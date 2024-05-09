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台南新店報報

台南知名的網紅日料餐廳 金禾 Kim Ho

開二店啦！

位置就在 熱鬧的正興街上

靠近國華街口

是間滿有質感的老屋餐廳 來著~



金禾 正興店 最讓我印象深刻的

就是 美翻的森林歐風餐廳

走到餐廳內部 別有洞天

視覺上很有驚喜感受~

帶朋友來用餐 很有面子^^



其二

餐點送上時

講究擺盤的質感呈現

把美味的料理 襯托的更美味又吸睛

整體吃下來~

我們大人小孩都吃得滿開心的

用餐氛圍好

餐點也無可挑剔

加上 不收10%服務費

值得大家去試試~



接著!

來開箱美美的餐廳

以及介紹我們一家吃了什麼好料~^^

來到 正興街、接近 國華街口

斜對面就是知名的 布萊恩紅茶

看到門口前的 仙人掌植栽區

就知道 餐廳到囉!

金禾 正興店 門面內縮

不太顯眼

招牌也滿低調的~

大家可以放心走進去

裡面別有洞天喔！

金禾 Kim Ho 和旗下這四個品牌 都是同集團，看看你吃過幾家^^

金禾 Kim Ho 門口的把手 做的好有質感~

：金屬材質 搭配 黑色線條手繪代表圖

走進 金禾 正興店

入眼所及

就是 特意保存的老屋景觀

溫潤的洗石子樓梯

舊建築常見的下排通風窗

原建築的紅磚牆面

時光的流動

彷彿被輕輕 靜止在這個空間內

喧囂的正興街人潮

被隔絕在門外

入口處的磚石

低調搭配了 六角馬賽克磚

輕時尚質感

也很適合這處老屋

金禾 正興店

前區是 點餐服務櫃台

入口右側 放了等候座位

老件沙發座翻新

卻不失古味

姪子 章魚燒

很愛這個椅子

開心坐在上面

指定要我幫他拍下帥氣的照片~ XD

點餐櫃檯旁有小冰箱

一整排的 日本進口果汁汽水

也讓姪子 眼睛一亮

開心跟我說 他要喝橘子的~ XD

這裡也買的到

店家特別研發的 超濃厚日式咖哩

開箱文：開箱/台南知名日式餐廳金禾Kim Ho新推出日式咖喱調理包.24小時想吃美味咖哩飯.都能隨時滿足你的味蕾/居家料理快速上菜

喜歡他們家的咖哩

也能直接買料理包回家

24小時 想吃就有!

店家目前僅開放一樓

用餐位置在一樓的後方區域



走到後面

有被美到～



是滿室的綠色植物點綴

氛圍非常舒適的 草木系玻璃屋餐廳來著！

金禾 正興店

用餐區 是很美的玻璃屋

牆面沒有太多的裝飾

保留老屋老磚老牆

大量綠色植栽點綴一室

搭配歐風古件裝飾

網路報導 寫是 綠色廢墟風

我個人覺得 比較像 歐式森林風～

整體用餐空間

我覺得滿寬敞的

桌距恰當 不擁擠

餐具自助區

店家不收10%服務費

需要飲用水、餐具、生魚片的醬油＆醬油碟

都可來自取！

自助區 下方貼心準備 置物籃

一頁式菜單

餐點一目瞭然

金禾 正興店 餐點 以日式濃咖哩飯 ＆ 丼飯 為主，會附贈 一碗味噌湯

也有 生魚片刺身

單品的部分，有各種炸物＆茶碗蒸＆布丁

我們一家四口 點了：

炸豬排咖喱飯 $280｜牛肉排咖喱飯 $320

月間松葉蟹散壽司$520｜綜合海鮮丼$580

蘋果/柚子/水蜜桃/葡萄汽水$120

茶碗蒸$80｜炸可樂餅$120

唐揚雞$160｜炸蝦天婦羅$200

好吃布丁$80

全部送上 真的好美～

色香味俱全！

讓人口水都流滿地啦～

蘋果/柚子/水蜜桃/葡萄汽水$120

先來介紹飲品的部分

姪子章魚燒 在前面等待時，就指定要喝 這款日本進口的果汁汽水

之前去吃無菜單鐵板燒，他們也有

那時喝到就覺得喜歡～

分別有 日本不同地區的代表水果，搭配汽水製作

飲料的側封，也有繪圖介紹

像我們點的：富士山的橘子｜山梨縣長野鄉的水蜜桃｜信州蘋果＆葡萄

視覺上就很好喝！



實際喝起來，也都能喝到相對應的水果風味！

很推！

仔細看，有的瓶底 還有果肉喔！

一瓶汽水 都會搭配一個杯子 送上

裡面還貼心準備冰塊～

杯子還是美美的 彩虹透明杯

光線折射下

會Bling Bling的～

不得不說

金禾 正興店 很多用餐細節都有顧到

不僅只是餐點本身

餐具的搭配、擺盤 也都有講究

綜合海鮮丼 $580

海鮮丼飯類的

吃得出新鮮！



像這碗 綜合海鮮丼

裡面有 兩大顆 生食級干貝＋大尾天使紅蝦＋

炙燒比目魚＋超厚切的 鮪魚鮪魚生魚片

給你滿滿的海味饗宴～



而且！店家的醋飯超好吃！

酸味甜味的平衡 拿捏的剛剛好

飯粒粒粒分明 又具彈性

推推！

天使紅蝦 ＆生食級干貝

都有炙燒過！

還浮誇 點綴了 金箔＆魚子醬

生魚片的部分

厚度有一公分

真材實料！

重點是 新鮮！ 會甜！

月間松葉蟹散壽司 $520

這道 月間松葉蟹散壽司

也是丼飯 的呈現

旁邊還有給兩片海苔

可以自己做成握壽司喔！

月間松葉蟹散壽司 的呈現

就是把 生魚片 切成角狀

搭配 松葉蟹肉 鮭魚卵

拌均勻 直接吃 就超美味～

整碗 都非常鮮甜

和著 酸甜醋飯 一起入口

真的很好吃！

牛肉排咖喱飯 $320

他們家的咖哩

深得我心～

是色澤偏黑的日式濃咖哩

咖哩味超濃郁

牛肉排咖喱飯 是店家招牌

真心大推！必吃！

厚實牛肉排，炸得金黃香酥

吃起來 就是手打漢堡排的味道

整體肉味濃郁鮮美

搭配咖哩醬 是絕配！

一旁還有搭配 半熟金黃蛋＆蔬菜天婦羅

驚喜發現！店家給的天婦羅 出現 櫛瓜

大愛！

炸豬排咖喱飯 $280

不吃牛肉的

也能選擇 炸豬排咖喱飯

厚切香酥的炸豬排

搭配香濃咖哩

就是讚！

附餐湯品-味噌湯

丼飯＆咖哩飯 都有附贈一碗味噌湯

湯料滿多的

屬於料多豐富、誠意滿滿的 好喝味噌湯

茶碗蒸 $80

茶碗蒸

是四歲姪子指定要吃

蒸蛋香滑軟口

上面還有他最愛的鮭魚卵！



不到百元的 茶碗蒸

竟然上面就給它放了一整顆的 生食級干貝

ＣＰ值超高！



湯匙每挖一口

就出現好料

讓他吃得超開心～

炸可樂餅 $120

其他炸物點心也很推薦！

現點現做

熱炸香酥

其中我特愛 炸可樂餅

內餡是 香濃的瑪茲瑞拉起司

搭配香酥外皮 軟綿馬鈴薯泥

整體超～爆～好吃！

一定要吃吃看！ 必點！

唐揚雞 $160

唐揚雞 現點現做

熱熱上桌

肉給的滿大塊

肉質細嫩 有肉汁

炸蝦天婦羅 $200

炸蝦天婦羅

給兩尾炸蝦 ＆ 蔬菜天婦羅



他們家的 炸蝦表面的 炸皮很特別！

是很少見的那種含顆粒的裹漿

吃起來很像米香 的香酥口感

讓我滿驚豔的！

好吃布丁 $80

飯後甜點

記得不要錯過！



這裡的 好吃布丁

屬於

大人系苦焦糖布丁



焦糖的苦香

中和了布丁的甜

整體甜度呈現剛剛好

我們都好喜歡～

必點啊！！

（不知道能不能專程內用布丁

（因為好好吃！

超美味的 好吃布丁

真的是 咖啡甜點店的水準！

沒想到在日料店 也能吃到！

而且，

店員本來是給我一整顆原本的塑膠杯裝

我想拍美美的照片

她還幫我倒出來

用盤子裝美美的

直接 好吃布丁 質感＆美味度 翻100倍

變一萬分好吃～ ＾＾

簡單分享

之前週日 發現的療癒美食



不用上班的週日

最開心的就是

吃到喜歡的食物

發掘放鬆的地方

金禾 正興店 這裡兩種皆具

重點是

離我家＆上班的公司都很近

以後可以常吃了＾＾

店家資訊｜金禾 正興店 金禾 正興店｜官網連結

地址：台南市中西區正興街66號

聯絡電話：06 221 3666

營業時間：平日 午餐 11:00～14:00｜晚餐 17:30～20:00

假日 無午休 11：00～20：00

公休日：週三或週四 （留意官網公告） 線上預訂：https://inline.app/booking/-MURsCBOhqjnxvrMmBDN:inline-live-2

進食的巨鼠Giant Mouse 吃喝玩樂小天地 台南在地女子/部落客/作者/食尚玩家駐站部落客 一個分享我所聞所見所食所行的小天地！

我吃故我在！

我旅遊，才了解生命的意義！

我記錄，才在未來回想起那段遙遠的記憶！

金禾 正興店 是否可預訂？ 店家提供線上預訂服務！ 線上預訂：https://inline.app/booking/-MURsCBOhqjnxvrMmBDN:inline-live-2 金禾 正興店 是否有加收一成服務費？ 店家不收10％服務費喔 金禾 正興店 是否有固定公休日？ 店家公休日不一定，詳情要看線上預約，可看到當月公休日 這裡可查詢即時營業日：https://inline.app/booking/-MURsCBOhqjnxvrMmBDN:inline-live-2

評分者：進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地















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