酥香，

但嚐起來入味又不韌口，

外酥內Q

酥香又好吃

秘醬燒杏鮑菇, 烤得火候適中，嚐起來超多汁的

秘醬燒花椰菜，花椰菜搭上他們的秘醬，嚐起來鹹鹹甜甜的脆軟又美味

豬五花包蕃茄，層次豐富又好吃，但蕃茄一口咬下要小心會爆汁喔~

梅花豬肉串，紮實鹹甜，讓人愈嚼愈香回味無窮

雞腿肉串，紮實酥香，鹹甜又好吃，愛吃肉的一定要點這個

秘醬燒豬血糕，烤得軟硬適中，軟糯又好吃

秘醬燒豆皮，這串超厲害的，表皮烤的酥香，上面還有鹹甜的醬汁，還蠻不錯的

秘醬燒花枝丸，花枝丸Q彈鮮香，鮮甜又好吃

秘醬燒甜不辣，表皮帶有微酥感還有Q彈的醬汁，是我的最愛

秘醬燒豆干，豆干帶有Q彈的醬香，烤的蠻入味的

秘醬燒百頁豆腐，軟嫩又好入口，好吃又有飽足感

秘醬燒米腸

米腸嚐起來軟Q又有嚼感，醬香交織著糯米香，

鹹甜涮嘴，也很推喔~

台日友好滷肉拉麵

沒想到在串燒店還能嚐到拉麵耶~

滷肉半肥半瘦，

麵條嚐起來相當的Q彈，

整體搭配起來還蠻OK的，

涮嘴又不違和

日本生蠔 火烤

超推這個烤生蠔的，

烤的時間剛剛好，

每顆生蠔都超肥美的，

鮮甜滑口，

擠上檸檬汁，

讓人咕溜一口吃下超滿足

天使紅蝦

超大一隻的，肉質非常飽滿，

肉質鮮甜，喜歡吃蝦的一定要點

來柒息地串燒居酒屋除了有美味的串燒，還有許多新鮮的海鮮，

多樣化的選擇，

非常適合喜歡不同味蕾的朋友們，

來這聚餐、吃宵夜都是很不錯的選擇

店家資訊:

柒息地串燒居酒屋-三重店

地址: 新北市三重區自強路一段230號

電話: (02)2971-7717

營業時間: 週一-週日18:00-01:30

柒息地串燒居酒屋粉絲團



分店資訊:

長安總店籌備中（5/20開幕）



柒息地 延吉店

地址:台北市大安區延吉街99號

捷運國父紀念館站1號出口 步行約5分鐘

營業時間:週一～週日18:00～01:30

️電話:02-27771157

️店家IG：@qixidi_2



長春店

地址:台北市中山區長春路128-1號

松江南京站

營業時間:週一～週日 18:00～01:30

️電話02-25671770

️店家IG：@qixidi_3



士林店

地址:台北市士林區小北街3號

捷運士林站

營業時間:週一～週日18:00～01:30

電話:️02-28815670

️店家IG：@qixidi_1



三重店

地址:新北市三重區自強路一段230號

捷運三重國小站

營業時間:週一～週日18:00～01:30

電話:02-29717717

️店家IG：@qixidi_sanchong



永和店

地址:新北市永和區中正路576號

捷運頂溪捷運站站

營業時間:週一～週日17:00～12:00

️電話:02-29267320

️店家IG：@qixidi_5



台中逢甲店店

地址:台中市西屯區福星路365號

營業時間:週一～週日17:30-12:30

電話:04-24525824

️店家ig:@qixidi_6



新莊店（籌備中6/10開幕）



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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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