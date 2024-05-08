平時努力過生活，偶爾想要好好犒賞自己就想要大口吃肉大口喝酒
鮮蚵、藍鑽蝦、和牛無限吃😍三種價位、品項超過五十種！
#奢華饗宴 再加$200食材升級五選一
A5和牛、野生龍蝦🦞、波士頓龍蝦、泰國蝦🦐還能選金牌啤酒無限暢飲！
現正推出奢華饗宴 再加$200食材升級五選一
A5和牛、野生龍蝦🦞、波士頓龍蝦、泰國蝦🦐還能選金牌啤酒無限暢飲！
趕緊朋友約好約滿，大家相約吃燒肉眾，一人一款就全部都吃得到了耶
龍蝦身體用烤的以外，龍蝦頭會煮成味增湯做成龍蝦兩吃～
一口龍蝦身體，一口一肉一口吃龍蝦，真的是太享受啦！！
日本A5和牛像雪花般的油花，兩面各烤個兩秒鐘以後
五分熟的口感～入口即化，一旁還有生菜、油蔥可以搭配解膩唷～
除此之外，超人氣牛舌以及生蠔吃到飽也是大家熱門排行榜
牛舌控跟生蠔控絕對不能錯過，牛舌跟鹽蔥就是好朋友呀～
兩者搭再一起吃，我一個人可以把一整盤掃光！！
蔥鹽搭配豬五花生菜或是泡菜 一口接著一口，生菜與泡菜幫豬五花解膩，喜歡怎麼吃就怎麼吃！！
還有這一款帶骨德式香腸也是一個人可以吃三份，外皮烤的酥酥的
真的是一個很涮嘴的下酒菜呢～
台中燒肉吃到飽 燒肉眾 肉品、海鮮選擇非常多～
聚餐的時候大家開心的吃，選擇自己喜歡的～真的會撐破肚皮噎！！
今天這一餐吃飽以後，晚上就不用再進食啦
甜點永遠是另外一個胃，烤麻糬的訣竅就是持續的翻轉
慢慢膨脹很大以後，沾滿花生粉以及煉乳，燒烤棉花糖跟麻糬
真的一個人可以吃完一整盤！！
除了烤麻糬以及棉花糖以外，還有冰淇淋以及飲料自助吧
想不到要吃什麼就是選擇燒肉眾就對啦！！！
燒肉眾精緻炭火燒肉 (台中JMall店)
地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號(JMall)
電話： 04 2465 2858
全台皆有門市