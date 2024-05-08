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說到台中美食真的是多不勝數，這次我們來到熱鬧的審計新村找美食，是一個知名蛋捲專門店卻有賣豆花讓我們看一下吧！
我們在審計新村逛累了，就發現一旁有個
賣伴手禮跟豆花飲品的店家就走了過去，
耕吉郎是個蛋捲專賣店也有賣飲品跟豆花。
這次耕吉郎蛋捲專跟埔里-桑心豆花聯名
推出限定商品桂花釀綠豆沙豆花 感覺很
厲害一會點來試試。
話說耕吉郎這個店名是紀念台灣紅茶之父
耕吉郎先生，而紅茶是由這位引進台灣再
進而研發其他品種。
這個蛋捲店佈置的很日式文青風格，有一個植栽叫重生讓我們看的目不轉睛，而蛋捲伴手禮也是相當的有名氣。
有一種桑心等來的只是傷害不是愛的話，
那就來吃豆花起碼暫時不難過。
耕吉郎與桑心豆花聯名審計新村限定
豆花系列共有三款可選
桂花釀綠豆沙豆花是審計旗艦店限定
撲鼻的桂花釀淋在如雲朵般的豆花上，花香及優雅淡然的豆香味交錯而來，先一口細緻的豆花綿綿密密香醇可口。
綠豆沙微微的甜度摻在一起口感很豐富，再一口柔軟茶香四溢的紅茶凍口感層次更升級，還有古早味的麵茶那多種的享受只能吃過才知道多麼美味。
桂花酒釀花生豆花
這個口味我更喜歡酒香桂花的香氣融合淋在豆花上，每口酒香與花香在嘴裡釋放令我很陶醉。
花生香甜軟綿配上湯圓及酒釀多層次的口感，下午來一碗這樣的豆花心情會變很好。
賞心悅目又可口的豆花，審計新村市集逛累了就來一碗甜甜心甜甜嘴！
蛋捲伴手禮
濃郁的巧克力友人非常喜愛，咬一口低酥鬆的蛋捲巧克力微微的苦味先散發再者淡淡甜度慢慢釋放在嘴裡那巧妙的變化，讓這蛋捲更為好吃就讓時間停留在這享受美味的洗禮吧！
花生蛋捲是使用新竹知名的福源花生醬製作的，鹹大於甜非常有味道餡料也滿滿的。
檸檬紅茶包餡蛋捲口味屬於酸甜清新的口感，檸檬的清香與茶的香氣結合，不甜不膩少女們會喜愛的口味。
鹹口味肉鬆包餡蛋捲是店裡超人氣的熱銷伴手禮，個人最愛這鹹香酥鬆帶點甜的口感，老少咸宜送禮自用兩相宜。
這幾種口味都可以作為禮盒，台中知名伴手禮一定要帶回去幾盒給朋友們試試。
這次的聯名限定豆花大家來審計新村遊玩，別忘了停下腳步來耕吉品嚐豆花買個蛋捲讓生化更加美好。
店家資訊：
地址：台中市西區民生路352號
電話：04-23025077
平日：11:00-19:00(假日營業至19:30)
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