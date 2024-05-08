為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市左營區高雄鹽酥雞推薦【酥氏三角骨 Crispy Su】口味獨家特色，舒適內用座位，還有日式咖哩飯｜可線上點餐，Uber Eats外送

高雄市左營區高雄鹽酥雞推薦【酥氏三角骨 Crispy Su】口味獨家特色，舒適內用座位，還有日式咖哩飯｜可線上點餐，Uber Eats外送

2024-05-08 21:47:00 茉莉小姐 人氣：108
share
窩客好文

茉莉小姐

發表篇數：151篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：酥氏三角骨 Crispy Su
place高雄市左營區至真路296號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

高雄鹽酥雞推薦 酥氏三角骨 高雄好吃鹽酥雞

高雄好吃鹽酥雞推薦【酥氏三角骨 Crispy Su】！大家可能有遇過一種情況，想跟朋友一起吃鹹酥雞聊天，卻沒有內用座位（回家吃也不方便的時候），想吃鹹酥雞又同時想吃飯，要買兩家好麻煩？現在這些困難【酥氏三角骨 Crispy Su】一次幫你排除，可以內用的鹹酥雞還有咖哩飯可以吃，連飲料都備妥妥了，真是太貼心了啊～

高雄鹹酥雞 酥氏三角骨 地址位置

酥氏三角骨02.JPG
【酥氏三角骨 Crispy Su】位在高雄左營至真路上，博愛路跟華夏路中間這一段，這裡很棒的點就是停車超方便！有路邊停車格，斜對面還有個超大停車場，騎機車店門外也很好停。

酥氏三角骨 介紹

酥氏三角骨04.JPG
【酥氏三角骨 Crispy Su】其實原本是在君毅正勤社區的阿瑛鹹酥雞，搬家到現址改名的，從路邊攤升級成乾淨開放式廚房店面，提供舒適內用座位區，活潑明亮的配色和燈光，還多新增咖哩飯和飲料，真的是一次幫你傳便便，跟朋友約會放輕鬆聊天最適合不過了。

酥氏三角骨 店家環境

酥氏三角骨03.JPG
外帶的朋友，等待取餐時騎樓也有椅子可以坐，真貼心！

酥氏三角骨07.JPG
【酥氏三角骨】採用開放式廚房，乾淨整潔看得見，食材擺放井然有序、種類繁多、琳瑯滿目，很引人食慾啊！

酥氏三角骨06.JPG
如果點完菜、用完餐想洗手，騎樓也有提供水龍頭，真的很用心週到。

酥氏三角骨09.JPG

酥氏三角骨10.JPG
簡單乾淨的用餐座位，內用不需另外多收費。

酥氏三角骨 鹹酥雞食材介紹

酥氏三角骨18.JPG
畫面下方竟然有白帶魚捲！吃過這麼多鹽酥雞第一次看到～

酥氏三角骨19.JPG
畫面中間有日式炸茄子耶！還有牛肉串、甚至羊肉串，品項真的很齊全，想得到、想不到的通通都有。

酥氏三角骨17.JPG
黑輪甜不辣類高達四種，還有小肉豆蛋餅皮台南蝦捲……比較少見的食材。

酥氏三角骨16.JPG
蔬菜竟然有櫛瓜、青龍椒、秋葵、山藥……這麼豐富的選擇只有這裡吃得到。

酥氏三角骨05.JPG

酥氏三角骨08.JPG
其他一些食材放在冰箱裡保鮮，可以看牌子點餐，或者線上點餐都有附照片 → https://reurl.cc/o5Ddgv

酥氏三角骨15.JPG
燈亮有咖哩飯，不怕吃不飽了吧！

酥氏三角骨13.JPG

酥氏三角骨14.JPG
可以自己夾、自己選取想吃的食材，也可以用線上點餐坐著等吃就好。

酥氏三角骨12.JPG酥氏三角骨21.JPG
【酥氏三角骨】處理食材很乾淨，都有精準秤重，喜歡這樣做事認真嚴謹的店家。

酥氏三角骨 菜單價格 線上點餐

酥氏三角骨11.JPG
坐著用手機手指輕鬆點幾下也能點餐，上圖的QRcode可以直接掃描連結菜單喔！

酥氏三角骨 餐點推薦

酥氏三角骨27.JPG
哇！炸好上桌賣相好吸引人～底下吸油紙還是少女心圖案耶！高雄鹽酥雞推薦【酥氏三角骨 Crispy Su】口味獨家特色

酥氏三角骨22.JPG
想吃的太多，點了一大盆，一送上來就香氣撲鼻，吃鹽酥雞真的是人生一大樂事啊！

酥氏三角骨23.JPG
蔬菜類另外裝，吃鹽酥雞也可以很精緻。

酥氏三角骨24.JPG
他們家手工銀絲卷還可以指定要淋煉乳或撒胡椒鹽，愛吃甜鹹任君挑選。

烏龍 金萱 冷泡茶

酥氏三角骨28.JPG
吃炸物搭配無糖茶清爽無負擔，【酥氏三角骨】是用三角茶包冷泡茶耶！烏龍茶的口味感覺好像有點桂花香氣。

可樂塊咖哩

酥氏三角骨29.JPG
可樂塊咖哩裡面除了白飯、咖哩，還有起司可樂餅、薯球、蔬菜和洋蔥，白飯給蠻多的，拿起來很沉。

酥氏三角骨30.JPG

酥氏三角骨31.JPG
咖哩是甜甜的日式口味，微微的胡椒香氣，濃滑順口，我覺得家長帶學童或學生來吃也OK喔！

酥氏三角骨32.JPG
可樂塊是馬鈴薯泥中間夾著起司的可樂餅，外層酥脆不含油，薯泥綿密細緻，起司口感微Ｑ，相當有層次變化。

酥氏三角骨 必點招牌

酥氏三角骨39.JPG
三角骨不愧是招牌，必點啊！他們家鹽酥雞的外層炸粉和胡椒鹽、辣椒粉都是自己調配的，吃起來帶有特殊中藥香辛料香氣不使用任何嫩精或現成醃肉粉口味自家研發，蒜香突出，越嚼越香越多汁，真的很ㄕㄨㄚˋ嘴耶！

酥氏三角骨36.JPG
【酥氏三角骨】讓你實現咖哩飯配鹽酥雞的小心願！

手工銀絲卷+煉乳

酥氏三角骨34.JPG
手工銀絲卷我覺得很讚！我是個炸銀絲卷控，看到必點，他們家炸得很清爽不含油，中間麵體輕柔細膩有彈性，微微香甜，不愧是手工做的銀絲卷啊！我下次會為了這個炸銀絲卷專程來買。

香酥雞軟骨

酥氏三角骨35.JPG
當你以為「雞軟骨不就跟鹽酥雞或三角骨同一個味道？」的時候，驚喜又來了，這個雞軟骨義式香料迷迭香的味道耶～第一次在鹽酥雞攤吃到西式的口味！非常新鮮有趣的搭配，雞軟骨脆脆的也很適合追劇看電視的時候解嘴饞，一吃就停不下來啊！

酥脆雞皮

酥氏三角骨41.JPG
酥炸雞皮我也很喜歡，據說是店家自己手工去掉多餘油脂，加上火候掌控得宜，才能炸出超級爽脆又不油膩的好吃炸雞皮。

手切金黃地瓜

酥氏三角骨33.JPG
金黃地瓜炸得很透，外脆內綿密香甜，地瓜控某Ｋ覺得可以。

日式茄子

酥氏三角骨37.JPG
日式炸茄子是他們家蠻特別的品項，採用日式天婦羅的做法外面一層薄脆粉漿，裡面可以吃到茄子軟嫩多汁。

極上日本山藥

酥氏三角骨40.JPG
炸山藥也是別家少見的鹽酥雞食材，又脆又滑，高溫鎖住水份，值得一試喔！

紅白湯圓

酥氏三角骨38.JPG
還可以來點甜甜的紅白湯圓，喜歡吃喜酒請客炸湯圓的人，現在平常來【酥氏三角骨】也能吃到喔！

青脆青龍椒

酥氏三角骨01.JPG
哈哈哈！青龍椒很脆甜，不會辣請放心食用～

酥氏三角骨20.JPG
整體吃下來，我覺得【酥氏三角骨】口味有獨家特色，夠香卻不過鹹，食材超級豐富，營業時間從下午開到將近半夜，下班晚了想飽餐一頓，想吃炸物紓壓，想跟朋友聊天閒嗑，想在家追劇止嘴巴癢，【酥氏三角骨】是好選擇！

 

酥氏三角骨 Crispy Su

地址：高雄市左營區至真路296號

線上點餐：https://reurl.cc/o5Ddgv

營業時間：17:00~23:00，每週一、二店休

FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100063584567199

IG https://www.instagram.com/crispysu168/

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#高雄美食
morechevron_right
文章關鍵字
酥氏三角骨 高雄鹽酥雞 高雄美食 左營 more
檢舉
share
chevron_left

高雄燒肉【燒肉同話高雄義享店】全新質感美味燒
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up