豐原前陣子新開幕了築間體系的個人燒肉品牌燒肉Smile，籌備期間感覺豐原有不少人非常的期待燒肉Smile開幕，當然這些期待的人當中也包含了自己，最後它終於開幕了，當然熊胖也預約了兩次，第一次臨時突然有事而取消，第二次終於如願達成，同樣的，有吃過的朋友也可以留言跟熊胖分享分享，沒吃過的朋友就跟熊胖起看看吧！

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燒肉Smile-台中豐原店位於豐原向陽路上，這裡的之前也是築間，只是把築間改為二樓經營，一樓則是經營個人燒肉，附近距離火車站也不算遠，停車方面熊胖自認為並不是很方便，甚至連摩托車都有一點難度，所以想吃的朋友需要多點耐心等待車位。

燒肉Smile-台中豐原店店內空間上並不算大，中間走道還算小，體型若較大的人，還蠻容易碰撞到其他顧客的椅子，進而影響到顧客用餐的心情，感覺這間燒肉可以說是為設而設的店家，以上是熊胖個人認為，不知道其他人會不會。

燒肉Smile-台中豐原店的用餐桌上都會有一處小凹槽，本來熊胖還在納悶為什麼桌子要做這種凹槽，結果原來是要放燒肉套餐的餐盤，這一點，熊胖覺得設計的還蠻好的，至少在烤肉的時候不至於會常常碰觸到桌上的拖盤。

燒肉Smile-台中豐原店的後方有簡易的自助吧！呃....這應該可以說是簡易自助吧吧？！有冷熱飲、還有雪泥冰沙還有霜淇淋。

另外還有簡易的沙拉吧！提供約有15樣蔬菜，可做為蔬菜沙拉，也可以拿部分的蔬菜下去烤，全憑個人的喜好。

【DM擷取自官網】

最便宜的套餐從320到1080元，只是有一品項熊胖還蠻好奇的，350跟420元的雙拼套餐為何需要標示兩種乾脆就是讓客人直接選擇哪雙拼就好，為何要分豬肉跟牛肉選項？？意義在哪？？好像有點硬要湊品項的感覺，看起來比較豐富的樣子。