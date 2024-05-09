今年陳先生AKA.托爸生日我們帶孩子去了新竹EPISODE伊普索凱悅尚選酒店住了一晚

讓爸爸好好放鬆之餘，也開箱這間我期待已久的寵物友善飯店！

EPISODE伊普索位在國道一號新竹一下交流道的位子，不管是南北交通還是去清大、科學園區附近都很方便

飯店本身的停車場是跟隔壁公司大樓共用的，飯店的位子都在下停車場後的右方

(題外話因為沒有人員管理，所以出去的話記得要跟櫃檯拿折抵卷)

*EPISODE新竹伊普索前身是Hotel Indigo Hsinchu Science Park英迪格酒店

是2022年才加入凱悅集團，更名為新竹伊普索凱悅尚選酒店EPISODE Hsinchu, JdV by Hyatt Hotel

大廳較為昏暗，給人一種神秘慵懶的氛圍

如果是從一樓大門入內，一進來看到的會是一個超大的酒水吧台

螢幕上播放著海浪跟椰子樹給人一種放假的感覺

CHECKIN LOBBY不大，因為竹科的回頭客比較多，所以大多採用自助CHECK IN (但還是可以找服務人員喔～）

帶寵物的話要多簽一份寵物的入住協議書

酒吧後面有個撞球桌可以自行使用

旁邊的LOUNGE也是享用早餐的地方，從10:00-21:30皆有提供免費的零食跟飲料

17:00會有一小時的Happy hour有供應免費的酒水

除此之外還會不定期的舉辦電影之夜、脫口秀等節目

LOUNGE後面則是Westwood餐廳

到WESTWOOD用餐時巧遇托爸當兵時的朋友

對方聽說我們要入住伊普索，有一在的推薦這裡真的很棒，讓我們在入住前就充滿了期待！

只要是帶毛孩入住，門口都會掛著一個WOOF的掛牌喔！

這次我們是住最基本的房型，同大小的房型有分成一大床跟兩小床

房間大約是12坪但格局規劃非常舒適，不會給人很擁擠的感覺

唯一覺得比較可惜的是房間的插頭很少，尤其是床頭只有一側有插座可以使用

特別美的就是窗台邊的位子，有著超大的落地窗跟北歐風的佈置跟掛畫

可惜入住時新竹狂風暴雨，整個房間都暗矇矇的

（他們還有非常漂亮的樓中樓格局，最多有到3床共6人可以住宿，大家也可以考慮喔～）

因為LOUNGE已經有提供免費點心、飲料了，所以房間冰箱沒有提供其他東西 (都可以自己拿上來)

不過每間房間都有提供NESPRESSO的咖啡機跟膠囊

廁所空間也很大，我個人也很喜歡他們的濕區設計，不但有大浴缸還有附上浴鹽可以使用

題外話是每天房間也都有贈送一片保濕面膜喔



(比較奇怪的是我看官方介紹都寫會是提供DYSON或韓國UNIX吹風機，不過我們是只有看到PHILIP)





最後當然是介紹寵物友善的部分：

因為是寵物友善所以真的一開幕就在關注他們了

公共空間不能落地但房間完全沒有限制：可座椅、可上床！所有工作人員碰到毛孩也很友善！

而且週末的時候還會舉辦寵物相關活動像是狗狗瑜伽，真的超級可愛的

唯一讓人比較心痛的是寵物一隻要加$1500 （第二隻不要備品是$600）

不過房間都有附MACARRO馬卡兒乳膠床、水碗、零食、玩具、尿布跟便袋

而且入住時還看到飯店人員寫給毛孩的卡片，真的超可愛的！

雖然一間房間只限住2隻毛孩，但詢問之後才發現是可以約朋友來玩的喔！

所以當晚我們也約了住在新竹的腸腸好友一起來房間跑跑、玩耍

雖然現在寵物友善的住宿很多，但事實上很多都還是規定不能上床

所以碰到可以上床的飯店真的覺得超加分啊！！！

(不過要上床的話還是要注意不可讓毛孩在床上便溺喔～)

床墊的部分也很舒服，入住當天不管是托醬還是爸媽都睡得很開心～

房間的格局規劃也很適合毛孩

從入口到窗邊剛好是一個長長的走道加空間，所以中小型毛孩來住宿的話事實上都有非常充足的活動空間

(衣櫃旁甚至還有空間放得下我們的AIRBUGGY推車)

不要說醬醬了，連托托都在走道上一直來回跑跑

而且入口到浴室的磁磚地板剛好也可以讓我們鋪寵物尿布

不管是硬體上的住宿體驗還是服務上給人的感受，新竹伊普索真的讓我跟陳先生印象都很好

這兩天剛好台北的伊普索酒店剛好也要開幕了，詢問之下之後也會推出毛小孩專案

雖然就住在台北但依然很期待有機會可以入住

EPISODE Hotel 新竹伊普索酒店

地址：300新竹市東區公道五路二段111號

營業時間：check in 15:00, check out 11:00

電話：035169308



