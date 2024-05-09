林口麻辣火鍋吃到飽推薦這家巴適經典麻辣鍋林口店，隨著芒果季的到來，巴適經典麻辣鍋又出招啦！談到麻辣鍋吃到飽，林口巴適麻辣鍋店絕對是不可錯過的選擇，每個季節巴適經典麻辣火鍋都會推出引人入勝的活動，而今年的芒果季尤其特別，除了豐富的頂級鍋物外，還有愛文芒果無限供應，以及富有儀式感的芒果剉冰，配上整顆布丁和Q彈珍珠，這樣的組合在炎炎夏日中提供絕佳的消暑效果，巴適經典麻辣鍋絕對能讓你大快朵頤，即使是夏天來吃鍋，也能感受到清涼舒爽唷

巴適經典麻辣鍋林口店｜交通方式、停車資訊

巴適經典麻辣鍋林口店就在長庚醫院附近，附近有很多停車格跟收費停車場可以利用，巴適經典麻辣鍋林口店的門名還蠻醒目的，外面的小花圃候位區看起來很像質感咖啡廳，走進店裡迎面而來又是濃濃的中國風，還蠻有衝突的美感

巴適經典麻辣鍋林口店｜用餐環境

巴適經典麻辣鍋林口店用餐環境非常寬敞舒適，座位區都是規劃成大桌，採用高背座椅，感覺就像一個個小包廂似的，氣氛營造也很棒，裝潢看起來帶有中國風典雅的風格，然後因為有芒果冰吃到飽活動的關係，今天是平日晚上照樣客滿！

巴適經典麻辣鍋林口店｜自助吧

巴適經典麻辣鍋林口店雖然是採點單式麻辣火鍋吃到飽，但還是有規劃自助吧，而且自助吧真的算很強的，有多種瓶裝可樂、飲料、明果冰淇淋吃到飽，甚至還有和牛滷肉飯跟嘉士伯生啤酒、百威啤酒暢飲，茶包還是用高檔的唐寧茶，無可挑惕R~

各式麵類也是無限量供應唷，從高級的韓式泡麵到充滿異國風味的印尼、泰式泡麵通通有

巴適經典麻辣鍋林口店｜2024菜單

巴適經典麻辣鍋林口店2024最新菜單，提供ABCD四個方案的價位：

A方案｜799元安格斯黑牛吃到飽

B方案｜899元澳洲和牛吃到飽

C方案｜1199元美國和牛.金色三麥無限暢飲

D方案｜1999元日本A5和牛吃到飽

65歲以上和國小都是85折，4～6歲 100元、0～3歲免費用餐

不同的價位，主要就是在於肉品和海鮮的差別，想吃頂級肉品海鮮或酒品，就直攻D方案吧，然後＄799就有芒果冰吃到飽，就看個人需求囉（＋10%的服務費）

*自帶酒水、飲料、免開瓶費

*用餐時間110分鐘（自第一人進場起計時）

*限2人以上開鍋，一人用餐酌加收100元

巴適經典麻辣鍋林口店｜1999元日本A5和牛吃到飽

雖然$799就有浮誇芒果冰吃到飽，但我個人是建議既然要吃了，至少要選到C方案，1999元有日本A5和牛吃到飽，基本上隨便吃個五盤應該就可以打平，再加上C方案以上就有金色三麥蜂蜜啤酒喝到飽（金色三麥真的很貴），相較之下CD方案CP值比較高

然後當月壽星，全桌再招待澎湖手作花枝丸，若為當日壽星，全桌再招待生食級干貝！

一進門就看到有客人直接點這個芒果剉冰，擺盤有夠浮誇，而且店員還會桌邊服務現場淋上煉乳跟黑糖，旁邊的珍珠可以隨自己喜好再加，巴適經典麻辣鍋林口店是使用屏東枋寮愛文芒果，就是市場那種貴到不行的頂級芒果！

芒果冰中間還加上一顆統一布丁，吃的時候把珍珠淋上去，這畫面太療癒了，芒果真的非常香甜，品質真的很好，而且都是切大塊的，吃起來格萬有口感，加上碎冰一起吃，夏天吃真的太爽啦！雖然是麻辣鍋吃到飽，但看每一桌客人都在吃芒果冰XD

因應夏天，巴適經典麻辣鍋林口店也有特別適合夏天的鍋物湯頭，除了必點的招牌御膳香辣湯外，我們今天還點了仲夏水果雞湯，水果雞湯非常清爽而不油膩，暖和且潤喉，內含的雞胸肉也格外鮮嫩。它不僅適合用來烹煮火鍋料或肉類，還能完美融合，湯頭清甜不會掩蓋肉類和海鮮的原味，反而添加了水果的清香，提升了整體的美味

肉類絕對是巴適經典麻辣鍋林口店的強項，我覺得他們一直都有在進步，肉類還貼心的放在層架上，不僅看起來漂亮讓人很有食慾，而且放在桌上也不會佔空間，肉類也是擺的美美的，如果點到C方案以上，就專心攻擊牛肉系列吧，光是給到日本A5雪花和牛就夠嗆的！

日本A5雪花和牛，雪白如凝脂的油脂分部均勻，涮煮三～五秒就好，入口肉質細嫩多汁，完全不需要沾醬，直接吃就很讚了，澳洲黑毛和牛，紅白分明的肉色看起來格外誘人！瘦肉鮮嫩，油脂脆口而不膩，帶點ＱＱ咬勁，肉香帶著油脂甜香

A級松阪豬，松阪豬的肉色超粉嫩，肉上布滿均勻的油花，涮煮到肉色轉白就可以吃囉，因為厚切，可以完全展現松阪豬紮實Ｑ脆的口感，入口盡是滿滿鮮甜的肉汁，黑豬上肩肉，厚切格外有口感，帶有油脂吃來相當軟嫩多汁，豬肉甜味清爽乾淨不腥

牛肚、牛筋、大腸都已經事先滷過，建議一開鍋就可以直接下麻辣鍋裡煮，吃起來會更加入味好吃

招牌鴨血、豆腐是上桌直接就可以吃了，鴨血非常入味又嫩，猶如果凍一般的口感，豆腐則是裡面的孔洞都吸飽了麻辣湯汁，吃的時候要稍微注意一下，湯汁很多很容易亂噴

匈牙利和牛滷肉飯，必吃！這個超級正點！鹹香夠味的和牛肉醬加上半熟蛋拌勻，濃香夠味，外面一碗可能要賣到一百元，這裡無限吃到飽啦

海鮮類我是推薦直接從蝦類進攻，草蝦、白蝦新鮮度一流，而且尺寸都是大隻的，愛吃蝦的朋友應該可以吃得非常過癮！

巴適經典麻辣鍋越來越強大了，一直不斷地進化再進化！不僅提供一個高檔而華麗的用餐環境，讓您能大口享用肉類和暢飲美酒外，豐富的自助吧提供各種佳肴，結合盛夏熱門的芒果季節推出芒果冰吃到飽，即將來臨的母親節，相約來巴適麻辣鍋，盡情享受吃到飽的麻辣鍋和芒果冰，絕對是完美的選擇唷

巴適經典麻辣鍋林口店

地址：桃園市龜山區文化三路318號

電話：03 328 0084

營業時間：11:00~22:00

巴適經典麻辣鍋FB

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