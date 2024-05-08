新竹湖口美食推薦「大湖口火鍋城」，位於湖口王爺壟重劃區，提供自助式台式石頭火鍋。以盤子顏色計價，擁有上百種菜色，其中肉盤(牛豬鴨)均一價只需100元！這裡有來自全台各地的特色食材，例如基隆道地紅燒鰻、吉古拉等，喜歡什麼食材自己拿，食材新鮮多樣。適合多人聚餐和包場活動！

目錄 大湖口火鍋城消費方式 大湖口火鍋城用餐環境 大湖口火鍋城自助區 餐點 大湖口火鍋城整體心得 大湖口火鍋城店家資訊 關於吃貨熊貓 延伸閱讀

大湖口火鍋城怎麼去？

地址：新竹縣湖口鄉中山路一段508號

電話：03-590-5809

夏季營業時間：平日 17:00-22:00、假日&國定假日 11:00-22:00

大湖口火鍋城就在王爺壟重劃區的中山路上，旁邊就是萊爾富湖口達成店，開車前來周邊的白線都可以停放，停車很方便。

大湖口火鍋城消費方式

大湖口火鍋城是以人頭來計費，每位收取30元，六歲以下免費，四人以下（含）酌收取開鍋費100元。

大湖口火鍋城用餐環境

大湖口火鍋城用餐環境明亮舒適，提供多人圓桌和2-4人方桌，很適合多人聚會用餐。

每桌都會擺放垃圾桶和計價桶，用過後的空盤要丟入紅色桶內。

大湖口火鍋城自助區

大湖口火鍋城除了肉類由店員親自送上，其他菜品則是自行拿取，根據盤子顏色計價，價格介於60至200元之間。另外，一旦選擇菜品拿到桌上後，就不能再放回去囉！

想吃什麼都可以自由選購，每日提供的菜品會略有不同，以現場供應為主。基本上，你可以找到火鍋料、時蔬、海鮮、菇類、豆腐等各式豐富食材。此外，還有來自全台各地的特色食材，如基隆道地紅燒鰻、新竹石家魚丸等等。

冰櫃內備有各式飲品和啤酒等選擇。

冰淇淋免費供應，每日提供八種口味，口味會隨機更換，不固定。

餐具、醬料和高湯需要自行取用。此外，除了冰櫃內的商品，豆皮、油條、王子麵、冬粉等都擺放在中間位置。

醬料包括烏醋、白醋、蘿蔔泥、辣椒、豆瓣醬、沙茶醬、蒜末、香菜、洋蔥丁和蔥花。至於醬油則擺放在每桌桌上。

高湯分為淡湯和鹹湯，供客人依自己的口味調配。

對了，大湖口火鍋城的白飯是免費供應的。

餐點

我們當天在大湖口火鍋城一不小心就拿多了，有肉、海鮮、時蔬、丸類等等，滿滿一桌真是豐富，想吃什麼就自己拿。

乾魷魚開鍋時是包含在內的，而櫻花蝦則是額外加點，如有需要可以像我們一樣加購，爆炒味道更讚！

首先會由店員在桌邊進行料理，將洋蔥、蒜末、魷魚乾、蝦仁和麻油倒入鍋中爆香，然後加入肉片拌炒。光聞到這些香氣，我的肚子都餓了。

接下來則是加入濃縮高湯和淡湯一起熬煮。

店家的高湯是用大骨和新鮮蔬菜熬煮而成，純天然無添加，越煮越甘甜。

吃石頭火鍋的時候，我總是想把鍋子裡塞滿，那滿滿的食材看起來就好滿足！

大湖口火鍋的肉盤有牛五花、板腱牛、梅花豬、櫻桃鴨和進口羊肉卷，每份只要100元，份量不會太少。

肉盤的部分會先拌炒，經過炒過的肉片吃起來特別香。牛五花的油花較多，入口較軟嫩；如果喜歡油花較少的口感，可以選擇板腱牛，吃起來有嚼勁。另外，櫻桃鴨的肉質也非常嫩！

店家的雞肉是選用溫體雞，價格為一盤200元。肉質吃起來相當鮮嫩。

沒想到在大湖口火鍋城還可以品嚐到基隆紅燒鰻，店員提醒說魚刺很多，食用時要非常小心。而且鰻魚的肉質非常Q彈。

基隆吉吉拉是我第一次見到，真的是非常特別的食材，口感吃起來蠻像是黑輪的。

蛤蜊愛好者吃石頭火鍋當然一定要有，我們甚至拿了兩盤！他們的蛤蜊真的很新鮮，而且可以看到蛤蜊吐舌頭，每一顆蛤蜊都相當大顆，吃起來真是滿足！

桂竹筍在石頭火鍋很少見！但煮起來真是鮮甜。

我們比較喜歡吃青菜，就拿了大陸妹、高麗菜、娃娃菜和水蓮等。這裡的蔬菜品質都不馬虎。

3秒鈴鈴卷看起來很像腐皮，但只需涮三秒鐘，吃起來更加軟嫩。

大湖口火鍋城的丸子種類相當多，想吃到不同口味就可以點綜合丸，裡面有芹菜貢丸、泡菜貢丸和芋頭貢丸。我還看到了剝皮辣椒貢丸，覺得很特別，所以也順手拿了一盤。

我個人蠻喜歡泡菜貢丸，泡菜的香氣十足。而剝皮辣椒貢丸的辣椒味道也很突出，這兩種吃起來都會有辣辣的口感。不過，所有的丸子吃起來都相當紮實。

石家魚丸裡面有新鮮的瘦肉、蔥和口感甜脆的荸薺。一口咬下，汁味溢滿口中。

海鮮部分，我們還拿了章魚腳和魷魚圈，特別是章魚腳，吃起來有嚼勁。

藕片在石頭火鍋中煮起來清脆多汁。

最後來杯十六茶，清爽解膩！

結帳時，店員會根據盤子的顏色來計算費用。我們點了大約20盤，吃完後感到非常飽足！

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