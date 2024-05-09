湠火鍋(fb粉絲團):桃園市復興區111號，電話:0963 659 769，營業時間:11:30-14:30、16:00-20:30(星期二三休)

拉拉山早是北台灣的避暑勝地之一，5月到8月的水蜜桃更是讓遊客趨之若鶩，專程為此上山的所有多有。另外，佔地75公頃的千年巨木林區，也是夏季遊客享受森林浴、芬多精的好去處。月前和某位媒體大佬一起上山採訪，除了一圓入住可以看到雲海的「雲山房」的夢之外，還在民宿主人的推薦下，發現獨一無二的原民碳火火烤二吃，還有馬告牛骨牛肉麵。於是，等不及先寫拉拉山神木和雲山房的住宿體驗，先來分享這間拉拉山非常有特色的湠火鍋。要不，怎能說是吃貨呢(笑)?

上拉拉山4、5次但一直沒機會到神木區走走，沒想到巨木(紅檜)參天，而且整個步道沒有過多上下坡，路況也非常好，非常適合散步。下一回，我們再細詳的分享個人非常喜歡的「拉拉山巨木區」。

「湠火鍋」位於拉拉山巴陵派出所、7-11旁，公車站牌就在旁邊，不管你是開車，還是搭巴士，應該都不難發現，小七前的平台也是不少人欣賞巴陵山谷的地方。會知道這間火鍋，是入住同樣在附近的「雲山房」時櫃台介紹的。餐廳的老闆是一對非常年輕且客氣的夫妻，問他為什麼是這個「湠」，他笑說應是因為這裡的火鍋是用炭火煮的。

先偷跑雲山房超大的房間和可以看到雲海的窗景給大家聞香，同行的媒体大佬則笑說，希望以後上拉拉山都可以住這，原則上我同意，因為我太喜歡湠火鍋的火烤兩吃。哦，還有馬告牛骨牛肉麵。

湠火鍋就在巴陵派出所旁，據說員警也常常在這用餐。

餐廳內外帶著暖色系的原木風，時尚設計又不失拉拉山的特色。

靠窗的地方除了可以欣賞到拉拉山谷的雲海外，也可以欣賞到巴陵鐵塔的景色。

最讓我驚訝的是這裡的火鍋居然用的是炭火?而且可以火烤兩吃，對於山上餐飲選擇不多下，無疑是令人會心一笑的福音。

當天我們點的是火烤二吃套餐，每人580元，另外也有一些可以單點、追加的品項，甚至是泰式碳烤和新品牛骨牛肉麵。最餐每一位有３道自製小菜，以及豬梅花火鍋、厚切牛肉烤肉、高山鳟魚，火烤兩邊都附有品項不一樣的蔬菜盤，主食為烤鹹豬肉薑黃飯和飯後的馬告檸檬飲。

料理很快擺得滿滿一桌，份量上比我想像來得多，看著鍋上冒出的熱氣，視覺上立馬溫暖了起來，無懼於當天15度左右的低溫和細雨的微寒。

三碟中式小菜，薑黃飯配上一片非好好吃，甚至是意猶未盡的原民風烤鹹豬肉，沾醬居然有五種(日式烤肉醬、馬告辣椒醬，以及馬告鹽、鹽膚木鹽、玫瑰鹽三種鹽)之多，光是鹽就是三種不同的選擇，這種堅持在山區實屬難能可貴。

份量十足的牛肉排，看起來有一點像靠橫隔膜位置的肉，厚切加上大塊，一看就是好吃貌。

抹上奶油後，厚大的牛排直接放在帶點原風的鐵盤上烤，立馬冒出讓人飢腸轆轆香氣，全程都有服務人員代烤，當然，你要自己烤也行。

因為太大塊不易進食，服務人員很貼心的幫忙剪成方便入口的小塊，剪刀劃過約7、8分享的肉塊，甚至可以看到微微的湯汁滲出，肉質軟嫩帶著微咬勁，湯汁比想像中多得多，甜度也讓人滿意，這牛排我一個人可以吃三份.....。

豬梅花肉也切得非常大片，涮完後吃來飽嘴度也很夠，油質相對不油膩，耐吃度也很夠。

難得的是這裡的蔬菜盤居然還分成火(原型食蔬大拼盤)、烤(養生烤蔬菜)兩種，細心之餘，讓人感受到年輕夫妻一絲不苟的堅持。菜盤上的豐富度也相當夠，除了食蔬外還有三四種不同的菇、筍。

烤過的南瓜、櫛瓜甜香四溢，配薑黃飯超涮嘴的。

高山鱸魚則是火、烤兩相宜，涮起來嫩、烤起來香，服務人員烤功了得，那魚皮烤得恰到好處，油酥到不行，好吃得亂七八糟。

馬告檸檬飲非常有特色，吃完火烤解膩十足，好喝到又加點了一壺。

牛骨麵（內用280元、外帶200元），這一大碗有6大塊牛腱、6大塊牛筋，還有著2支帶骨牛筋肉，光是視覺就誠意十足。牛腱肉軟中透著咬勁、牛筋又Q軟綿，牛筋肉手捉著啃十分夠味。

湯頭比想像中鮮濃帶一點點馬加的香氣和蔬菜的後韻。

麵條有著手工拉麵的Q度和咬勁，又有一點厚關廟的麵香，吸湯的功力同樣不俗，這一碗食量不大還可能吃不完....。附帶一提的是點牛肉麵也有送三道小菜。

湠火鍋(fb粉絲團):桃園市復興區111號，電話:0963 659 769，營業時間:11:30-14:30、16:00-20:30(星期二三休)

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