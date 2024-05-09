豐原前陣子新開幕了築間體系的個人燒肉品牌燒肉Smile，籌備期間感覺豐原有不少人非常的期待燒肉Smile開幕，當然這些期待的人當中也包含了自己，最後它終於開幕了，當然熊胖也預約了兩次，第一次臨時突然有事而取消，第二次終於如願達成，同樣的，有吃過的朋友也可以留言跟熊胖分享分享，沒吃過的朋友就跟熊胖起看看吧！
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燒肉Smile-台中豐原店位於豐原向陽路上，這裡的之前也是築間，只是把築間改為二樓經營，一樓則是經營個人燒肉，附近距離火車站也不算遠，停車方面熊胖自認為並不是很方便，甚至連摩托車都有一點難度，所以想吃的朋友需要多點耐心等待車位。
燒肉Smile-台中豐原店店內空間上並不算大，中間走道還算小，體型若較大的人，還蠻容易碰撞到其他顧客的椅子，進而影響到顧客用餐的心情，感覺這間燒肉可以說是為設而設的店家，以上是熊胖個人認為，不知道其他人會不會。
燒肉Smile-台中豐原店的用餐桌上都會有一處小凹槽，本來熊胖還在納悶為什麼桌子要做這種凹槽，結果原來是要放燒肉套餐的餐盤，這一點，熊胖覺得設計的還蠻好的，至少在烤肉的時候不至於會常常碰觸到桌上的拖盤。
燒肉Smile-台中豐原店的後方有簡易的自助吧！呃....這應該可以說是簡易自助吧吧？！有冷熱飲、還有雪泥冰沙還有霜淇淋。
另外還有簡易的沙拉吧！提供約有15樣蔬菜，可做為蔬菜沙拉，也可以拿部分的蔬菜下去烤，全憑個人的喜好。
【DM擷取自官網】
最便宜的套餐從320到1080元，只是有一品項熊胖還蠻好奇的，350跟420元的雙拼套餐為何需要標示兩種乾脆就是讓客人直接選擇哪雙拼就好，為何要分豬肉跟牛肉選項？？意義在哪？？好像有點硬要湊品項的感覺，看起來比較豐富的樣子。
▲生菜沙拉
妃妃喜歡吃生菜沙拉，所以夾取了部分蔬食，並淋上燒肉Smile-台中豐原店所準備的胡麻醬，妃妃表示它們的胡麻醬調製的味道還不錯，蔬菜部分就中規中矩。
▲牛五花雙拼套餐 320元
熊胖上述認為很納悶的設定就是這類商品，熊胖這次點的是牛、豬雙拼，肉品的份量對熊胖來說不算多，一份套餐兩種肉品，三種調料，蔥鹽、泡菜一碗白飯、一碗湯。
豚五花肉品整體肉片還算蠻小一塊，油花比例較多，整體吃起來對熊胖來說沒什麼口感可言
牛五花大小也是差不多，油花比例與豚五花相比之下少了許多， 但因為肉片也算薄，大約要塞個兩三片吃起來才比較有吃到肉的感覺
套餐之中另有附贈蔥鹽，但整體蔥鹽的比例來說，肉眼可見洋蔥比例大過於青蔥比例，整體吃起來還算有味道。
另外還有燒肉醬、辣椒粉、昆布鹽，坦白說，這一碟最值得讚許的應該只有昆布鹽，比較對我們的味。
另外還有一碟泡菜可以搭配燒肉一起吃，不得不說燒肉Smile這泡菜就不錯吃，不論酸度、甜度、辣度都很剛好。
湯品則是味噌湯，喝起來還算中規中矩，只是熊胖挺好奇的是味噌湯上頭紅紅的的浮油是什麼？難道燒肉Smile是用赤味噌熬湯？歡迎知道的朋友跟熊胖解惑一下。
燒肉Smile的白飯採用的是越光米，整個吃起來中規中矩，還在水準之上。
▲牛肋間條套餐 380元
這一盤可以說是多點的，凡來燒肉Smile用餐，滿7歲以上的小朋友皆須點一份套餐，就跟熊胖之前在19House炙燒牛排-太平店一樣，還是一句話，真不知道那個七歲小孩可以完整吃完這一份套餐呢？你說這包含自助吧的價格，那麼請問成人的套餐就不包含嗎？
一份套餐中的肉品份量上對熊胖來說也算少，同時也還算蠻小一條的，熊熊都叫它毛毛蟲肉，由此可知這一條牛肋間條的大小，但這款肉品倒是可以吃到一點點肉的感覺。
▲板腱牛雙拼套餐 420元
這款同樣的與豚梅花心套餐基本上算是同一款套餐，只是在於搭配的品項而已，這款是妃妃想吃的餐點，妃妃這次搭配的是雞肉。
板腱牛的肉片同樣並沒有說特別大，同樣也是差不多要吃兩片左右才比較有感覺，整個吃起來感覺還算不錯。
雞肉部分，採用的均是雞腿肉，所以只要烤得適當，都還算水準範圍
另外打卡留言評論還有送食材，這次我們選擇這一盤花枝，圖片看起來大大的，其實份量還算小哦！照騙照騙，好啦！這次熊胖在燒肉Smile-台中豐原店用餐，整感覺不是特別OK，整體的份量，在不加購其他單點的情況下，對於熊胖跟妃妃來說是吃不飽的，與台中迴轉燒肉HIRO-一中店差不多，對於胃口較小的人來說應該是OK的，環境上還算狹小擁擠，以上就是熊胖在燒肉Smile-台中豐原店消費用餐體驗，你也喜歡這類個人燒肉嗎？這篇提供給你參考囉！
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