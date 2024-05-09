日落酒吧

地址：300新竹市東區金城二路4號

電話：03 516 9220

營業時間：（週四～週一）19:00-00:30，週二週三公休

店家粉絲團 店家ＩＧ

推薦菜色：日曬、肉桂捲、太妃糖開心果肉桂捲、檸檬塔、庫克太太三明治

平均消費：500/人

等待時間：有訂位

店內氣氛：★★★★★

美味程度：★★★★☆

再訪率：★★★★☆

一直以來都很喜歡將軍村這個眷村改建的文創園區，去年二期也整修完成，全區開放後變得更美、也更多餐廳進駐了

現在是由原先在竹北的厚食聚落負責營運，15棟獨立建築，每棟皆為將軍故居

保留古色古香的眷村建築，規劃為餐飲、藝術、文化等空間，不定期還有展覽跟市集

這次就先來其中一家「日落酒吧」探探店～

日落酒吧 位於金城二路上，離清大、NOVA、馬偕醫院、好市多都很近

金城一路上有一些停車格，金城一路40巷內還有將軍村停車場

＊拒絕酒駕！喝酒不開車

每棟建築外都有掛上已故將軍的名牌，懷舊的眷村老宅外觀維持得很好

日落酒吧為早咖晚酒的經營模式，白天為日出咖啡，夜幕降臨後 搖身一變為日落酒吧～

推開ㄍㄧㄍㄧ乖乖的老宅木門後，映入眼簾的是氛圍感十足的酒吧，太喜歡這種反差感了！！！

日落酒吧座位分為四個區域，第一區為門口的日落吧檯區

工業風吧檯搭配後方漸層燈箱，有種迷幻感

燈箱每天會變換不同顏色，每天開門都是不同驚喜

第二區為午夜區，燈光較昏暗、更有氣氛些

第三區為日出區，挑高空間較為寬廣，燈光也是所有區域最明亮的

還有第四區為正午大包廂，非常喜歡店內每個角落都有不同風格、不同氛圍

調酒種類很多元，除了經典調酒外 還有很多特色調酒

18:00 台式甜點調酒：以台式甜點與眷村元素為主題，像是鳳梨酥、銀耳湯、甜酒釀

19:00 甜點調酒：除了台式甜點外，也有以西式甜點為概念的調酒，像是提拉米蘇、肉桂捲、宇治金時

20:00 咖啡調酒：兩款調酒，分別以日曬豆與水洗豆入酒

21:00 餐點：餐點為日落特調的最後一個系列，風格較為強烈的開胃餐酒，適合搭配餐點

不得不說日落酒吧的菜單超級用心，以時間編排，每款調酒都有對應的時間

每一頁中調酒的分鐘數代表酒精濃度，分鐘數越大 酒精濃度越高

除了調酒外，也有無酒精特調跟手沖咖啡！！

餐點的部分有三款三明治跟甜點，有甜點真的超讚！！！

常常晚上在找甜點吃 都找不到

＊此篇為邀約體驗，心得皆為真實感受

甜酒釀（＄360）、肉桂捲（＄350）、太妃糖開心果肉桂捲（＄140）

甜酒釀（＄360）

甜酒釀為傳統眷村甜點，將糯米飯加入酒麴發酵而成

這杯甜酒釀則是以蘭姆酒為基底搭配甜酒釀及葡萄柚，上方是月桂葉片及店家自製的爆米香

因為有甜酒釀，整杯的口感與風味屬於比較濃郁厚實的類型，是款蠻適合冬天喝的調酒

肉桂捲（＄350）、太妃糖開心果肉桂捲（＄140）

就是要邊吃肉桂捲 邊喝肉桂捲！！

肉桂捲調酒是以伏特加為基底，搭配開心果、肉桂、焦糖，跟印象中濃厚的肉桂捲完全不同，喝起來十分清爽

肉桂味不明顯，不喜肉桂的人也可以嘗試看看

清爽的肉桂捲調酒 搭配太妃糖肉桂捲簡直絕配！

太妃糖烤至微焦微脆，麵包體本身也是酥脆的口感，加上淡淡的肉桂味點綴，很好吃！

（喜歡濃郁系超級肉桂捲的可能會不太習慣）

檸檬塔（＄130）

這檸檬塔完全是我的菜！塔皮酥脆、內餡滑順 酸度也很足夠

達成我心目中完美檸檬塔的三大要素 XD

怕酸的人可以搭配上面的鮮奶油入口，中和些檸檬酸度～

日曬（＄350）、伯爵水蜜桃－無酒精（＄180）

日曬（＄350）

這杯日曬是我當晚最最驚豔的！！！第一次看到咖啡入酒，而且還超好喝！

側面可以看到完美的分層，以白葡萄酒與梅酒為基底，搭配日曬咖啡與荔枝

口感十分清爽，不會太甜，尾韻帶點咖啡香氣，是杯很適合夏天的調酒

（咖啡調酒還有另一款「水洗」，不過口感是濃郁型的）

伯爵水蜜桃－無酒精（＄180）

日落酒吧很貼心，除了調酒跟咖啡外，還有幾款無酒精調飲可以選擇

這杯伯爵水蜜桃是以伯爵茶為基底 搭配水蜜桃及檸檬汁，喝起來跟茶酒92% 像，只少了8% 的酒精感

這系列調飲提供給不喝酒的人 感受一下喝酒的氛圍 XD

（除了冰飲外，也有一杯玫果熱飲可以選～）

庫克太太三明治（＄170）

好久沒吃到庫克太太這款三明治！！ 沒想到居然可以在日落酒吧再次相遇

酥脆厚吐司中間夾著培根，上面鋪上一顆太陽蛋，四周被蘑菇白醬包圍

吐司沾上蛋黃及白醬，口感非常濃郁，跟下面一杯調酒「沙拉」特別搭！

沙拉（＄380）

沙拉是款味道較為突出且強烈的調酒，以琴酒為底，搭配紅酒醋、黑醋栗、芹菜、肖楠

沒錯！你沒有看錯 就 是 芹 菜！！

不過整杯以紅酒醋味道最重，偏厚實的酸，幾乎喝不出芹菜的味道

是款很適合搭配鹹食的開胃餐酒

整體來說日落酒吧的調酒、甜點、環境我都非常喜歡

調酒很有特色，而且喝完有小茫，酒精濃度也是合格 XD

環境很舒適，是家會想一去再去小酌的好店

日落酒吧

地址：300新竹市東區金城二路4號

電話：03 516 9220

營業時間：（週四～週一）19:00-00:30，週二週三公休

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