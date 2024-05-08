因為家人的關係，事實上我很常跑南投

每次都覺得南投好無聊，去了也都待在家裡沒想過要往外跑

但南投這一兩年真的開了好多風格迥異但各有特色又好拍的店家

上篇才寫完mountain bica，今天來分享去年底帶托醬的去的桑心實驗室

桑心實驗室是桑心合作社、山上山下與酉合作的最新品牌

上次來桑林合作社時就有看到他正在裝潢

看到是我喜歡的曠野＋露營風格，讓我當下就關注了他們的IG期待開幕時馬上拜訪

桑心實驗室的位子很好找，就在姚米社區的路口

山上山下的對面、桑心合作社的正旁邊

（如果都沒來過的話可以實驗室喝咖啡→山上山下吃飯→合作社吃豆花三個一起）

桑心實驗室是由酉設計的，從外面的沙漠、曠野風格應該就看出一二了

室內的裝修延續外觀有點工業風又帶點曠野風味

一樣妝點的超多仙人掌跟多肉植物，加上大片落地窗

再加上黑色露營桌椅真的有種野營的氛圍，給人的感覺超級帥氣！

應該很多人都是為了他們窗邊的露營座位而來的吧

這區除了露營做以外還搭配了野炊的設備跟材火等等更有露營的氛圍

大家不用擔心晚來搶不到這個座位，因為這個座位只開放拍照喔！

真的是非常聰明的規劃呢！

往內走是比較昏暗，有一區比較日系的木頭地板區，然有一個小展覽空間

牆上也貼著一些心情語錄，很貼切店名的EMO

貨架上的露營公仔好可愛

去的時候因為新開幕，除了飲料之外還沒有提供餐點

飲料點了我喜歡的麵茶拿鐵，口味濃郁香醇

除了本來的麵茶味之外還有許多穀麥的香氣

很貼心的是，喝到最後時因為底部很多麵茶的沉積物

本來詢問店員小姐能否幫我加一點水，結果店員直接幫鮮奶加到滿，真的超感動的！🥺

事實上我不敢吃香菇

招待的水果乾、香菇乾，口感意外的爽脆好吃(我居然全吃完了！)

跟山上山下、桑心合作社一樣，桑心實驗室也是寵物友善，毛孩可上椅牽繩也可落地

(我們當天還特地穿了露營風格的衣服去)

因為我們去的時候才剛開幕、也是開門時去的剛好都沒人

所以店員姊姊還讓托醬在店內玩耍、跑跑，還蹲在地上跟托醬玩非常的友善🤎

EMOLAB. 桑心實驗室

地址：545南投縣埔里鎮桃米路37-1號

營業時間：10:00-19:30

電話：