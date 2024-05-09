我這幾年對 #無菜單料理 很有興趣，因為吃 #無菜單料理 有趣的地方就是不知道下一道菜是什麼，主廚(師傅)做什麼料理就吃什麼，像開盲盒(驚喜包)一樣。

以往總是被新竹的朋友點火 #宗初食堂

如今展店到桃園，一定要來嚐鮮的啊!!

▼整個店內空間很寬敞

沒有過度的裝潢

▼簡單乾淨明亮

~包廂區~

桌上的擺設，我最喜歡這壺茶^^~

也很愛壺裡的”麥仔茶”，續了三次

▼水族箱裡的龍蝦一直在”勾引”我們

不知道今天會不會被我們吃下肚呢!?

果然，中場吃到一半時▼

店家把龍蝦抓出來讓我們鑑賞了!!

無菜單料理 $1380/人(每月微調、每季更換)

※也有$2000/人的菜色，或給予預算讓店家調配亦可

店家一開始會詢問有沒有不吃的生食或牛肉，

如果不吃生魚片，會改成用炸或蒸的方式料理

1380元洋洋灑灑的10道菜色(含甜點)，食材都蠻新鮮的：

活龍蝦、鰻魚、生魚片通通都有，真的包車來吃都划算ㄟ!!

前面上菜速度很慢，

不知道是配合我們拍照還是怎樣!?

到後來才比較正常

1.綜合野菜沙拉

(36種不同的食材組合)

第一道菜就讓人如此驚豔，吃花草也吃的開心 (也很開胃 )

2.綜合生魚片

(鮭魚+海鱺魚+紅甘+鮪魚)

認識安琪拉的都知道我不碰生魚片

但，完全不敢吃生魚片的我竟然

這次”這輩子”第一次嘗試入口

原來新鮮的魚肉是這麼的鮮美啊!! ))))))))

3.蟹肉茶碗蒸 (有松露)

4.稻香黑鮪魚下巴

※因為煙燻，加上很鹹很鹹，這道沒有很愛!!

5.鮮蝦小漢堡

6.醬烤雞腿排(蘑菇高湯)

7.炸鰻魚手卷+江戶前玉子燒

炸得香酥可口的鰻魚

玉子燒像鬆軟的海綿蛋糕

8.清蒸水姑娘(龍蝦)

清蒸的龍蝦好鮮甜

牠原本還活蹦亂跳

此刻在我們的嘴裡

9.味噌蛤蜊湯

10.甜點：手工黑糖菊花豆腐

美得像幅畫，好捨不得破壞

入口即化的豆腐，嫩

食後感：#宗初食堂 以平易近人的價位和高檔的食材，結合各種食材變化出這麼多令人驚喜(驚豔)的料理，對於喜歡日料與海鮮，又喜歡嚐鮮的朋友，不妨來《宗初食堂日式無菜單料理》體驗看看。

宗初食堂日式無菜單料理(桃園分店)

地址：桃園市桃園區民有三街483號

☎️預約專線(訂位)：0932-037-117