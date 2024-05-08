高雄鹽酥雞推薦 酥氏三角骨 高雄好吃鹽酥雞

高雄好吃鹽酥雞推薦【酥氏三角骨 Crispy Su】！大家可能有遇過一種情況，想跟朋友一起吃鹹酥雞聊天，卻沒有內用座位（回家吃也不方便的時候），想吃鹹酥雞又同時想吃飯，要買兩家好麻煩？現在這些困難【酥氏三角骨 Crispy Su】一次幫你排除，可以內用的鹹酥雞還有咖哩飯可以吃，連飲料都備妥妥了，真是太貼心了啊～

高雄鹹酥雞 酥氏三角骨 地址位置



【酥氏三角骨 Crispy Su】位在高雄左營至真路上，博愛路跟華夏路中間這一段，這裡很棒的點就是停車超方便！有路邊停車格，斜對面還有個超大停車場，騎機車店門外也很好停。

酥氏三角骨 介紹



【酥氏三角骨 Crispy Su】其實原本是在君毅正勤社區的阿瑛鹹酥雞，搬家到現址改名的，從路邊攤升級成乾淨開放式廚房店面，提供舒適內用座位區，活潑明亮的配色和燈光，還多新增咖哩飯和飲料，真的是一次幫你傳便便，跟朋友約會放輕鬆聊天最適合不過了。

酥氏三角骨 店家環境



外帶的朋友，等待取餐時騎樓也有椅子可以坐，真貼心！



【酥氏三角骨】採用開放式廚房，乾淨整潔看得見，食材擺放井然有序、種類繁多、琳瑯滿目，很引人食慾啊！



如果點完菜、用完餐想洗手，騎樓也有提供水龍頭，真的很用心週到。



簡單乾淨的用餐座位，內用不需另外多收費。

酥氏三角骨 鹹酥雞食材介紹



畫面下方竟然有白帶魚捲！吃過這麼多鹽酥雞第一次看到～



畫面中間有日式炸茄子耶！還有牛肉串、甚至羊肉串，品項真的很齊全，想得到、想不到的通通都有。



黑輪甜不辣類高達四種，還有小肉豆、蛋餅皮、台南蝦捲……比較少見的食材。



蔬菜竟然有櫛瓜、青龍椒、秋葵、山藥……這麼豐富的選擇只有這裡吃得到。



其他一些食材放在冰箱裡保鮮，可以看牌子點餐，或者線上點餐都有附照片 → https://reurl.cc/o5Ddgv



燈亮有咖哩飯，不怕吃不飽了吧！



可以自己夾、自己選取想吃的食材，也可以用 線上點餐 坐著等吃就好。



【酥氏三角骨】處理食材很乾淨，都有精準秤重，喜歡這樣做事認真嚴謹的店家。

酥氏三角骨 菜單價格 線上點餐



坐著用手機手指輕鬆點幾下也能點餐，上圖的QRcode可以直接掃描連結菜單喔！

酥氏三角骨 餐點推薦



哇！炸好上桌賣相好吸引人～底下吸油紙還是少女心圖案耶！



想吃的太多，點了一大盆，一送上來就香氣撲鼻，吃鹽酥雞真的是人生一大樂事啊！



蔬菜類另外裝，吃鹽酥雞也可以很精緻。



他們家手工銀絲卷還可以指定要淋煉乳或撒胡椒鹽，愛吃甜鹹任君挑選。

烏龍 金萱 冷泡茶



吃炸物搭配無糖茶清爽無負擔，【酥氏三角骨】是用三角茶包冷泡茶耶！烏龍茶的口味感覺好像有點桂花香氣。

可樂塊咖哩



可樂塊咖哩裡面除了白飯、咖哩，還有起司可樂餅、薯球、蔬菜和洋蔥，白飯給蠻多的，拿起來很沉。



咖哩是甜甜的日式口味，微微的胡椒香氣，濃滑順口，我覺得家長帶學童或學生來吃也OK喔！



可樂塊是馬鈴薯泥中間夾著起司的可樂餅，外層酥脆不含油，薯泥綿密細緻，起司口感微Ｑ，相當有層次變化。

酥氏三角骨 必點招牌



三角骨不愧是招牌，必點啊！他們家鹽酥雞的外層炸粉和胡椒鹽、辣椒粉都是自己調配的，吃起來帶有特殊中藥香辛料香氣，不使用任何嫩精或現成醃肉粉，口味自家研發，蒜香突出，越嚼越香越多汁，真的很ㄕㄨㄚˋ嘴耶！



【酥氏三角骨】讓你實現咖哩飯配鹽酥雞的小心願！

手工銀絲卷+煉乳



手工銀絲卷我覺得很讚！我是個炸銀絲卷控，看到必點，他們家炸得很清爽不含油，中間麵體輕柔細膩有彈性，微微香甜，不愧是手工做的銀絲卷啊！我下次會為了這個炸銀絲卷專程來買。

香酥雞軟骨



當你以為「雞軟骨不就跟鹽酥雞或三角骨同一個味道？」的時候，驚喜又來了，這個雞軟骨是義式香料迷迭香的味道耶～第一次在鹽酥雞攤吃到西式的口味！非常新鮮有趣的搭配，雞軟骨脆脆的也很適合追劇看電視的時候解嘴饞，一吃就停不下來啊！

酥脆雞皮



酥炸雞皮我也很喜歡，據說是店家自己手工去掉多餘油脂，加上火候掌控得宜，才能炸出超級爽脆又不油膩的好吃炸雞皮。

手切金黃地瓜



金黃地瓜炸得很透，外脆內綿密香甜，地瓜控某Ｋ覺得可以。

日式茄子



日式炸茄子是他們家蠻特別的品項，採用日式天婦羅的做法外面一層薄脆粉漿，裡面可以吃到茄子軟嫩多汁。

極上日本山藥



炸山藥也是別家少見的鹽酥雞食材，又脆又滑，高溫鎖住水份，值得一試喔！

紅白湯圓



還可以來點甜甜的紅白湯圓，喜歡吃喜酒請客炸湯圓的人，現在平常來【酥氏三角骨】也能吃到喔！

青脆青龍椒



哈哈哈！青龍椒很脆甜，不會辣請放心食用～



整體吃下來，我覺得【酥氏三角骨】口味有獨家特色，夠香卻不過鹹，食材超級豐富，營業時間從下午開到將近半夜，下班晚了想飽餐一頓，想吃炸物紓壓，想跟朋友聊天閒嗑，想在家追劇止嘴巴癢，【酥氏三角骨】是好選擇！

酥氏三角骨 Crispy Su

地址：高雄市左營區至真路296號

線上點餐： https://reurl.cc/o5Ddgv

營業時間：17:00~23:00，每週一、二店休

FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100063584567199