金禾 正興店:台南正興街最美玻璃屋.隱藏於歐風森林裡的絕美日式咖哩海鮮丼飯店
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金禾 正興店｜台南正興街聚餐好地方!森草木森林系玻璃屋拍照超美!
台南新店報報
台南知名的網紅日料餐廳 金禾 Kim Ho
開二店啦！
位置就在 熱鬧的正興街上
靠近國華街口
是間滿有質感的老屋餐廳 來著~
金禾 正興店 最讓我印象深刻的
就是 美翻的森林歐風餐廳
走到餐廳內部 別有洞天
視覺上很有驚喜感受~
帶朋友來用餐 很有面子^^
其二
餐點送上時
講究擺盤的質感呈現
把美味的料理 襯托的更美味又吸睛
整體吃下來~
我們大人小孩都吃得滿開心的
用餐氛圍好
餐點也無可挑剔
加上 不收10%服務費
值得大家去試試~
接著!
來開箱美美的餐廳
以及介紹我們一家吃了什麼好料~^^
金禾 正興店｜店家環境
來到 正興街、接近 國華街口
斜對面就是知名的 布萊恩紅茶
看到門口前的 仙人掌植栽區
就知道 餐廳到囉!
金禾 正興店 門面內縮
不太顯眼
招牌也滿低調的~
大家可以放心走進去
裡面別有洞天喔！
走進 金禾 正興店
入眼所及
就是 特意保存的老屋景觀
溫潤的洗石子樓梯
舊建築常見的下排通風窗
原建築的紅磚牆面
時光的流動
彷彿被輕輕 靜止在這個空間內
喧囂的正興街人潮
被隔絕在門外
金禾 正興店
前區是 點餐服務櫃台
入口右側 放了等候座位
老件沙發座翻新
卻不失古味
姪子 章魚燒
很愛這個椅子
開心坐在上面
指定要我幫他拍下帥氣的照片~ XD
點餐櫃檯旁有小冰箱
一整排的 日本進口果汁汽水
也讓姪子 眼睛一亮
開心跟我說 他要喝橘子的~ XD
這裡也買的到
店家特別研發的 超濃厚日式咖哩
開箱文：開箱/台南知名日式餐廳金禾Kim Ho新推出日式咖喱調理包.24小時想吃美味咖哩飯.都能隨時滿足你的味蕾/居家料理快速上菜
喜歡他們家的咖哩
也能直接買料理包回家
24小時 想吃就有!
店家目前僅開放一樓
用餐位置在一樓的後方區域
走到後面
有被美到～
是滿室的綠色植物點綴
氛圍非常舒適的 草木系玻璃屋餐廳來著！
金禾 正興店
用餐區 是很美的玻璃屋
牆面沒有太多的裝飾
保留老屋老磚老牆
大量綠色植栽點綴一室
搭配歐風古件裝飾
網路報導 寫是 綠色廢墟風
我個人覺得 比較像 歐式森林風～
整體用餐空間
我覺得滿寬敞的
桌距恰當 不擁擠
金禾 正興店｜店家菜單
一頁式菜單
餐點一目瞭然
金禾 正興店 餐點 以日式濃咖哩飯 ＆ 丼飯 為主，會附贈 一碗味噌湯
也有 生魚片刺身
單品的部分，有各種炸物＆茶碗蒸＆布丁
金禾 正興店｜今日餐點
我們一家四口 點了：
炸豬排咖喱飯 $280｜牛肉排咖喱飯 $320
月間松葉蟹散壽司$520｜綜合海鮮丼$580
蘋果/柚子/水蜜桃/葡萄汽水$120
茶碗蒸$80｜炸可樂餅$120
唐揚雞$160｜炸蝦天婦羅$200
好吃布丁$80
全部送上 真的好美～
色香味俱全！
讓人口水都流滿地啦～
蘋果/柚子/水蜜桃/葡萄汽水$120
先來介紹飲品的部分
姪子章魚燒 在前面等待時，就指定要喝 這款日本進口的果汁汽水
之前去吃無菜單鐵板燒，他們也有
那時喝到就覺得喜歡～
分別有 日本不同地區的代表水果，搭配汽水製作
飲料的側封，也有繪圖介紹
像我們點的：富士山的橘子｜山梨縣長野鄉的水蜜桃｜信州蘋果＆葡萄
視覺上就很好喝！
實際喝起來，也都能喝到相對應的水果風味！
很推！
仔細看，有的瓶底 還有果肉喔！
一瓶汽水 都會搭配一個杯子 送上
裡面還貼心準備冰塊～
杯子還是美美的 彩虹透明杯
光線折射下
會Bling Bling的～
不得不說
金禾 正興店 很多用餐細節都有顧到
不僅只是餐點本身
餐具的搭配、擺盤 也都有講究
綜合海鮮丼 $580
海鮮丼飯類的
吃得出新鮮！
像這碗 綜合海鮮丼
裡面有 兩大顆 生食級干貝＋大尾天使紅蝦＋
炙燒比目魚＋超厚切的 鮪魚鮪魚生魚片
給你滿滿的海味饗宴～
而且！店家的醋飯超好吃！
酸味甜味的平衡 拿捏的剛剛好
飯粒粒粒分明 又具彈性
推推！
天使紅蝦 ＆生食級干貝
都有炙燒過！
還浮誇 點綴了 金箔＆魚子醬
生魚片的部分
厚度有一公分
真材實料！
重點是 新鮮！ 會甜！
月間松葉蟹散壽司 $520
這道 月間松葉蟹散壽司
也是丼飯 的呈現
旁邊還有給兩片海苔
可以自己做成握壽司喔！
月間松葉蟹散壽司 的呈現
就是把 生魚片 切成角狀
搭配 松葉蟹肉 鮭魚卵
拌均勻 直接吃 就超美味～
整碗 都非常鮮甜
和著 酸甜醋飯 一起入口
真的很好吃！
牛肉排咖喱飯 $320
他們家的咖哩
深得我心～
是色澤偏黑的日式濃咖哩
咖哩味超濃郁
牛肉排咖喱飯 是店家招牌
真心大推！必吃！
厚實牛肉排，炸得金黃香酥
吃起來 就是手打漢堡排的味道
整體肉味濃郁鮮美
搭配咖哩醬 是絕配！
一旁還有搭配 半熟金黃蛋＆蔬菜天婦羅
驚喜發現！店家給的天婦羅 出現 櫛瓜
大愛！
炸豬排咖喱飯 $280
不吃牛肉的
也能選擇 炸豬排咖喱飯
厚切香酥的炸豬排
搭配香濃咖哩
就是讚！
附餐湯品-味噌湯
丼飯＆咖哩飯 都有附贈一碗味噌湯
湯料滿多的
屬於料多豐富、誠意滿滿的 好喝味噌湯
茶碗蒸 $80
茶碗蒸
是四歲姪子指定要吃
蒸蛋香滑軟口
上面還有他最愛的鮭魚卵！
不到百元的 茶碗蒸
竟然上面就給它放了一整顆的 生食級干貝
ＣＰ值超高！
湯匙每挖一口
就出現好料
讓他吃得超開心～
炸可樂餅 $120
其他炸物點心也很推薦！
現點現做
熱炸香酥
其中我特愛 炸可樂餅
內餡是 香濃的瑪茲瑞拉起司
搭配香酥外皮 軟綿馬鈴薯泥
整體超～爆～好吃！
一定要吃吃看！ 必點！
唐揚雞 $160
唐揚雞 現點現做
熱熱上桌
肉給的滿大塊
肉質細嫩 有肉汁
炸蝦天婦羅 $200
炸蝦天婦羅
給兩尾炸蝦 ＆ 蔬菜天婦羅
他們家的 炸蝦表面的 炸皮很特別！
是很少見的那種含顆粒的裹漿
吃起來很像米香 的香酥口感
讓我滿驚豔的！
好吃布丁 $80
飯後甜點
記得不要錯過！
這裡的 好吃布丁
屬於
大人系苦焦糖布丁
焦糖的苦香
中和了布丁的甜
整體甜度呈現剛剛好
我們都好喜歡～
必點啊！！
（不知道能不能專程內用布丁
（因為好好吃！
超美味的 好吃布丁
真的是 咖啡甜點店的水準！
沒想到在日料店 也能吃到！
而且，
店員本來是給我一整顆原本的塑膠杯裝
我想拍美美的照片
她還幫我倒出來
用盤子裝美美的
直接 好吃布丁 質感＆美味度 翻100倍
變一萬分好吃～ ＾＾
簡單分享
之前週日 發現的療癒美食
不用上班的週日
最開心的就是
吃到喜歡的食物
發掘放鬆的地方
金禾 正興店 這裡兩種皆具
重點是
離我家＆上班的公司都很近
以後可以常吃了＾＾
店家資訊｜金禾 正興店
金禾 正興店｜官網連結
地址：台南市中西區正興街66號
聯絡電話：06 221 3666
營業時間：平日 午餐 11:00～14:00｜晚餐 17:30～20:00
假日 無午休 11：00～20：00
公休日：週三或週四 （留意官網公告）
線上預訂：https://inline.app/booking/-MURsCBOhqjnxvrMmBDN:inline-live-2
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