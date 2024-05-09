覓覓基地 帆杋望海｜台中沙鹿人氣平價夜景餐廳，低消只要一杯飲料就有千萬絕景!

身為台中人總有個看夜景的秘境，已經介紹過的這家【覓覓基地 帆杋望海 】，是CP值超高的隱藏版口袋名單，低消只要一杯飲料，就可以賞盡千萬等級的景色，180度遼闊無遮蔽視野真的很讚，另外餐點口味和分量也都很不錯，現在還可以開車來住宿，同時欣賞到夕陽和滿天星空的夜景。

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肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【覓覓基地 帆杋望海 】位於台中市沙鹿區榜文路，沿著小路開車五分鐘就可以抵達，路況很平穩不會難開，看到門口的大型彩繪招牌就是了，有附設免費的停車場可以停放。

▼【覓覓基地 帆杋望海 】的用餐環境分為露天戶外和室內座位，座位很多可以任均挑選，其中大家最愛的整排的高腳椅區，擁有180度遼闊視野，是欣賞日落夜景的絕佳位置。

▼【覓覓基地 帆杋望海 】室內的樹屋區，以木質調設計空間寬敞舒適，裏頭也有大面窗戶可以欣賞景色，快艇區則是戶外的座位，這兩區的低消為$1000元。

▼【覓覓基地 帆杋望海 】擁有許多可以打卡拍照的的地方，像是Love 造景、造型鞦韆、彩繪牆面等，都很適合情侶來約會拍照念。

▼【覓覓基地 帆杋望海 】目前還有提供車宿的服務，提供衛浴設備、洗手台、吹風機及插座等可使用，相關資訊可以詢問店家唷!

▼【覓覓基地 帆杋望海 】幸運的話可以看到貓貓，超級可愛很親人不怕生。

菜單

餐點介紹

咖哩豬排飯💰220元

▼充滿日式風味的咖哩豬排飯，醬汁濃郁帶點甜味，豬排咬起來酥酥脆脆，趁熱吃還會有卡滋聲音，裡頭肉質軟嫩不會太乾柴，吃完整份會很有飽足感！

炸物雙料拼盤💰170元

▼炸物拼盤可自行選擇一～五種不同組合，包含雞塊、唐揚雞、甜不辣、杏鮑菇、洋蔥圈、檸檬雞柳、花枝丸、黃金脆薯品項可挑選，並附有番茄醬和蜂蜜芥末醬可沾取。

冰火菠蘿油💰90元

▼居然還有現烤的冰火菠蘿油，每份共有兩顆，外層酥皮甜甜脆口，咬下去是迷人的奶油香氣，甜點控不知不覺就秒殺這道！

蔚藍海洋氣泡💰130元 岩鹽綠茶奶蓋💰130元

▼視覺效果100分的蔚藍海洋氣泡，以順口的藍甘菊氣泡為基底，搭配酸中帶甜的可爾必思，喝起來清爽透涼好解渴，另一杯岩鹽綠茶奶蓋也不錯，頂頭蓋上厚厚的濃郁奶霜、層層堆疊喝起來也很不錯！

用餐心得

顛覆我對景觀餐廳雷又貴的印象，【覓覓基地 帆杋望海 】的餐點口味表現都不錯，而且價格上也沒有特別貴，低消更是只要一杯飲料就可以，而且還不收服務費真的很佛，如果單純想來這邊喝飲料看景色，這裡是個相當推薦的選擇!

店家資訊

覓覓基地 帆杋望海

粉絲團：覓覓基地 帆杋望海 FB

地址：台中市沙鹿區榜文路88號

電話：04-26335199

營業時間：16:30-24:00 （週一公休）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food