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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市安平區吃。台南市｜安平區。「福記水煎包」傳承三代老字號水煎包店，知名全勝水煎包跟成功路無名水煎包的廚藝都源

台南市安平區吃。台南市｜安平區。「福記水煎包」傳承三代老字號水煎包店，知名全勝水煎包跟成功路無名水煎包的廚藝都源

2024-05-09 14:20:09 樂天小高&樂天人生 人氣：112
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2447篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 安平區

造訪商家：安平福記水煎包
phone06-3914179
place台南市安平區安北路400號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在北安路上外面紅色布條和布旗很顯眼

最近有來安平區探新店就順便找其它美食，因此Goole才發現這間傳承三代「福記水煎包」，就順便前來購買品嚐看看滋味如何，「福紀水煎包」是在地超過50年的老字號美食店家，位在南區全勝水煎包是他家人所開的，而之前小高分享過「成功路無名水煎包」的廚藝是由他家所傳授，品嚐覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店面外有擺放料理檯有貼上水煎包3個字。 

料理台上有放置已經煎好的水煎包供銷售。 

攤位後方有位員工正在製作水煎包，麵糰已經使用機器來壓製成餅皮。 

一旁老闆娘來幫忙包覆內餡的工作，小高發現店家高麗菜內餡與別人不同，福記水煎包使用豬肉餡是條狀，因此水煎包吃起來比較有豬肉的香氣。

桌面上這些白白胖胖的水煎包看起來真美觀。 

老闆也負責來料理水煎包的工作，一鍋水煎包要煎好需要15分鐘。 

水煎包煎好需要翻面再稍微煎一下，小高發現店家水煎包煎的比較焦黃些。 

小高最後買10粒共150元水煎包回家享用。 

小高直接現場試吃與拍照與各位分享，這水煎包餅皮軟Q高麗菜餡超飽滿，重點是福記水煎包豬肉滋味較重超好吃。 

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：福記水煎包」銷售空間很整潔舒服，服務親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：福記水煎包

地址：708台南市安平區安北路400號

營業時間：10:00–19:00（週三公休）

電話： 06-391-4179

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

 
 
 

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