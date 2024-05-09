每年到了5-6月，中南部人行道上除了綠意，更有片片金黃色花朵參雜在其中，這是有「黃金雨」之稱的阿勃勒。其實不只是南部阿勃勒、台南阿勃勒，夏季賞花看阿勃勒黃金雨也能在北部和中部找到。這篇文章彙整全台阿勃勒景點，趕快把握短短兩個月的阿勃勒花季，IG曬一波美照去！除了給你滿滿全台阿勃勒景點，也要分享給大家關於阿勃勒花知識，阿勃勒花期、阿勃勒花語，還有常常讓人傻傻分不清楚的阿勃勒黃花風鈴木的差別等資訊，更分享了北部阿勃勒、中部阿勃勒、東部阿勃勒、南部阿勃勒等各地推薦賞花拍美照景點。

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阿勃勒花

每逢初夏之際，許多街邊道路樹上就會垂吊一串又一串綻放的金黃色花，隨著樹葉愈來愈少，滿樹的花就愈來愈多，花瓣在凋謝前會先轉為淡黃色或白色，與金黃色綻放時最美麗的花相互襯映，一串串阿勃勒金黃花瓣高掛樹梢，於是阿勃勒又被稱為「黃金雨」(Golden Shower Tree)。

阿勃勒花期

阿勃勒花期大多在5、6月開花，有些學校畢業生離校前都會特地在阿勃勒樹下留下紀念照，因此又有「畢業花」之稱。天氣好的時候，從盛開到完全飄落，大概約兩週的時間。

阿勃勒 ：又稱黃金雨、豬腸豆、臘腸樹，英文為 Golden Shower Tree

：又稱黃金雨、豬腸豆、臘腸樹，英文為 Golden Shower Tree 阿勃勒花季 ：每年春末夏初，約5、6月之際

：每年春末夏初，約5、6月之際 阿勃勒的花 ：成串的金黃色花瓣

：成串的金黃色花瓣 阿勃勒的果實：由青綠轉黑褐色，成熟需一年時間

阿勃勒花語

阿勃勒是泰國國花，其黃色的花瓣象徵泰國皇室。

阿勃勒花語：金色之戀。

阿勃勒與黃花風鈴木

阿勃勒和黃花風鈴木由於花瓣顏色相近，遠遠看過去時常容易使人搞混，但其實只有略有觀察，就會發現花型完全不同。

黃花風鈴木的花瓣較大，花在枝頭是一朵一朵的，和阿勃勒成串的樣子不同。

風鈴木也不只有黃色，且黃花風鈴木的花季比阿勃勒略早一些，大約落在春季3月，而阿勃勒則是夏初之際5、6月盛開。

全台阿勃勒景點

台北阿勃勒景點

【台北阿勃勒】大安森林公園

有「台北市綠肺」之稱的大安森林公園，在園區內種植多種植物，其中一區就是阿勃勒區。大安森林公園阿勃勒區雖然不像中南部那樣開出阿勃勒花雨，但是在樹下設有長椅讓遊客可以在樹陰下乘涼拍美照，同時還能探索其他園區、認識更多植物花卉。由於北部天氣不像南部這麼炎熱，阿勃勒花期會稍微晚一些，建議五月中過後到六月再前往才能感受震撼的黃金之戀喔！

大安森林公園 地址：台北市新生南路二段1號

【台北阿勃勒】台大男生宿舍外（長興街）

台大男生宿舍區的長興街上可以說是北部阿勃勒景點代表，道路旁種滿阿勃勒樹，搭配著兩旁的紅磚牆特別有一種古典美。當陣陣微風拂過，掉落滿地金黃色地毯，走在街道上都好像要戀愛一樣浪漫。由於台大腹地很大，周邊有不少咖啡廳、餐廳、書店及選物店，夏季賞花之餘也可以在台大周邊走走逛逛來場文青之旅，或到公館吃美食也很不錯！

台大男生宿舍外 地址：台北市大安區長興街50號

【台北阿勃勒】華中橋河濱公園

位於台北市萬華與新北市中和交界的華中橋，這裡有佔地約46公頃的河岸公園，平時就是雙北居民看夕陽、賞鳥、兒童遊戲、野餐露營、騎單車的絕佳場所，有著非常豐富的自然生態。而到了五六月時，華中橋河濱公園兩旁的阿勃勒盛開，推薦可以在午後接近傍晚時分到河濱公園騎單車或散步，感受微風吹過的涼意與陽光灑落阿勃勒的金黃，愜意又浪漫！

華中橋河濱公園 地址：台北市萬華區華中橋

【新北阿勃勒】永和仁愛公園

永和仁愛公園是少數的新北阿勃勒景點，這裡原本就是一座特色公園，園區內設有貞愛城堡大型溜滑梯以及多種好玩的遊樂設施，平時就吸引不少當地人與外地旅客前往。而每到阿勃勒花期，臉書社團更會出現即時花況分享，這時候就可以看到公園內湧入更多賞花人潮。如果你也想究竟在台北賞阿勃勒，可以加入這些社團取得網友們提供的最新情報！

台中阿勃勒景點

【台中南區阿勃勒】中興大學綠園道

說到最有名的中部阿勃勒景點，很多人一定會告訴你不能錯過中興大學從國光路到興大路北側的綠園道，總長將近500公尺左右的「黃金隧道」。這裡是種植阿勃勒最密集的路段，每到阿勃勒花季盛開期總是吸引無數學生、在地人和外地遊客來此拍網美照，也被評為全台10大賞花名地之一。如果你覺得專程去台南阿勃勒秘境看黃金隧道太遠，那麼興大絕對是不遑多讓的台中阿勃勒首選！

中興大學 地址：台中市南區興大路145號

【台中霧峰區阿勃勒】亞洲大學

全台最美大學之一的亞洲大學，其校內建築以羅馬式圓頂建築聞名，走在校園彷彿置身於歐洲，本來就已經是遊客專程前往拍照的熱門台中景點。而當阿勃勒花季來臨，亞洲大學校園也有兩處賞黃金雨的好地方，其一是校園道路兩旁、由超過400棵阿勃勒組成的金色大道；其二是校內停車場，這裡有美麗的阿勃勒花海景色可以欣賞，如果接近六月去的話還能順道欣賞橘紅色的鳳凰花喔！

亞洲大學 地址：台中市霧峰區柳豐路500號

中投公路又稱台63線，起點從台中市南區開始，終點則為南投草屯，總長19.023公里。在這條道路上種植了數百棵阿勃勒，不同路段有不同的花況，其中最受歡迎的是霧峰段，吸引非常多遊客前來拍照賞花。如果你想安排中部阿勃勒賞花一日遊，建議可以先到中興大學，學校所在的國光路剛好也是中投公路的起點，然後再一路開車前往南投，好好感受被黃金雨包圍的氛圍。

中投公路 地址：台63線中投公路

【台中西屯區阿勃勒】台中都會公園

在前往台中都會公園的路上，一定會行經都會園路。這條路上大約在「熊肯作文創園區」附近開始，沿途就有超過100公尺的阿勃勒花道，加上人行道旁的彩繪圍牆，總是吸引不少過路人停車拍照。由於這裡平時人車就比較稀少，所以可以短暫走道馬路上拍下沒有任何阻礙的景色，不過小編貼心提醒：拍照時還是要注意自身安全，也不要因此影響其他用路人的權益囉！

台中都會公園 地址：台中市西屯區都會園路1215巷140號

南投阿勃勒景點

【南投市阿勃勒】福崗路

位於南投市福崗路一段，靠近彰南路這邊有一條長約一公里的阿勃勒大道，由於樹種還不是很高大，可以近距離與金黃色的阿勃勒拍照。這裡的拍攝亮點是阿勃勒搭配Tiffany綠的欄杆和潺潺溪流，色彩飽滿又夢幻。如果運氣好一點還能遇到雙色風鈴木花開，同時擁有黃色與粉色花朵，拍照打卡保證成為羨煞眾人的焦點。

福岡路 地址：南投縣福崗路一段

【南投市阿勃勒】中興新村

南投中興新村早期是台灣省政府的駐所地，自1998年台灣省虛級化後就不再需要省府機關，近幾年逐漸成為新創團隊創業發展事業的據點，每到假日也會在這裡舉辦市集和各種活動。其中，在光榮東路二街的社區裡有約500名住戶共同種植阿勃勒，每到五六月阿勃勒花滿開時就能欣賞到整片阿勃勒花海，景色非常壯觀。除了這片社區，距離不遠的台灣文獻館周邊也有阿勃勒可以欣賞，搭配歷史性的建築別具一番風味。

中興新村 地址：南投縣南投市光榮東路二街

嘉義阿勃勒景點

【嘉義市阿勃勒】世賢路阿勃勒

嘉義世貿路一段有著長約一公里的阿勃勒黃金隧道，在人行步道兩側種植多棵阿勃勒，每當阿勃勒盛開時總是吸引無數當地居民和外地遊客來此散步拍照。世貿路本身是嘉義的重要道路，很多市民上下班都會經過，所以道路設施相對規劃較完善。如果你不想要跟其他遊客人擠人拍出人比花還多的照片，那麼就找一天平日白天來，絕對能讓你拍好拍滿。

世貿路阿勃勒 地址：嘉義市西區世賢路一段

【嘉義六腳阿勃勒】蒜頭糖廠蔗埕文化園區（蒜頭自行車步道）

位於故宮南院附近的蒜頭糖廠蔗埕文化園區內種植約五六百棵阿勃勒樹，高大密集的樹群在黃金雨盛開時，樹枝低垂讓花朵更靠近河堤，景色非常壯觀，也吸引無數遊客到此一遊。除了園區之外，喜歡騎自行車的朋友們也可以到旁邊的蒜頭自行車步道（又稱為六腳鄉自行車道），沿途也有超過450公尺的阿勃勒黃金隧道可以殺底片。

蒜頭糖廠蔗埕文化園區 地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號

【嘉義朴子阿勃勒】朴子溪自行車道

承上，如果你沿著蒜頭自行車步道一路往下騎，則可以來到朴子溪自行車道。這條自行車道全長25公里，起點銜接蒜頭自行車步道，最遠可以騎到東石漁人碼頭，是知名的嘉義阿勃勒景點。就算不騎自行車，也可以開車或騎車來這裡散步，搭配糖廠和故宮南院來場難忘的夏日黃金之戀，傍晚再到東石漁人碼頭看夕陽吃海鮮，嘉義一日遊也可以玩得很盡興。

朴子溪自行車道 地址：嘉義縣朴子市

【嘉義新港阿勃勒】新港中洋大排

在提到嘉義阿勃勒景點時，很多旅遊資訊網站都是推薦上面這幾個地點，確實安排一日遊已經足夠。但如果你不喜歡人擠人，或者已經去過想找比較沒人的阿勃勒秘境，那麼可以考慮新港中洋大排阿勃勒。這個地點目前還沒有什麼人知道，它就位在中洋大排水溝附近的農村道路。花況不錯的時候，搭配道路旁金黃色的稻田，就能拍出整片金黃感，非常浪漫。

新港鄉中洋大排阿勃勒 地址：嘉義縣新港鄉中洋村

台南阿勃勒景點

在台南市新營體育場這邊有一條「新營阿勃勒步道」，是相當知名的台南阿勃勒景點。整條步道並不長，小而美造就了更完美的拍攝效果。倚坐在步道旁的長椅上，完全可以拍出文青、唯美風格的照片。小編不藏私與各位分享，新營阿勃勒步道靠近網球場處是阿勃勒盛開最茂密的地方，現在你知道該到哪裡拍照了吼！

新營區體育公園 地址：台南市新營區長榮路二段149號

從台南高鐵站出來後如果想立即展開阿勃勒賞花行程，那麼你就必須知道，台南高鐵站周邊道路能立即實現你的願望！高鐵站周邊的歸仁一路、歸仁二路、高發三路、高鐵十路都有種植阿勃勒，從高鐵站出來後步行約10分鐘就可抵達。這裡因為人車稀少的關係，即便在道路上也很好拍，不過拍照時請務必注意安全，偶爾還是會有車輛通過的喔！

台南高鐵站特定區 地址：台南市歸仁區歸仁二路

【台南市阿勃勒】南科Park17商場

在這篇文章中介紹的台南阿勃勒景點，幾乎都是在風景區、公園、校園和道路旁，若你希望行程不只是賞花而已，還可以搭配其他活動一起，那小編推薦你可以到台南科學園區這邊的park17商場，既可以看阿勃勒黃金雨，又能逛街購物吃美食，一舉三得！當然，Park17商場周邊也有一些值得去的景點，像是國立臺灣史前文化博物館、複刻版糖鐵349蒸汽機車等，排個簡單半日遊也很不錯。

南科Park17商場 地址：台南市新市區南科三路17號

說到台南白河，很多人可能知道這裡在初夏會舉辦蓮花季。而同樣在這個時期盛開的還有這篇文章的主角阿勃勒，在白河同樣也有幾個景點可以觀賞，其中之一就是阿勃勒大道，又名蓮潭詔安厝，在台89縣道上種植約400公尺的阿勃勒樹。沿途可以欣賞阿勃勒黃金雨、蓮花和稻田，感受滿滿的鄉間風情！

白河阿勃勒大道 地址：台南市白河區詔安厝

【台南市阿勃勒】白河大山宮

距離阿勃勒大道不遠的地方還有一處相當知名的台南阿勃勒秘境，那就是大山宮。大山宮這裡有一株全台灣最大的阿勃勒樹，滿開期的時候超級壯觀，搭配著一旁的農倉和滿地的黃金地毯，彷彿有種活在詩畫里的錯覺，怎麼拍怎麼美，也是IG上熱門的打卡點喔！

白河阿大山宮 地址：台南市白河區53號

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高雄阿勃勒景點

高雄阿勃勒熱門打卡地位於鼓山第三市場附近的九如四路上，最遠可以延伸到中華一路果貿社區。這裡的阿勃勒步道比較特別，是種植在安全島上，行人也可以步行在人行道上，每當阿勃勒盛開時總會吸引許多賞花遊客。順帶一提，自去年高雄輕軌通車後，連帶著交通也變得更方便，搭乘輕軌到內惟藝術中心站下車再步行約10分鐘就可抵達，在此之前還能先拍時下最熱門的龍貓隧道呢！

九如四路阿勃勒步道 地址：高雄市鼓山區九如四路1460巷45號

【高雄苓雅阿勃勒】高雄市文化中心

高雄文化中心是在地人才知道的高雄阿勃勒景點，每到五六月時節，文化中心四面的人行道上就會開出黃金雨。這裡本身也是高雄人傍晚時非常喜歡的散步地點，不僅區內有大片綠地、圓形廣場可以溜直排輪，走累了也有咖啡廳可以坐下來休息喝杯咖啡、品嚐甜點。如果你也喜歡這樣愜意的感覺，不妨趁著阿勃勒花季時到這裡走走吧！

高雄市文化中心 地址：高雄市苓雅區五福一路67號

屏東阿勃勒景點

【屏東竹田阿勃勒】屏東麟洛運動公園

屏東麟洛運動公園是一座大型的公園，路面平坦好走，加上公園內部有高大綠蔭遮蔽，非常適合大人小孩運動和從事休閒娛樂活動。每年當阿勃勒花季開始，這裡也是知名的屏東阿勃勒景點，吸引不少遊客專程到此遊玩打卡。若遇到片片金黃花瓣落在湖畔或步道上，則會形成絕美的金黃地毯，無論站著拍還是坐著拍、各種角度都是絕美。

屏東麟洛運動公園 地址：屏東縣竹田鄉信義路

【屏東市阿勃勒】千禧公園

千禧公園位於屏東市區內，在熱鬧的市區裡，你絕對想不到這裡竟然也是知名的屏東阿勃勒景點，而且是屏東縣長獨家推薦的秘境。只要走到公園裡面的遊樂場步道，就可以找到一片阿勃勒樹叢區，開始你與黃金雨的打卡之旅。由於千禧公園位在屏東市區，距離職人町、勝利星村等知名屏東景點都不遠，若有機會在五六月時到屏東旅遊，千萬別錯過市區賞花的好機會囉！

千禧公園 地址：屏東縣屏東市大連路

【屏東內埔阿勃勒】屏東榮譽國民之家

別看到「榮民之家」就覺得這裡好像老人景點而直接略過，不說不知道、說出來嚇一跳，這裡可是超級熱門的屏東阿勃勒景點。榮譽國民之家種植長達60公尺的阿勃勒樹，形成一條阿勃勒大道，當金黃色花朵盛開時，走在大道上就仿佛進入一個金黃世界，眼裡看到的滿是豔麗的黃金雨，腳下則採著凋謝花瓣組成的黃金地毯，在這裡絕對可以消磨不少時間！

屏東榮譽國民之家 地址：屏東縣內埔鄉建興路100號

花蓮阿勃勒景點

【花蓮鳳林阿勃勒】193縣道

前面介紹的阿勃勒景點多半都集中在北中南部，那麼東部有推薦的阿勃勒景點嗎？有的，就在有「全台灣最美公路」之稱的193縣道上，約108-109K處。當夏季悄悄探出頭，193縣道路旁的阿勃勒和鳳凰樹就會開始開花，黃黃紅紅的顏色再搭配遠處的山景，讓這條公路變得更動人了。喜歡大自然風景、田野風情的旅人們，千萬別錯過夏季限定的東部阿勃勒景點囉！