我這幾年對 #無菜單料理 很有興趣，因為吃 #無菜單料理 有趣的地方就是不知道下一道菜是什麼，主廚(師傅)做什麼料理就吃什麼，像開盲盒(驚喜包)一樣。
以往總是被新竹的朋友點火 #宗初食堂
如今展店到桃園，一定要來嚐鮮的啊!!
▼整個店內空間很寬敞
沒有過度的裝潢
▼簡單乾淨明亮
~包廂區~
桌上的擺設，我最喜歡這壺茶^^~
也很愛壺裡的”麥仔茶”，續了三次
▼水族箱裡的龍蝦一直在”勾引”我們
不知道今天會不會被我們吃下肚呢!?
果然，中場吃到一半時▼
店家把龍蝦抓出來讓我們鑑賞了!!
無菜單料理 $1380/人(每月微調、每季更換)
※也有$2000/人的菜色，或給予預算讓店家調配亦可
店家一開始會詢問有沒有不吃的生食或牛肉，
如果不吃生魚片，會改成用炸或蒸的方式料理
1380元洋洋灑灑的10道菜色(含甜點)，食材都蠻新鮮的：
活龍蝦、鰻魚、生魚片通通都有，真的包車來吃都划算ㄟ!!
前面上菜速度很慢，
不知道是配合我們拍照還是怎樣!?
到後來才比較正常
1.綜合野菜沙拉
(36種不同的食材組合)
第一道菜就讓人如此驚豔，吃花草也吃的開心(也很開胃)
2.綜合生魚片
(鮭魚+海鱺魚+紅甘+鮪魚)
認識安琪拉的都知道我不碰生魚片
但，完全不敢吃生魚片的我竟然
這次”這輩子”第一次嘗試入口
原來新鮮的魚肉是這麼的鮮美啊!!))))))))
3.蟹肉茶碗蒸(有松露)
4.稻香黑鮪魚下巴
※因為煙燻，加上很鹹很鹹，這道沒有很愛!!
5.鮮蝦小漢堡
6.醬烤雞腿排(蘑菇高湯)
7.炸鰻魚手卷+江戶前玉子燒
炸得香酥可口的鰻魚
玉子燒像鬆軟的海綿蛋糕
8.清蒸水姑娘(龍蝦)
清蒸的龍蝦好鮮甜
牠原本還活蹦亂跳
此刻在我們的嘴裡
9.味噌蛤蜊湯
10.甜點：手工黑糖菊花豆腐
美得像幅畫，好捨不得破壞
入口即化的豆腐，嫩
食後感：#宗初食堂 以平易近人的價位和高檔的食材，結合各種食材變化出這麼多令人驚喜(驚豔)的料理，對於喜歡日料與海鮮，又喜歡嚐鮮的朋友，不妨來《宗初食堂日式無菜單料理》體驗看看。
宗初食堂日式無菜單料理(桃園分店)
地址：桃園市桃園區民有三街483號
☎️預約專線(訂位)：0932-037-117