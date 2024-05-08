為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【埔里/咖啡店】COTD我EMO故我在，埔里絕對不能錯過的曠野露營風咖啡店-EMOLAB. 桑心實驗室

【埔里/咖啡店】COTD我EMO故我在，埔里絕對不能錯過的曠野露營風咖啡店-EMOLAB. 桑心實驗室

2024-05-08 20:56:00 CHANTAL.L 旅攝日嚐 人氣：119
share
窩客好文

CHANTAL.L 旅攝日嚐

發表篇數：203篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：南投縣 > 埔里鎮

造訪商家：EMOLAB 桑心實驗室
place南投縣埔里鎮桃米路37-1號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業
close

封面 拷貝

因為家人的關係，事實上我很常跑南投

每次都覺得南投好無聊，去了也都待在家裡沒想過要往外跑

但南投這一兩年真的開了好多風格迥異但各有特色又好拍的店家

上篇才寫完mountain bica，今天來分享去年底帶托醬的去的桑心實驗室

1J6A6359-2 拷貝2 拷貝1J6A6363-2拷貝 拷貝

桑心實驗室是桑心合作社山上山下與酉合作的最新品牌

上次來桑林合作社時就有看到他正在裝潢

看到是我喜歡的曠野＋露營風格，讓我當下就關注了他們的IG期待開幕時馬上拜訪

 

桑心實驗室的位子很好找，就在姚米社區的路口

山上山下的對面、桑心合作社的正旁邊

（如果都沒來過的話可以實驗室喝咖啡→山上山下吃飯→合作社吃豆花三個一起）

 

1J6A6364-2拷貝 拷貝1J6A6365-2拷貝 拷貝

桑心實驗室是由酉設計的，從外面的沙漠、曠野風格應該就看出一二了

 

1J6A6279-2拷貝 拷貝1J6A6280-2拷貝 拷貝1J6A6267-2拷貝 拷貝

室內的裝修延續外觀有點工業風又帶點曠野風味

一樣妝點的超多仙人掌跟多肉植物，加上大片落地窗

再加上黑色露營桌椅真的有種野營的氛圍，給人的感覺超級帥氣！

 

1J6A6287-2拷貝 拷貝

1J6A6312-2拷貝 拷貝

應該很多人都是為了他們窗邊的露營座位而來的吧

這區除了露營做以外還搭配了野炊的設備跟材火等等更有露營的氛圍

大家不用擔心晚來搶不到這個座位，因為這個座位只開放拍照喔！

真的是非常聰明的規劃呢！

 

1J6A6275-2拷貝 拷貝1J6A6277-2拷貝 拷貝 2

往內走是比較昏暗，有一區比較日系的木頭地板區，然有一個小展覽空間

 

1J6A6399-2拷貝 拷貝1J6A6401-2拷貝 拷貝

牆上也貼著一些心情語錄，很貼切店名的EMO

 

1J6A6397-2拷貝 拷貝

 

貨架上的露營公仔好可愛

 

1J6A6321-2拷貝 拷貝 2

1J6A6323-2拷貝 拷貝

去的時候因為新開幕，除了飲料之外還沒有提供餐點

飲料點了我喜歡的麵茶拿鐵，口味濃郁香醇

 

除了本來的麵茶味之外還有許多穀麥的香氣

很貼心的是，喝到最後時因為底部很多麵茶的沉積物

本來詢問店員小姐能否幫我加一點水，結果店員直接幫鮮奶加到滿，真的超感動的！🥺

 

 

1J6A6324-2拷貝 拷貝

 

事實上我不敢吃香菇

招待的水果乾、香菇乾，口感意外的爽脆好吃(我居然全吃完了！)

 

1J6A6289-2拷貝 拷貝1J6A6340-2拷貝 拷貝1J6A6299-2拷貝 拷貝1J6A6317-2拷貝 拷貝

 

跟山上山下、桑心合作社一樣，桑心實驗室也是寵物友善，毛孩可上椅牽繩也可落地

(我們當天還特地穿了露營風格的衣服去)

因為我們去的時候才剛開幕、也是開門時去的剛好都沒人

所以店員姊姊還讓托醬在店內玩耍、跑跑，還蹲在地上跟托醬玩非常的友善🤎

 

 

EMOLAB. 桑心實驗室

地址：545南投縣埔里鎮桃米路37-1號

營業時間：10:00-19:30

電話：


檢視較大的地圖 

 

 

 

 

文章標籤
EMOLAB. 桑心實驗室 EMOLAB 桑心實驗室 桑心合作社 山上山下 南投咖啡店 南投景點 南投寵物友善 南投美食 埔里咖啡店 埔里寵物友善 南投寵物友善咖啡店 寵物友善咖啡店 埔里寵物友善咖啡的驗
創作者介紹
創作者 CHANTAL's 的頭像
CHANTAL's

CHANTAL.L。旅攝日嚐




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#南投寵物友善
morechevron_right
文章關鍵字
埔里咖啡店 山上山下 桑心合作社 桑心實驗室 more
檢舉
share
chevron_left

【卓蘭縣/住宿】FarmerlifeintheLofiVibe，不管

【東區/住宿】來到新竹絕對不能錯過的超級寵物

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up