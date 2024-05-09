到宜蘭團體出遊，想要一次找到可供十人以上入住的宜蘭包棟民宿還真是不簡單，此時其實我們就可以考慮包棟民宿，享受宜蘭包棟民宿烤肉卡拉ok麻將體驗！本篇集結了10家宜蘭包棟民宿推薦、頭城民宿包棟、北部包棟民宿、最新開幕的宜蘭民宿，還有經典的高評價宜蘭包棟住宿，三五好友一同入住不用擔心吵到別人，整場包棟上百坪的空間可以獨自享受不必跟別人共享，無時間限制的豐富泳池烤肉設備和私人管家幫你打理好一切，帶著你的一卡皮箱一起和好友們來趟宜蘭包棟villa之旅吧！

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宜蘭包棟民宿推薦住那裏？

買不起市區豪宅沒關係，我們到宜蘭包棟民宿一樣可以享受到豪宅等級的空間與設備，甚至還有超越市區的恬靜與自然美景！

打開宜蘭的包棟民宿頁面，會發現每一家都幾乎有戲水的網美游泳池、烤肉BBQ、私家庭院，室內則有ktv、兒童遊戲室、電動麻將、switch遊戲機玩到飽等，超大的空間裡還有知名高級廚具可以享受與好友家族一同做菜的樂趣，最後再以高級備品及寢具讓你一夜好眠，硬體設備可是一家比一家還要吸引人！此外好山好水的宜蘭，大多的包棟民宿都長在視野遼闊的稻田裡，想要渡假、慶生、辦派對，宜蘭的獨棟住宿都相當合適！

宜蘭包棟民宿30人推薦 ：塔塔佳渡假會館、水雲軒、蘭陽溪口海景民宿、雲天楓泉、英倫小鎮、康喜會館

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宜蘭包棟民宿推薦|二十輪Villa宜蘭館

照片來源：IG ＠tsairuiyu

超夯二十輪villa宜蘭訂房，躺在宜蘭壯圍鄉田園上，由一幢幢獨棟工業風建築組成的「二十輪Villa宜蘭館」是台北大安區質感旅店「二十輪旅店」的最新力作。與市區飯店不同的是，二十輪Villa宜蘭館屬於包棟式的飯店住宿服務，不需要多人成群，就算只有小倆口，2個人就可以獨自包棟！走進有如獨自造村的villa園區，有中庭、泳池、以及豐富的綠色植物穿梭其中，透過蓋在水上的木棧道將每間獨棟建築串連，有水上屋的夢幻感。住宿空間延續毛胚屋的極簡感，搭配大面落地窗、獨立浴缸等簡約而舒適，配上穿梭園區間的落羽松， 不說還真以為身處哪個森林生態區呢。

民宿包棟人數: 容納2-8人

民宿包棟價位: 一晚約4000元(2人房)

民宿設施服務: 免費(泳池、停車場)、公共區可烤肉、唱歌設備

圖片來源: @zzooee_1109

住宿評價 : ★★★★☆3.9

優惠訂房：

地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路一段168巷20弄2號（Google 地圖導航）

宜蘭包棟民宿推薦|菁月梧桐

照片來源：菁月梧桐官網

這家外觀不規則狀，乍看還以為是哪個藝術建築的「菁月梧桐」是一家專門提供私人住宿空間的宜蘭冬山包棟民宿。獨棟三層樓的空間公有5間客房，提供4～14人的家族朋友聚會渡假。走進純白潔淨的建築內，處處可見到愜意細膩的巧思，戶外有伴著椰子樹的田野戲水池、後方還有美式烤肉區、入內後則有KTV、switch、電動麻將桌、兒童遊戲區等，房內設備更是不馬乎，有Dyson吹風機、膠囊咖啡、歐舒丹沐浴用品等高規格配置，室內還備有電梯提供行動不便的長者，是一家適合全年齡的宜蘭渡假包棟民宿選擇！

民宿包棟人數: 容納4-14人

民宿包棟價位: 一晚32,800元(單日包棟)、入住兩晚(含)62,320元

民宿設施服務: 戶外戲水池、電動麻將桌、美式戶外烤⾁爐及烤⾁器具(提供食材代收服務，免帶食材)、兒童遊戲區

住宿評價 : ★★★★★5.0

地址：宜蘭縣冬山鄉鹿得五路32號（Google 地圖導航）

※寵物無法入住 ※備有停車場，可容納6台車輛

宜蘭包棟民宿推薦|宜蘭羽楓左岸民宿

照片來源：羽楓左岸民宿官網

鄰近河畔，置身在金黃田園裡的「羽楓左岸民宿」是一家羅東包棟民宿，頗有美學概念的建築外觀及舒適的內部空間走清新的暖色調，超大空間備有兩間四人套房房以及四間雙人房，最少8人，最多則可容納高達30人。在民宿裡就可以歡唱KTV、團體BBQ烤肉，針對帶小孩的家長還有親子遊戲區與生態池 ，累了可以坐在景觀庭園欣賞落羽松、楓香樹、以及得天獨厚的田園景致，是網路上評價超高的宜蘭包棟民宿。

民宿包棟人數: 容納2-20人

民宿包棟價位: 【20人一天包棟】平日或（寒暑假）旺平日26800元、星期六假日20人一天包棟32800元

民宿設施服務: 烤肉區、KTV唱歌、電動麻將桌

住宿評價 : ★★★★★5.0

優惠訂房：AsiaYo |

地址：宜蘭縣羅東鎮新群三路162號（Google 地圖導航）

※烤肉區域場地費用1000元/ 押金1000元， 場地恢復原狀退還押金1000元

宜蘭包棟民宿推薦|The One Villa 樂灣民宿

照片來源：樂灣民宿官網

位在宜蘭五結鄉的「The One Villa 樂灣民宿」同樣身處在遼闊的田野當中，但從外觀電動閘門看進去，若隱若現的椰子樹伴隨著簡約的豪宅風建築風格，不難感受到他獨特的韻味，更是歌手周杰倫兩度指定下榻的宜蘭高級包棟民宿呢。走進這家精品時尚民宿，最吸睛的當然就是這隱秘性十足又有南洋渡假風的私人游泳池了，入夜後還會點燈，轉眼間變成泳池夜店。客房部分則有5間媲美飯店規格的時尚雙人房，每間都有獨立景觀，其中最吸引人的莫過於三樓的360度景觀房，起床就被眼前風景美醒。最特別的是「The One Villa 樂灣民宿」有管家服務，省去很多食物打理等麻煩，簡直是派對渡假會館。

民宿包棟人數: 容納10人

民宿包棟價位: 10人一晚(使用五間房) 週日~週四52,800元、週五58,800元、週六62,800元

民宿設施服務: 私人Villa星光泳池、泳池BBQ、麻將

圖片來源: @oliviaaa.tw

住宿評價 : ★★★★★4.9

地址：宜蘭縣五結鄉大吉五路309巷52號（Google 地圖導航）

宜蘭包棟民宿推薦|宜蘭水岸楓林民宿

照片來源：水岸楓林民宿官網

距離羅東市區不遠「宜蘭水岸楓林民宿」走的是峇里島渡假風，漂浮於水面生態池上的沈穩建築本體，不說還以為是哪家景觀餐廳呢。佔地800多坪的空間裡，業者融入了景觀池、戲水池、籃球框、發呆涼亭、水上盪鞦韆等設施，踏入民宿就是一個獨立的小園區。每個客房都裝潢成像是高級汽車旅館般的浮誇主題，有獨立浴缸、搖椅、還有電動景觀捲簾觀景無死角，對於想享受置身異國休閒農場的你還說，會是一家宜蘭冬山鄉民宿的優質選擇之一！

住宿評價 : ★★★★☆4.7

優惠訂房： |

地址：宜蘭縣冬山鄉八仙一路22號（Google 地圖導航）

宜蘭包棟民宿推薦|藍氣球民宿

照片來源：IG ＠chen50_hero

「藍氣球民宿」是一家位在宜蘭五結鄉的清水模包棟住宿，頗有美術館既視感的藝術建築外觀，配上周圍的宜蘭田野度假氛圍就已經滿載。走進民宿後並不是虛有其表的網美民宿，每個角落都是兼具質感工業風巧思。設備部分更是多到玩不完，包含基本的戶外戲水池、按摩浴缸、卡拉OK、Switch、麻將桌，竟然還有俱樂部的烤箱、房內還有超大投影幕劇院及夢幻盪鞦韆，吃的部分有開放式廚房、烤肉設備，下午還可以來一頓泳池漂浮下午茶，各種意想不到的內容設備超齊全，包準你玩到不想走。

民宿包棟人數: 容納2-10人

民宿包棟價位: 10人一晚36,000元

民宿設施服務: 遊戲房、戶外戲水池、烤肉設備

住宿評價 : ★★★★☆4.9

優惠訂房： |

地址：宜蘭縣五結鄉三吉中路 52巷15弄30號（Google 地圖導航）

※民宿下午會提供嚴選甜點飲料

宜蘭包棟民宿推薦|CH Villa

照片來源：CH Villa官網

隱身於田園之中的「CH Villa」擁有兩間六人房、一間兩人房以及一間四人房，每間都有對外的落地窗美景，是一家整體裝潢溫暖，還帶點微歐風的宜蘭質感包棟民宿。遠離市區的位置，不僅有滿滿的稻田圍繞，站在民宿陽台就能眺望遠處山景，還有機會看到海上的龜山島。除了天然美景外，獨棟豪華包棟villa內也不乏網美戲水泳池、戶外草皮庭院BBQ、電動麻將桌、KTV設備，小孩子還有專屬的玩具電動車等，整整100坪的包棟網美villa超適合在這舉辦一場有質感的生日派對！

民宿包棟人數: 容納2-6人

民宿包棟價位: 假日/連續假期27800元、旺季平日(日、五)6/1-9/30 23800元、過年 元旦假期35800元

民宿設施服務: KTV、電動麻將、烤肉、戲水池

圖片來源: @chvilla1

住宿評價 : ★★★★★5.0

地址：宜蘭縣壯圍鄉永美路二段142巷67弄3號（Google 地圖導航）

宜蘭包棟民宿推薦|峇里島漫活民宿

照片來源：IG @tingfeng7808

雖然台灣已開放邊境，但如果還來不及規劃國外旅遊的話，那就先與好友們來「峇里島漫活民宿」享受偽出國氣氛吧！走進「峇里島漫活民宿」就像是掉入東南亞國家般，有別於奢華風的宜來包棟民宿，這裡的戶外園區內有椰子樹、落羽松步道、小河獨木舟划船、發呆亭、吊床、盪鞦韆，最誇張的是竟然還有貝殼沙灘，一旁還有小酌的酒吧，很難想像這裡真的是宜蘭。僅有六間的小木屋客房，一次包棟就能獨佔千坪渡假莊園，現場真的比照片還美！

民宿包棟價位: 星空沙灘 VILLA 套房包區 平日23800、假日35000(VILLA 套房 6 間、幕野帳篷至少 2 帳)

民宿設施服務: 獨木舟、星空酒吧、烤肉區、盪鞦韆、戲水池

圖片來源: @joanna.cheng

宜蘭包棟民宿推薦|Villa V宜蘭頂級會館

照片來源：IG ＠oraaa_1118

一家比一家美的宜蘭民宿也吸引不少藝人前來朝聖，這家「Villa V宜蘭頂級會館」就是歌手楊丞琳曾到訪的宜蘭包棟住宿。外觀建築為清水模設計，入內後的帶有開放式廚房的內裝潢散發出低調的摩登時尚，隔著大片落地窗就可以飽覽窗外的椰子樹與田園美景。走出室外則有夜店感的精緻戲水池，晚上還可化身池畔戲院，最誇張的是在園區裡就能在一旁的落羽松大道間滑小河獨木舟，晚上入住的客房也相當有飯店等級，是那種住過就回不去的包棟體驗！

民宿包棟人數: 容納10-14人

民宿包棟價位: 6人包棟兩間房 NT28,800 ; 8人包棟三間房 NT32,800

NT28,800 ; NT32,800 民宿設施服務: 湖泊划船、森林釣魚、多功能休閒池/戲水/麻將、戶外BBQ、麻將/象棋/撲克牌

湖泊划船、森林釣魚、多功能休閒池/戲水/麻將、戶外BBQ、麻將/象棋/撲克牌 住宿評價 : ★★★★★4.8

地址：宜蘭縣五結鄉溪濱路二段395號（Google 地圖導航）

宜蘭包棟民宿推薦|馬堡莊園民宿

照片來源：IG ＠sylvielu75

家人好友團聚當然不能忘了最愛的毛小孩，這家「馬堡莊園民宿」是座落在三星鄉農田裡的宜蘭寵物友善包棟民宿，愛馬的業者以馬為主題貫穿園區，現代建築搭配庭園裡的小馬裝置藝術，不僅可以度假還很適合打卡。 呼應馬的主題，客房的鑰匙圈、馬鞍座椅、牆面等角落也是高貴的馬元素，散發出較為歐式的華麗的房型。最多可容納34人的主題包棟民宿，周圍靜謐無打擾，入夜抬頭即是滿天星斗，很適合來這享受一趟舒壓之旅。