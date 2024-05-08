平常就很喜歡吃串燒，
最近吃到這家柒息地串燒居酒屋，
不僅擁有獨自特製秘醬，
還有內用環境，新穎又漂亮，
平價高質感，
串燒只要$19元起, CP值相當高，
很適合和三五好友來這聚餐、小酌，
吃的開心又不傷荷包
柒息地串燒居酒屋是柒串燒的新品牌，懷念柒串燒的朋友們快來這裡回味一下吧~
柒息地串燒居酒屋分店愈開愈多家了，
我是到三重三合夜市附近的這家柒息地用餐，
店面超大的，環境也非常有質感，
鄰近捷運三重國小站，約聚餐、聚會很方便
柒息地串燒居酒屋門口有超大一面網美牆的，
喜歡打卡拍照的朋友可別錯過
串燒都擺放在玻璃櫃中，
整齊又乾淨，
喜歡吃什麼自己挑自己選, 可以外帶回家邊追劇邊吃串，還是在店裡內用都可以
串燒櫃上也都有價目表可以參考
柒息地串燒居酒屋除了串燒之外，還有各式私房菜、日式烤物、私房湯品可以選，
吃串燒之外也能嚐嚐不一樣的美味，
多樣化的選擇，
滿足每個人的不同喜好
柒息地串燒居酒屋可是熱門的聚餐餐廳，
我是一開門就去，所以拍的到空景，
不然每到用餐時間，店內總是坐無虛席，
建議要來的朋友先行訂位喔~
避免久候
而且這裡還有包廂區，
約可以容納12-14人聚餐，
當天就有人包場這個包廂區聚餐
飲品的話有酒精性飲品和非酒精性飲品可以選，
想喝什麼自己拿，
上面也都有明確的標價
如果有來柒息地的朋友可別錯過他們店家的活動，非常不錯喔~
1.星期日~星期四在IG限動PO文，串燒享有95折優惠生啤酒買三送一
2.鯖魚卷一張(限下次使用)
3.50~100元折價卷(限下次使用)
4.Google五星評論還送一顆生食級的大生蠔耶~真的超讚的
5.加入柒息地好友送一支生食級大紅蝦
6.還有跟店員比大小，贏了就能獲得一杯shot，
7.還有啤酒寄杯活動喔~
(開車不喝酒，喝酒不開車)
飲品我們選擇了檸檬紅茶、日式綠茶，
這2種都是搭餐解膩的好幫手
在店內用餐就送免費泡菜，開胃解膩，還可以續盤喔~
鯛魚下巴
超大一塊的，
炸得金黃酥脆，
裡面的魚肉也很鮮嫩
擠點檸檬汁，
更增添香氣與層次
烤香酥肥腸
肥腸烤得酥香，
但嚐起來入味又不韌口，
外酥內Q
酥香又好吃
秘醬燒杏鮑菇, 烤得火候適中，嚐起來超多汁的
秘醬燒花椰菜，花椰菜搭上他們的秘醬，嚐起來鹹鹹甜甜的脆軟又美味
豬五花包蕃茄，層次豐富又好吃，但蕃茄一口咬下要小心會爆汁喔~
梅花豬肉串，紮實鹹甜，讓人愈嚼愈香回味無窮
雞腿肉串，紮實酥香，鹹甜又好吃，愛吃肉的一定要點這個
秘醬燒豬血糕，烤得軟硬適中，軟糯又好吃
秘醬燒豆皮，這串超厲害的，表皮烤的酥香，上面還有鹹甜的醬汁，還蠻不錯的
秘醬燒花枝丸，花枝丸Q彈鮮香，鮮甜又好吃
秘醬燒甜不辣，表皮帶有微酥感還有Q彈的醬汁，是我的最愛
秘醬燒豆干，豆干帶有Q彈的醬香，烤的蠻入味的
秘醬燒百頁豆腐，軟嫩又好入口，好吃又有飽足感
秘醬燒米腸
米腸嚐起來軟Q又有嚼感，醬香交織著糯米香，
鹹甜涮嘴，也很推喔~
台日友好滷肉拉麵
沒想到在串燒店還能嚐到拉麵耶~
滷肉半肥半瘦，
麵條嚐起來相當的Q彈，
整體搭配起來還蠻OK的，
涮嘴又不違和
日本生蠔 火烤
超推這個烤生蠔的，
烤的時間剛剛好，
每顆生蠔都超肥美的，
鮮甜滑口，
擠上檸檬汁，
讓人咕溜一口吃下超滿足
天使紅蝦
超大一隻的，肉質非常飽滿，
肉質鮮甜，喜歡吃蝦的一定要點
來柒息地串燒居酒屋除了有美味的串燒，還有許多新鮮的海鮮，
多樣化的選擇，
非常適合喜歡不同味蕾的朋友們，
來這聚餐、吃宵夜都是很不錯的選擇
店家資訊:
柒息地串燒居酒屋-三重店
地址: 新北市三重區自強路一段230號
電話: (02)2971-7717
營業時間: 週一-週日18:00-01:30
柒息地串燒居酒屋粉絲團
分店資訊:
長安總店籌備中（5/20開幕）
柒息地 延吉店
地址:台北市大安區延吉街99號
捷運國父紀念館站1號出口 步行約5分鐘
營業時間:週一～週日18:00～01:30
️電話:02-27771157
️店家IG：@qixidi_2
長春店
地址:台北市中山區長春路128-1號
松江南京站
營業時間:週一～週日 18:00～01:30
️電話02-25671770
️店家IG：@qixidi_3
士林店
地址:台北市士林區小北街3號
捷運士林站
營業時間:週一～週日18:00～01:30
電話:️02-28815670
️店家IG：@qixidi_1
三重店
地址:新北市三重區自強路一段230號
捷運三重國小站
營業時間:週一～週日18:00～01:30
電話:02-29717717
️店家IG：@qixidi_sanchong
永和店
地址:新北市永和區中正路576號
捷運頂溪捷運站站
營業時間:週一～週日17:00～12:00
️電話:02-29267320
️店家IG：@qixidi_5
台中逢甲店店
地址:台中市西屯區福星路365號
營業時間:週一～週日17:30-12:30
電話:04-24525824
️店家ig:@qixidi_6
新莊店（籌備中6/10開幕）
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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。
范范部落格
范范LINE@:@098hmurg
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