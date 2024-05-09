夏日就要來台中阿勃勒賞花啦！每年五、六月份，那片金黃的花海總是美得讓人心醉。閃閃發光的黃金花瓣簡直是夏天的代表色！你準備好要一探這迷人景致了嗎？別擔心，在這邊已經挑選了7個超級夯的阿勃勒花景點，給你參考參考。這週末就一起漫遊在金黃大道上，感受阿勃勒花散發的浪漫韻味吧！

台中阿勃勒花季盛大登場，2024夏日必訪景點！

這個台中阿勃勒景點是旅咖無意見發現的，它坐落在建成路和復興東路的交叉口，如果直接搜尋「旱溪媽祖公園」，就能找到它。這個小公園大約有十幾棵茂盛的阿勃勒樹！每年的五、六月，這裡綻放出美麗的花海，絕對是觀賞花朵的絕佳去處。公園內還有一座小型的磨石子溜滑梯，以及一些健身設施、涼亭和石雕裝置藝術。

這棵阿勃勒在建成路和復興東路口的角落，每年開花的時候都特別茂盛。它旁邊的步道像是變成了黃金大道，充滿著絢麗的風景。

台中美術館的阿勃勒花也開了！阿勃勒樹通常被用作景觀或路樹，在炎熱的熱帶和亞熱帶地區特別常見。它們的花期通常在五月到六月之間，現在正是它們盛開的時候。初夏的時節，整棵樹都被金黃色的花朵所包圍，花序在微風中搖曳，花瓣也隨風飄落，所以它又被稱為「黃金雨」。有些人甚至形容這串串花朵像黃金葡萄一樣。

在台中市區，有一個隱藏在市區中的秘密寶藏，就位於台中國立美術館附近的地方，那就是阿勃勒。其實，在台中賞阿勃勒的地方還有很多，你可以在網上輕鬆搜尋到相關資訊。例如，旅咖曾經開車無意間發現了一個叫做旱溪阿勃勒的地方，那裡的景色非常美麗。此外，你也可以在綠園道或學校附近找到阿勃勒的蹤影。所以，如果你想欣賞台中的阿勃勒花朵，還有很多不同的地方可以探索哦！

亞洲大學校園裡的阿勃勒花海超過400株，每年五月初夏盛開，營造出令人驚艷的金黃色花海景觀，沿著道路漫步，你會被隨風搖曳的美麗花景吸引，亞洲大學的黃金大道成為夏季的焦點，吸引了許多遊客前來拍照留念，除了阿勃勒花海，還可以欣賞到美麗的蓮花，趁著這個機會，一同享受這片花海的美景吧！

這裡的阿勃勒花在盛開時，金黃色的花朵如黃金雨般飄落，真是令人陶醉！那些明亮的阿勃勒花真是美不勝收。這個地方也吸引了許多人前來拍照，捕捉這美麗的風景。快來這裡親身感受吧!!

興大阿勃勒花海步道就位於中興大學旁的興大路上，阿勃勒花海正盛開中，這裡種植了超過百棵的阿勃勒樹，彼此之間的距離相當密集，形成了一條浪漫飄逸的黃金大道，這片花海位於中興大學的興大路與國光路之間，每年的5至6月是阿勃勒花季，此時人行步道兩旁都被金黃色的花海點綴，為盛夏增添了絕美的景色。這裡吸引了眾多遊客前來拍照，成為了夏日中不可錯過的美麗焦點。

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興大園道阿勃勒黃金步道是近年來非常受歡迎的賞阿勃勒景點，每年5月到6月，這裡會綻放出金黃色的花海，吸引了眾多遊客。這條步道位於興大路兩側，從台三線一直延伸到東峰公園。這裡種植了上百棵密集的阿勃勒樹，非常壯觀！早晨或黃昏時分，很多人會來這裡散步賞花！

還記得旅咖之前有介紹過台中東英公園嗎？這邊除了腹地廣大之外，你可以在這片大草皮上盡情奔跑，或者帶著小朋友在樹蔭下野餐，這裡也有遊樂設施和溜冰場，小朋友超喜歡的！而到了阿勃勒季節的時候，在兒童溜滑梯區域就會有阿勃勒開花的畫面囉!!

到了阿勃勒的季節，在東英公園溜滑梯四周就會開滿了黃金葡萄串!!下起了黃金雨~真的好美麗啊!!

你知道嗎？沿著旱溪東路一直走，就可以到達台中太平新福公園了！這裡除了擁有各種遊樂設施，還有好幾顆阿勃勒樹。每年5月到6月正是阿勃勒最美的季節，你可以先欣賞旱溪路上的阿勃勒步道，然後順道到台中太平新福公園逛逛！這裡不僅可以欣賞花朵，還有很多適合小朋友奔跑和玩耍的設施喔！快帶著小朋友來這裡盡情玩樂吧！

新福公園超級大片！就像一條長長的長方形，佔地大約4400坪呢！除了公園內有好幾棵阿勃勒，特別是沿著步道那一邊，阿勃勒更是多到不行！

阿勃勒花季又來了！台中旱溪阿勃勒步道每年5月到6月都是最美的時刻。你開車經過這段路，就會看到一排排像黃金葡萄一樣的阿勃勒花朵，金黃色的花海美景，從葳格學校一直延伸到海天橋。真的是一整條路都是黃金雨的風景，太美了！

這個地方非常適合早上運動時來散步。你可以一路往海天橋的方向走，眼前會出現一串串金黃色的阿勃勒花朵，美不勝收！這景色真是讓人心情大好，一起來享受這美好的散步吧！

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