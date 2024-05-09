位在北安路上外面紅色布條和布旗很顯眼。

最近有來安平區探新店就順便找其它美食，因此Goole才發現這間傳承三代「福記水煎包」，就順便前來購買品嚐看看滋味如何，「福紀水煎包」是在地超過50年的老字號美食店家，位在南區全勝水煎包是他家人所開的，而之前小高分享過「成功路無名水煎包」的廚藝是由他家所傳授，品嚐覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店面外有擺放料理檯有貼上水煎包3個字。

料理台上有放置已經煎好的水煎包供銷售。

攤位後方有位員工正在製作水煎包，麵糰已經使用機器來壓製成餅皮。

一旁老闆娘來幫忙包覆內餡的工作，小高發現店家高麗菜內餡與別人不同，福記水煎包使用豬肉餡是條狀，因此水煎包吃起來比較有豬肉的香氣。

桌面上這些白白胖胖的水煎包看起來真美觀。

老闆也負責來料理水煎包的工作，一鍋水煎包要煎好需要15分鐘。

水煎包煎好需要翻面再稍微煎一下，小高發現店家水煎包煎的比較焦黃些。

小高最後買10粒共150元水煎包回家享用。

小高直接現場試吃與拍照與各位分享，這水煎包餅皮軟Q高麗菜餡超飽滿，重點是福記水煎包豬肉滋味較重超好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「福記水煎包」銷售空間很整潔舒服，服務親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：福記水煎包

地址：708台南市安平區安北路400號

營業時間：10:00–19:00（週三公休）

電話： 06-391-4179

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com