這家民生北路阿岸米糕可厲害了，靠著一碗鹹米糕和土魠魚羹打天下，默默賣超過近50年，原址在文化路，近期搬遷至民生北路一年多，用餐空間明亮舒適、夏天內用冷氣全天開放、內用柴魚湯免費喝，甚至一餐吃下來一百元有找，超佛心銅板價完全顛覆想像，來嘉義真的不要只吃涼麵和沙鍋魚頭！

出門最惱人就是車位難尋，對面就有收費停車場，光是好停車超加分。不僅停車便利就連地理位置也都很好，離 文化路夜市 走路10分鐘、 嘉義車站 步行15分鐘。

外觀非常醒目，清新明亮的黃色背板，加上阿公招牌人像LOGO，經過會忍不住多看幾眼。

店面整體裝潢新清明亮，給人一種乾淨又舒適感覺。

涼拌小菜種類豐富，從魯豆干、豬耳朵、海帶、三色蛋、花椰菜、木耳、小黃瓜應有盡有，除了內用也有外帶，外帶使用pp5號容器盛裝，打包回家後可以微波加熱。

飲料有販售茶類、氣泡系列、可樂、雪碧、水．．．等飲品。

炎熱夏天到嘉義遊玩，總是會安排 嘉義小吃 或 嘉義午餐 填飽肚子，但又怕嘉義夏天熱到沒胃口，因此Nana找到這家小吃店竟然 內用夏天”冷氣全天開放” ，而且下午時段不休息，從11:00開到晚上20:00，時刻想吃都可以，這點再加一分！

店裡有六人、四人、兩人座位，空間寬敞動線清楚，坐在這裡用餐挺舒服的，而且讓我更驚訝是假日離峰時段人潮幾乎沒停過，說真的這麼棒用餐空間，無論是誰都會想來～

民國65年由阿公阿嬤創立，延續至今近50年，目前傳承三代，早期店址原文化路老張米糕，現今遷移至嘉義民生北路一年多，靠著阿公阿嬤堅持繼續傳承下去，就是為了讓更多人吃到這份好手藝！

太佛心了吧！這家小吃店竟然提供免費柴魚湯喝到爽，不僅大方給人家喝，就連柴魚湯都是每天採用豬大骨、柴魚片新鮮熬煮，並非市售湯粉精，一喝見真章口味就是清甜，好喝到連續好幾碗，實在有夠過癮。

點完餐後需要自行從櫃檯將餐點端上桌，座位也有提供沾醬使用。

鹹米糕

來 嘉義一日遊 不是只有火雞肉飯，還有在地鄉親才知道 嘉義米糕 ，店家光靠這碗鹹米糕就擄獲不少在地人心，更與坊間杯子狀筒仔米糕完全不一樣，差別就在筒仔米糕作法，有點像肉粽，把炒好肉燥和生糯米塞進鋼杯下去蒸，而 民生北路上的阿岸米糕 ，則是將糯米放進檜木桶下去蒸，蒸好後拌過豬油，讓每一粒糯米吸附滿滿豬油香，這就是 阿岸米糕(阿彰的店) 的特色。

鹹米糕淋上肉燥上桌，我們端起鹹米糕扒了幾口，嗯～他的糯米蒸的粒粒分明又Ｑ彈，而且肉燥和米糕毫無違和感，糯米吸附的豬油香在口中化開，拌勻後的肉燥如此乾淨細膩卻沒那麼油膩，天啊～也太好吃了吧！

滷肉飯

滷肉飯是經典國民小吃，走到哪都會想來一碗！眼前這個畫面好銷魂，尤其是將熱騰騰的肉燥滷汁淋在白飯上面，散發出來香氣特別迷人，繼續拿起筷子往嘴裡扒，天啊～他們家肉燥給的很實在，幾乎都是均勻的豬後腿肉，而且調味簡單，有紅蔥頭和蝦米香氣，吃起來毫無豬腥味，口味清爽不油膩，就是一碗純粹簡單滋味，真的很可以耶！

還有～偷偷告訴大家 嘉義隱藏版美食 吃法，很多在地鄉親都喜歡在鹹米糕或是滷肉飯加上滿滿蒜末、辣椒醬，味道層次更豐富，簡單來說就很像咱們北斗高麗菜飯一樣(笑)~

涼拌小黃瓜

炎熱夏天最怕沒胃口， 阿岸米糕(阿彰的店) 推出幾道涼拌小菜，我們點了阿文最愛的涼拌小黃瓜，特別是選用醋下去醃漬，他的酸韻溫和又摻雜少許蒜香，咀嚼時爽脆中帶柔嫩感，少了油膩感，卻特別爽口開胃～

花椰菜

我喜歡的綠花椰菜，簡單靠川燙和特調醬油提味，它的口感柔嫩又帶湯汁，接著沾隨附的特調醬油，甜鹹比例拿捏恰恰好，我自己挺喜歡沒有太多調味。

台式泡菜

再來是台式泡菜！選用大辣椒和蒜末、泡菜製作，它的酸感比較明顯，尾韻微辣卻很溫和，口感宛如臭豆腐上面泡菜似的，清爽脆口又解油膩～

睫毛菜(海帶)

睫毛菜是海帶一種，坊間小吃店比較少見，料理作法也很簡單，用醋、蒜頭下去醃漬，口口入味更帶出微辣和微酸韻味，吃起來柔嫩有咬勁，順口度很好，不自覺就默默嗑掉一盤。

滷油豆腐

每次只要點滷肉飯，就會配上一盤滷油豆腐呢！你瞧～這塊滷油豆腐滷出美麗醬色，香氣四溢讓人忍不住滴口水～接著豪邁的大口咬下，油豆腐豐沛湯汁在嘴裡爆開，咀嚼時感受甘、香、恰好鹹度，整個滷得入味又好吃，此時再扒一口飯更涮嘴。

滷蛋/貢丸

滷蛋和貢丸是 嘉義小吃 標配！ 民生北路的阿岸米糕 賣的滷蛋是採用鴨蛋製作，顆顆滷到誘人褐色，口感Ｑ彈，蛋香濃郁大人小孩都喜歡。貢丸滷得入味，咬進嘴裡滷汁香氣化在口中，口感結實有彈性。

綜合湯

綜合湯基底是柴魚湯，裡面有油豆腐和貢丸，湯頭清甜好喝，油豆腐也相當入味，重點來了，綜合湯一碗只要20元，根本佛心到不行。

土魠魚羹

原來文化路夜市美食藏著這麼好吃土魠魚羹，尤其魚羹與白菜的鮮味到了極致，細膩又柔嫩的魚羹口感令人難忘，現在回想起來嘴角忍不住上揚(笑)！

阿岸米糕(阿彰的店)別於坊間紅燒魚羹，通常都是土魠魚塊採用油炸料理，醬色與口味偏重，而我喜歡他們家的浮水魚羹，特別是當日採用魚漿包裹土魠魚塊下去水煮，湯底加入白菜更能帶出鮮甜味，而且最精華都保留下來，因此鮮味與甜度才會如此完美，只不過當天現做數量有限，售完就沒有了！

整體心得：這家 民生北路 的阿岸米糕真的很好吃，喜歡它的鹹米糕口口入味又香Ｑ，肉燥香氣夠卻不油膩，還有土魠魚羹一吃令人驚艷，白菜自然甜韻搭配柔嫩魚羹，每口都能吃到鮮甜味，更讚是銅板價格深得人心，若有來到嘉義玩絕對必收藏！

嘉義阿岸米糕(阿彰的店)

地址:嘉義市西區民生北路10號

營業時間:11:00~20:00(每月公休日會月底公布在粉絲頁)

電話:05-227 7886

粉絲團:嘉義阿岸米糕(阿彰的店)

Instagram:阿岸米糕（阿彰的店）