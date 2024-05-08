我們在審計新村逛累了，就發現一旁有個

賣伴手禮跟豆花飲品的店家就走了過去，

耕吉郎是個蛋捲專賣店也有賣飲品跟豆花。

這次耕吉郎蛋捲專跟埔里-桑心豆花聯名

推出限定商品桂花釀綠豆沙豆花 感覺很

厲害一會點來試試。

話說耕吉郎這個店名是紀念台灣紅茶之父

耕吉郎先生，而紅茶是由這位引進台灣再

進而研發其他品種。

這個蛋捲店佈置的很日式文青風格，有一個植栽叫重生讓我們看的目不轉睛，而蛋捲伴手禮也是相當的有名氣。











有一種桑心等來的只是傷害不是愛的話，

那就來吃豆花起碼暫時不難過。



