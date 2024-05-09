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桃園泳池飯店》「石門福華酒店」擁有網美級的游泳池，真的超美的!「石門水庫福華渡假飯店」近400坪設施，【趣‧你的樂園】擁有最新VR電玩、Switch、復古電玩，寬敞專屬兒童電動車跑道，互動溜滑梯球池~小孩能盡情玩耍。

這裡還有撞球、桌球、健身房，男/女三溫暖(蒸氣室及完善的檜木烤箱)~大人小孩玩到不想進房，來這裏包準整天都想窩在飯店裏。加上這裏臨近石門水庫、大溪、慈湖、角板山公園，附近也有著名的石門活魚~~~~非常適合全家大小來渡假遊玩

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石門水庫福華渡假飯店 資訊

地址： 桃園市龍潭區民富街176號 ( 近石門水庫)

電話：03-411-2323

｜FB



石門水庫福華渡假飯店 交通停車

自行開車： Google導航輸入 石門水庫福華渡假飯店」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場： 有附設停車場，開車來很方便

「石門水庫福華渡假飯店」位於石門水庫旁，臨近石門水庫中線收費站( 如果用走的進水庫不用收費哦)，如果走國道3號下龍潭交流道就到了。飯店有停車場，飯店前方的路旁白線停車也很方便

飯店的停車場在上方的社區裏! (要到大廳check in拿停車證 ，下行李後，再去停車場)

石門水庫福華渡假飯店 環境介紹

大廳還有販賣一些簡單的點心、泡麵，晚上不用怕肚子餓了，真的是很貼心的服務

我們來的時候正值萬聖節期間，這裏佈置的好可愛，還有糖果哦!! 但是吃了一樣會搗蛋啦

提供飯店周邊導覽圖，住宿都在A棟，休閒設施及餐廳在B棟。要先搞清楚哦

因為地形的關係，A棟的7樓是B棟的1樓

石門水庫福華渡假飯店 房型介紹

這次入住和式湖景房! 還有個小和室，透過落地玻璃窗與陽台，石門水庫優美風光盡入眼簾

牆頭這面花磚牆可真的有畫龍點睛的效果。原本有些歷史感的房間，多了幾分時尚現代感呢!

因為對面沒有高樓大廈，可以放心的把窗簾拉開，躺在床上盡情欣賞戶外風光

風光明媚、視野寬廣令人心曠神怡啊

電視打開就是連網狀態了，除了有幾部免費電影及一些頻道外，也可以上網看YOUTUBE的影片呢

浴室有些歷史感，但維持的很乾淨，而且還有浴缸哦

石門水庫福華渡假飯店｜趣‧你的樂園

「石門水庫福華渡假飯店」的趣你的樂園，真的超精采的，不論是小小孩還是大人都找的到可以玩的遊戲，我們入住後就迫不及待來玩，根本不想再出門

開放時間: 9:00 ~21:30 /11:30 ~ 14:00 清場

現場有switch、可以親子一起玩哦

戴上VR眼鏡，身歷其境，真的好好玩!!!

電動車!

飯店還將走道變身成汽車賽道，讓孩子可以繞著玩，如果孩子比較小，也可以用遙控器，父母陪著孩子一起開車

適合小小孩玩的地方

創意積木區，也有小小閱讀區

粉紅色的球池，還有溜滑梯呢，小孩最愛。而且加上了互動螢幕，可以丟球闖關非常好玩

入場要穿著襪子

跑步機，划船機，橢圓機、重訓機~~這裏都有!! 空間非常開闊，吃完大餐，也能活動一下，也很不錯

完全不用再付費!! 投的好高興!!



復古小電玩，有坦克大作戰、雷電、快打旋風~~~哈，大人都玩的比小孩高興呢

另外也有男/女三溫暖

三溫暖皆規劃男女專屬空間，為男女裸湯，另備有蒸氣室及完善的檜木烤箱

三溫暖皆規劃男女專屬空間，為男女裸湯，另備有蒸氣室及完善的檜木烤箱 冬季開放時段:

11-4月: 週二至週五: 14:00 ~21:00 週六至週日: 9:00 ~11:30 /14:00 ~ 21:00

11-4月: 週二至週五: 14:00 ~21:00 週六至週日: 9:00 ~11:30 /14:00 ~ 21:00 ∗清潔日: 週一不開放

加上附近的景點!! 這裏真的住個二三天都沒問題!

石門水庫福華渡假飯店 夢幻游泳池

網美級的夢幻游泳池來囉!

夏季開放時段

5-10月: 平日: 14:00 ~21:00

週六、週日及連續假期: 9:00 ~11:30 /14:00~21:00 (每日20:30 清場)

清潔日: 週二不開放

這個泳池很漂亮吧，有頂蓋可透光，還可眺望石門大壩風光，另有兒童泳池，所以大人小孩都可以玩的很開心

不怕太陽曬，也不怕下雨天，白天夜晚都有不同的風情!!

晚上游泳也很浪漫

真的超美的!! 所以我們第一天、第二天都有來此報到!! 很舒服的泳池!!

石門水庫福華渡假飯店晚餐 HOVII KITCHEN餐廳

餐廳有改裝過，變的比較有簡潔俐落的北歐現代感

這是四人份的迎賓賞味品，有涼拌木耳、黃金泡菜、還有紹興酒翅! 清爽開胃

京都豚棒腿

醬燒入味的排骨，非常入味。輕輕一咬就骨肉分離了

XO 醬炒雙脆

這道好美味，非常下飯哦，有XO醬的加持，果然不同凡響

響米海皇粥

這道其實是鮮味十足的粥品，湯鮮味美，也很有飽足感

家鄉水庫魚

石門水庫的魚也是遠近馳名的，我們在來飯店的路上就看到很多活魚餐廳，這道用了醬冬瓜之類的來調味，魚肉鮮嫩可口!!

蝦干炒時蔬

季節靚例湯

蛤仔湯也很鮮美，加點薑絲就很清甜

這是兩人份的前菜

手作甜品集

味道真的很不錯哦，不愧是大飯店的水準啊

石門水庫福華渡假飯店 早餐介紹

早餐的場地和晚上是一樣的

這裏提供中西式的餐點，沙拉，清粥小菜、麵包土司、咖啡飲品還有現煮的擔仔麵、牛肉麵，真的很豐富。而且早餐竟然就有冰淇淋了，真的超棒的

早餐竟然有牛肉麵

大飯店的水準啊，光是果醬就是十來種

牛肉麵真的滿不錯的，早上來碗熱呼呼的，渾身都有精神了

品質很不錯的明治冰淇淋

「石門水庫福華渡假飯店」周邊景點也不少!! 真的可以規劃的二三天，好好把桃園玩起來

石門水庫福華渡假飯店 附近景點美食





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